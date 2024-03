Escuchar

Durante su habitual conferencia de prensa, este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que el Gobierno recibió un “particular” envío de la República Popular China. Se trata de 30 camiones remitidos por la administración de Xi Jinping para combatir la pandemia del coronavirus, por lo que han llegado con “cierto atraso”, dijo el libertario y apuntó así contra la gestión del expresidente Alberto Fernández. “No deja de sorprendernos”, destacó el portavoz de Javier Milei.

“Nos han llegado desde China 30 camiones. Lo interesante es que son para enfrentar el Covid. Han llegado con cierto atraso, lo que marca la gestión de la pandemia durante el gobierno de Fernández”, sostuvo Adorni. Igualmente, desde la administración libertaria le agradecieron al líder chino por la “generosa donación” y el vocero adelantó que se utilizarán “para mejores fines”.

Asimismo, durante otro tramo de la conferencia, el funcionario reveló que el Gobierno tomó la decisión de despedir a dos funcionarios de la cartera de Turismo que vivían en el extranjero: uno en Miami, Estados Unidos, y el otro en París, Francia. “En el primer caso, tenía un salario mensual de US$13.000 desde hace 31 años. El otro percibía desde hace 11 años US$9000 por mes”, explicó.

Relación entre Milei y Villarruel

Ante rumores de tensiones entre el presidente Milei y la vice Victoria Villarruel, Adorni volvió a desmentir una interna, luego de que la número dos del Gobierno se diferenciara en algunas cuestiones con el Ejecutivo, como la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, la actuación de las Fuerzas Armadas en Rosario y la marcha atrás de los aumentos salariales en el Poder Legislativo. “No somos una manada que vamos todos juntos, todos opinando igual”, explicó el vocero.

Y después agregó: “Villarruel tiene opiniones que muchas veces pueden no coincidir [con las de Milei]. Nos parece más sano eso que mentir o fingir algo que no es. No existen internas entre Villarruel y Milei y tampoco en el resto del Gabinete. En algunos temas opinamos diferente y está bien que así sea. Eso va a hacer que el funcionamiento de los poderes sea más sano”.

Al ser nuevamente consultado sobre este tema, el portavoz sentenció: “¿Cuál es el inconveniente? Entiendo que históricamente se ha visto a los gobiernos y a sus funcionarios ser obsecuentes con todos. No entiendo por qué Villarruel no puede tener la libertad de opinar sin que eso signifique que no pueda seguir en el Gobierno”.

Tras ello, aseguró que “los tiempos cambiaron” y que en los medios “se amplifica” una supuesta interna. Luego, añadió: “No hay ningún problema. Vivimos un episodio parecido con la supuesta pelea de hace un mes. También se dijo que lo echaron a [Guillermo] Francos, que me echaron a mí... No nos enrosquemos en esto. Hay que terminar con esta idea de golpismo interno”.

La denuncia de H.I.J.O.S y la entrevista a Carlotto

Luego de que desde la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S. denunciaran que una militante de la agrupación fue golpeada y la abusada por dos personas que entraron por la fuerza a su casa, y que dejaron escrita en la pared la sigla “VLLC”, por “viva la libertad, carajo”, el funcionario de LLA volvió a ratificar el repudio a “cualquier acto de violencia y a cualquier cosa que esté fuera de la ley”.

En la previa del 24 de marzo, Día nacional de la memoria, el vocero dijo asimismo que es un día “que llama a la reflexión” y reflotó un caso previo al último golpe de Estado. “En esos episodios no tiene que importar la ideología sino los hechos. Todas las partes deben llamarse a la reflexión. Un día como hoy del año 1972 nos enteramos del secuestro del presidente de Fiat [Oberdan Sallustro]. La reflexión es también recordar toda la historia para que no vuelva a pasar”, dijo en ese sentido.

Con respecto a la denuncia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de que su teléfono está intervenido, indicó: “Entiendo que si es un tema ilegal, la Justicia investigará. Y si no ha pasado, estoy cansado de que se me corten las llamadas, es un tema que tenemos que resolver sobre las fallas de comunicación”.

Medios públicos

A casi un mes del anuncio de Milei del cierre de la Agencia Télam, el vocero presidencial explicó por qué aún no se clausuraron sus puertas. “Todo lo que vamos anunciando es siempre con la aclaración de que los procesos son más extensos de lo que se pretende. Primero lo comunicamos y después entra en un proceso burocrático, por eso hablo de ‘desmantelamiento’ de lugares que no tienen razón de ser y que consumen dinero del contribuyente”.

En ese sentido, y en el marco de una denuncia del gremio de prensa Sipreba sobre censura por parte del Gobierno por la intervención de medios públicos -sobre todo de la TV Pública-, Adorni aseguró que la administración de Milei “es una de las que más libertades está dando a la sociedad, especialmente para trabajar”. Por eso, el portavoz resaltó que no se entienden “este tipo de cuestionamientos”.

