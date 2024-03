Escuchar

Desembarcado en Rosario para reunirse con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, en medio de la tarea conjunta para abordar el problema del narcotráfico, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio una conferencia de prensa que también estuvo atravesada por temas de la farándula. Además de explicar su frase de que no avisaría cuándo llegaba a la ciudad por las dudas si lo esperaban “a los tiros”, el funcionario nacional respondió sobre la serie Coppola, que lo tiene representado en uno de sus protagonistas, y hasta aseguró que fue el ideólogo. Se metió también en lo deportivo y en medio de la fuerte disputa que divide a la ciudad, se declaró hincha de Newell’s.

Nicolás Mateo y Juan Minujín, en los roles de Cúneo Libarona y Coppola Instagram Nicolás Mateo

El arribo de Cúneo Libarona se dio ayer, después de un mes conflictivo por la escalada en la violencia narco, que tuvo cuatro crímenes de inocentes como un mensaje por el aumento de los controles en las cárceles. El funcionario de Javier Milei viajó para acelerar la implementación del nuevo sistema acusatorio para la Justicia federal y, en ese marco, brindó una rueda de prensa desde la sede de gobierno, sobre calle Santa Fe.

“A los tiros”

Entre los idas y vueltas con los periodistas, el ministro primero minimizó su frase de que no diría cuándo iba a estar en Rosario por si lo baleaban, algo que generó polémica en la ciudad. En ese marco contó que, cuando todavía no estaba en el gobierno nacional, llegó hasta ahí para ir a una escribanía y vivió un violento episodio con un ladrón.

“No tengo nunca el celular en la mano porque te lo manotean en Capital, pero saco el celular del taxi para mirar la dirección, toco el timbre y me vino un motoneta con un revólver. Lo empujé, vino de nuevo, voló el arma, y él la agarró y se me vino. La señora de la escribanía no me abría la puerta, miraba por el cosito. Tuve suerte: se subió a una moto y rajó. Había seis o siete personas en la escribanía. Y a la víctima el dolor y el miedo le queda”, explicó y siguió: “Yo quizás lo que quise decir es que por cuestiones de seguridad no iba a decir que iba a venir”.

Aseguró también que con Pullaro está “en contacto permanente” y, de vuelta sobre el episodio del intento de robo de su celular, marcó: “Ojo, en la esquina de mi casa me pasó lo mismo. En la Provincia me pasó algo mucho peor: con un revólver, estaba con mis hijas, fue espantoso”.

La serie Copolla

Pero en la parte final la conferencia se distendió, cuando le preguntaron qué opinaba sobre la serie que lo tiene a Guillermo Coppola, exrepresentante de Diego Maradona, como protagonista, representado por Juan Minujín, y que lo incluye cuando cuando narra el episodio del famoso jarrón con cocaína. En ese momento, Cúneo Libarona fue el abogado del mediático ladero del Diez y, por eso, tiene un lugar en la tira, en la que lo interpreta el actor Nicolás Mateo.

“¡Lo hicieron morocho!”, bromeó primero el gobernador. Después, y entre risas, el ministro de Justicia reveló: “Yo participé mucho en la idea de la serie, la idea se me ocurrió a mí . Participé bastante en el principio con Guillermo, con la gente de la producción; porque querían hacer el juicio y yo dije: ‘Lo que vale de Coppola es la vida’. Y hay más de la vida de él. Ahora me llamaron para ver qué pensaba yo de si valía la pena hacer una segunda serie”.

Pero no fue solo eso. El funcionario también reveló qué sintió al verlo a Mateo hacer su papel. “ Cuando apareció ‘Mariano Cúneo Libarona’, la realidad es que yo esperaba a un joven de 32 años, de ojos celestes, fachero, eh. Y apareció este chico. Divino, habló muy bien, actuó muy bien... Pero yo era más fachero ”.

Cúneo Libarona y Coppola cuando el representante quedó en libertad tras estar preso Archivo

Leproso

En tanto, después de la conferencia, el ministro concedió una entrevista a Canal 3. Ahí fue que reveló que había patrocinado a personajes tanto de Rosario Central como de Newell’s, pero sostuvo que su corazón estaba con la Lepra. “De chiquito lo vi jugar”, justificó.

Y entonces se retractó por su frase de “los tiros”. Al respecto sostuvo: “Yo lo dije de manera jocosa y, si a alguien ofendí, pido disculpas. No estigmaticé a la ciudad. Mi mamá es de Rosario y yo vine acá mil veces, pasé muchos veranos”.

