escuchar

Mariano Cúneo Libarona no podía más de la ansiedad y la excitación. Hoy se levantó a las cuatro de la mañana y se puso a terminar un escrito para un cliente del extranjero. Punto final y lo llamó cuando estaba amaneciendo. Mientras hablaba, entraban las notificaciones de WhatsApp de sus amigos jueces y fiscales y camaristas: el presidente electo Javier Milei estaba anunciando en una entrevista por radio que iba a ser su futuro ministro de Justicia.

El abogado penalista, hábil para revertir casos imposibles y hoy decano de la carrera de Derecho de la Universidad del Museo Social, tuvo así su confirmación. Hasta ahora, le veía presentando proyectos a Milei en reuniones con su hermana Karina, pero este lunes el anuncio se volvió oficial. Al menos desde agosto pasado, Cúneo Libarona venía trabajando con parte del equipo judicial de Mauricio Macri. El exministro Germán Garavano participó en esa tarea y algunos de los que fueron sus funcionarios se preparan para asumir responsabilidades en el Ministerio.

Entre los nombres de los exfuncionarios de la gestión Garavano que podrían trabajar con Cúneo Libarona aparecen exsubsecretarios Juan Benitez o como María Fernanda Rodríguez, que fue subsecretaria de Acceso a la Justicia; Martín Casares, exjefe de Gabinete del ministerio de Justicia, y los abogados Marcos Salt, pionero en el combate del delito informático, y Mauricio de Nuñez, un penalista de empresas y letrado de la Embajada de Francia desde hace 30 años. También se busca a un exfuncionario para que se haga cargo de la presentación de la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en abril del año próximo examinará las políticas antilavado del país, actualmente bajo la lupa.

Germán Garavano, ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja

El futuro ministro deberá tomar muchas decisiones en la primera semana y el primer mes de gestión. Por ejemplo, la crisis que se desató desde que el Servicio Penitenciario Federal dejó de aceptar a los presos de la Ciudad y no hay dónde ubicarlos. A más largo plazo se debe resolver qué hacer con los pliegos de jueces que esperan su tratamiento en el Senado –si serán retirados y se propondrán nuevos candidatos–, la estructura del Servicio Penitenciario Federal, donde desapareció la inteligencia criminal, el futuro de la Inspección General de Justicia (IGJ), donde más allá de los técnicos, hubo una mirada ideológica y política sobre el control de empresas y fundaciones.

Finalmente, se debe definir la nueva conducción de la Oficina Anticorrupción, que el nuevo ministro de Justicia planea ofrecer a la oposición, señalaron sus allegados a LA NACION. Cúneo Libarona le propondrá a Milei que la oposición le envíe una terna de candidatos que luego deben ser nombrados por el presidente. El organismo continúa dependiendo funcionalmente del Poder Ejecutivo, lo que hace frágil su permanencia.

Tras la confirmación de Milei, en pocas horas Cúneo Libarona recibió llamados de felicitación de dos jueces de la Corte (con uno solo chateó), cuatro magistrados de la Cámara de Casación y seis jueces federales y camaristas . Hay entusiasmo en su equipo, al punto de que no faltan exclamaciones altisonantes. “Vamos por la gloria”, le dijo a LA NACION un allegado al abogado.

El procurador y otras vacantes clave

Los casilleros más importantes que debe completar en la Justicia el próximo Gobierno son una vacante en la Corte Suprema de Justicia y el nombre del futuro procurador General de la Nación. El cargo de jefe de los fiscales está vacante desde la renuncia de Alejandro Gils Carbó, en 2017. Mauricio Macri y Alberto Fernández fueron incapaces de nombrar un procurador, para lo que se requiere el voto de los dos tercios del Senado. Por eso, desde 2017 el procurador interino es Eduardo Casal.

