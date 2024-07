Damián Arabia, el diputado de Pro que cuestionó a Macri, respaldó a Bullrich y le envió un mensaje al expresidente

Escuchar

Tras el fuerte cuestionamiento que pronunció hacia el expresidente Mauricio Macri, el diputado de Pro Damián Arabia respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de las fricciones dentro del partido y luego de una controvertida asamblea en la que se la desplazó a la funcionaria de Javier Milei del puesto que se había acordado para ella.

“Nos vamos de la Asamblea, de los cargos, pero no del partido”, advirtió Arabia en diálogo con Radio Rivadavia este viernes. En tanto, relató: “Nosotros habíamos hecho un acuerdo para evitar un proceso interno. Ese acuerdo básicamente era Bullrich como presidenta de la Asamblea y Macri como presidente del Consejo. Primero se conformó el Consejo, se respetó una parte del acuerdo. Después, al momento de conformar la Asamblea, no se respetó la parte del acuerdo donde Bullrich presidía la Asamblea por parte de un sector. Muchos de nosotros, la mitad de la Asamblea más o menos, nos retiramos del lugar”.

Por otro lado, aceptó que dentro de las filas del partido hay “discusiones internas” y “ruidos” tras el aumento de tensión entre Macri y Bullrich. La ministra está convencida de ir con un cambio “a fondo” y se muestra a favor de un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas, mientras que el expresidente expresa cierto rechazo y en respuesta desplazó a su exladera del control del partido.

En ese contexto, Arabia intentó poner paños fríos y mencionó el apoyo parlamentario que reciben los libertarios desde el bloque presidido por Cristian Ritondo: “Hemos votado la Ley Bases, venimos votando todo con el Gobierno. Estamos en lo importante que es, para mí, seguir acompañando el liderazgo de Javier Milei”.

Patricia Bullrich y Damián Arabia

Sobre una fusión entre Pro y el partido oficialista de cara a las elecciones de 2025 -teniendo en cuenta que parte de las filas macristas lo rechazan- Arabia indicó: “Yo creo que estamos en un camino de una confluencia eventualmente electoral. Creo que la gente ya nos ubicó en un lugar. El mecanismo [de fusión] puede ser cualquiera, no me caso con las herramientas, sobre si es una alianza, una coalición, una confluencia, no me preocupa tanto”.

En otro tramo de la entrevista, el legislador volvió a referirse al rol de Mauricio Macri, luego de ser consultado sobre si el expresidente debería tomar un papel más protagonista mientras se desarrolla el gobierno libertario. “Siempre los expresidentes, y no es exclusivo de la Argentina, son figuras que tienen que ocupar un equilibrio en cuanto a su presencia, porque si están muy presentes, corres el riesgo de que entren en competencia con quien le toque liderar en el momento, y si están muy ausentes, es esto de que se borra. Es un equilibrio. A mí me parece que está bien, creo que está en un lugar muy claro, los diputados que se referencian con él están acompañando al Gobierno, expresó”.

Por último, se refirió a la relación entre Macri y Bullrich. “Me parece que ocupan lugares distintos”, deslizó, destacando el trabajo del expresidente en la Fundación FIFA, mientras que la ministra tiene una función directa dentro del gobierno de Milei. “Están en lugares distintos y en momentos distintos. Después, como siempre, en política como en la vida, tenés gente con la que te llevas mejor, gente con la que te llevas peor. Y gente con la que sos amigo, pero bueno, laburás igual”, cerró.

El desafío de Arabia a Macri

A la salida de la Asamblea, de la que decidió retirarse tras no cumplirse el acuerdo para que Bullrich asuma un rol dentro del partido, el ladero de la ministra de Seguridad cuestionó públicamente la intervención del expresidente para reclamar que Javier Milei cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y aumente el giro de fondos de coparticipación –es decir, que incremente el goteo diario del 1,4% al 2,95%– que recibe la ciudad de Buenos Aires, el principal bastión macrista.

“Vi el mensaje de Mauricio Macri por la coparticipación. La información que yo tengo es que hay conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Ciudad por la transferencia de fondos. Cuando uno no está en el gobierno tiene que ser cuanto menos prudente y responsable. Hay una conversación entre el Gobierno y la Ciudad por los fondos”, dijo Arabia en AM 1070. Y añadió: “ Me parece que en este momento las declaraciones de Macri no son las más adecuadas”. No hay tal vez antecedentes de un diputado macrista cuestionando de esta manera al referente partidario.

Arabia, que es uno de los legisladores que se alineó con Bullrich en la disputa con Macri, justificó su acercamiento a La Libertad Avanza. “Patricia es del Pro. Y tanto ella, como yo, como Mauricio el día que quedamos fuera del balotage decidimos acompañar al gobierno. No es solo Patricia, hay decenas de dirigentes del Pro que están adentro del gobierno”, señaló el diputado nacional, que logró su banca por la ciudad de Buenos Aires y tiene mandato hasta diciembre de 2027.

