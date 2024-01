escuchar

Un inesperado cruce entre el Gobierno y las organizaciones sociales se inició este miércoles, en la segunda jornada de reuniones plenarias sobre la ley ómnibus, cuando Juan Marino, diputado nacional por Unión por la Patria, acusó al gobierno de no entregar los alimentos destinados para las fiestas de fin de año . La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que respondía las preguntas sobre los temas de su cartera, sostuvo que los alimentos no habían sido entregados porque “daban vergüenza”.

Se trata de las “cajas” navideñas , un combo de alimentos que desde los distintos órdenes del Estado se distribuyen en los comedores para que estos luego lo repartan entre las familias de los barrios populares. Consiste, la mayor de las veces, en un pan dulce, un paquete de garrapiñada, un turrón y un budín.

A caballo de los dichos del diputado Marino, movimientos sociales y políticos, como el Polo Obrero y la William Cooke, a cargo de muchos de los comedores que se reparten por el país, salieron al cruce de la ministra. Aseguran no haber recibido ninguna asistencia desde Nación durante las Fiestas y que los depósitos del ministerio todavía guardan la mercadería que fue adquirida por la administración anterior.

Un ejemplo de caja navideña

“ Repudiamos la medida escandalosamente miserable, de esconder los productos navideños destinados a comedores populares que asisten a los sectores más vulnerables, de las familias de trabajadores desocupados o precarizados ”, señalan las organizaciones en un comunicado que difundieron el miércoles a última hora. “Ajustaron el pan dulce de los pobres más pobres del país, merecen la condena pública y deberían renunciar los responsables”, acusan.

Según pudo averiguar este diario, al arribo de los nuevos funcionarios libertarios al gobierno, en los depósitos del exministerio de Desarrollo Social no había “cajas” sino productos “sueltos”, los cuales fueron entregados a la Iglesia católica y a templos evangelistas.

Depósito de mercadería del Ministerio de Capital Humano, en Villa Martelli Rodrigo Nespolo - LA NACION

Sin embargo, en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, fuentes del oficialismo apuntan que una fracción de la mercadería, pese a que no se encontraba vencida, no estaba en “condiciones” de ser entregada a los comedores. “Había productos rotos”, explican. Admiten, además, que una parte “menor” de la mercadería se encuentra en los galpones del exministerio de Desarrollo Social lista para ser entregada. “Se sigue repartiendo”, apuntan. “Pero no es relevante para la demanda que hay”, completan.

“No podemos dejar pasar estas declaraciones”, apuntó Ezequiel Rodríguez, cabeza de la organización social William Cooke, uno de los movimientos de izquierda que pusieron su firma en la denuncia contra el oficialismo. “Sabemos que no es suficiente para toda la asistencia, pero no podemos permitir que ante semejante ajuste y con tanta necesidad haya algo de mercadería y no se entregue. Nunca antes pasó”, sostuvo. El jueves por la tarde, este medio visitó uno de los galpones del ministerio de Desarrollo Social, donde, según vecinos del barrio y fuentes con pasado en la cartera, se encuentran las cajas navideñas. Sin embargo, LA NACION no pudo acceder al depósito –que se encontraba operativo– al no haber ningún “encargado” en funciones.

El origen de la polémica

El inicio de la polémica se dio durante la segunda reunión informativa que tuvo a la ministra Bullrich como foco de atención. El diputado Marino, de extracción piquetera, acusó al Gobierno de no entregar las canastas navideñas. “Desde el Ministerio de Capital Humano tenían canastas navideñas para fin de año en los depósitos y decidieron no entregarlos por primera vez en muchísimos años, como un acto de crueldad y de sadismo para disciplinar”, apuntó.

Los diputados de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada y Juan Marino Captura de Pantalla

La ministra Bullrich acusó recibo y retrucó: “¿Sabe porque no se repartió diputado? Porque daba vergüenza. Dio vergüenza repartirla y no había plata para comprar nuevas, ni tiempo. No se repartió porque era una verdadera afrenta a las personas que la iban a recibir”. Luego, agregó: “Yo no estoy en el ministerio, lo que sé es que la ministra [Sandra Pettovello] explicó eso. Mañana cuando vengan le preguntan”. Pettovello, a quien se la esperaba en la tercera jornada de reuniones informativas, no apareció por Diputados.

La exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió ayer a la controversia. Aseguró desconocer si en los depósitos de la cartera que condujo en la gestión anterior había o no alimentos. “Hicimos el traspaso ordenado. Entregamos los depósitos con los stocks, es parte de la trasparencia del manejo de lo público. Mantecol, garrapiñadas y budines, pan dulce y mix de frutos secos es lo que llegué a recibir hasta el día que me fui”, detalló.