Para reemplazar a Casal suena el nombre de un hombre de la Justicia, actual funcionario judicial, con 45 años de experiencia. Se habla del integrante de la Cámara del Crimen Marcelo Lucini, un juez muy experimentado, muy bien conceptuado, que ya tiene la jubilación otorgada desde hace tres años y que tiene relación personal con Cúneo Libarona. Aún no hay nada formal y su postulación debe pasar el filtro de Milei, pero los allegados al futuro ministro confían en que no habrá problemas para que reciba el aval del Congreso. “Es un diez”, se entusiasman en el flamante equipo legal.

El juez Marcelo Lucini (izquierda), junto a Mariano Cúneo Libarona luego de una clase de Alejandro Carrió Universidad del Museo Social Argentino

Hermano mayor de otros tres abogados penalistas, Cúneo Libarona conoce el fuero de instrucción, su padre fue fiscal ante la Cámara durante años, allí tiene muchos amigos y conocidos, y hasta recibió con agrado un proyecto que desde hace más de una década circula para diseñar un fuero especial de delitos complejos, que abarque la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y hasta Rosario. Una manera de licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py.

Tres candidatas para la Corte

La otra vacante clave está en la Corte. Tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el máximo tribunal quedó con cuatro jueces y se busca una para ocupar su lugar. Cúneo Libarona y Garavano consensuaron un trío de candidatas que también deben ser aprobadas por Milei.

El modelo a seguir es el de Donald Trump, quien postuló para la Corte de los Estados Unidos a la jueza conservadora Amy Coney Barrett, una jurista de solo 48 años, destinada a ocupar un sillón en el máximo tribunal por al menos 25 años más.

En ese sentido, el trío de mujeres que tiene en carpeta Cúneo Libarona orilla los cincuenta años, no tiene participación política ni amistad con Milei, además de reunir una “gran capacidad técnica y profesional”. Solo se conoce el nombre de una candidata: el equipo de Cúneo Libarona hizo un rastrillaje entre las mujeres que ocupan cargos de relevancia en los tribunales y terminaron poniendo el ojo en Ivana Bloch, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Ivana Bloch Universidad de Palermo

Bloch es una jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, diploma de honor de la Facultad de Derecho de la UBA, magister legum por la Universidad de Würzburg (Alemania), calificada magna cum laude, y profesora de la Universidad de San Andrés. Sagitariana, de 54 años, pasó por el Consejo de la Magistratura y fue secretaria letrada de la Corte en la vocalía de Carlos Fayt.

El juicio político a la Corte

Cúneo Libarona tiene diálogo con los jueces de la Corte, con algunos más que otros, y un respeto por todos. Su idea es que sus integrantes deben ser maestros del derecho en sus sentencias, más allá del lógico rol político del máximo tribunal. Uno de los objetivos del nuevo ministro es dar por concluido el de juicio político a la Corte que se tramita en la Cámara de Diputados. Cerrar el asunto. El proceso se tramita en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que aún no votó el dictamen de acusación. Podría hacerlo con la mayoría kirchnerista antes del 10 de diciembre, pero no pasará al recinto, donde el oficialismo no tiene los votos para aprobarlo. Si se aprueba el dictamen en Comisión, tendría estado parlamentario durante todo 2024.

Para organizar el trabajo que deberá encarar a partir del 10 de diciembre, el futuro ministro armó equipos pequeños con abogados y abogadas especializados, con los que trabaja por separado diversos temas. Entre las prioridades de su nueva gestión se destaca la elaboración de una ley que regule el plazo razonable, que haya juicios rápidos; poner en marcha de manera integral en todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal, que le da mayor autonomía a los fiscales ante los jueces; trabajar con una ley de juicio por jurados; impulsar un nuevo Código Penal que sea una síntesis del que planteó Mariano Borinsky con un equipo de juristas y un proyecto anterior; y reformar la reglamentación en el Consejo de la Magistratura para hacer más dinámicas las designaciones de jueces y sus remociones, entre otras ideas.

El equipo del futuro ministro tienen previsto dedicar diciembre y enero a elaborar los proyectos de ley, para presentarlos en febrero si el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias.