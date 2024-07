Damián Arabia, el diputado de Pro aliado de Patricia Bullrich que cuestionó a Mauricio Macri

Escuchar

En un inédito desafío al liderazgo de Mauricio Macri, el diputado nacional Damián Arabia, que está alineado con el sector de Patricia Bullrich, cuestionó públicamente la intervención del expresidente para reclamar que Javier Milei cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y aumente el giro de fondos de coparticipación –es decir, que incremente el goteo diario del 1,4% al 2,95%– que recibe la ciudad de Buenos Aires, el principal bastión macrista.

“Vi el mensaje de Mauricio Macri por la coparticipación. La información que yo tengo es que hay conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Ciudad por la transferencia de fondos. Cuando uno no está en el gobierno tiene que ser cuanto menos prudente y responsable. Hay una conversación entre el gobierno y la ciudad por los fondos”, dijo Arabia en AM 1070. Y añadió: “Me parece que en este momento las declaraciones de Macri no son las más adecuadas”. No hay tal vez antecedentes de un diputado macrista cuestionando de esta manera al referente partidario.

Arabia, que es uno de los legisladores que se alineó con Bullrich en la disputa con Macri, justificó su acercamiento a La Libertad Avanza. “Patricia es del Pro. Y tanto ella como yo como Mauricio el día que quedamos fuera del balotage decidimos acompañar al gobierno. No es solo Patricia, hay decenas de dirigentes del Pro que están adentro del gobierno”, señaló el diputado nacional, que logró su banca por la Ciudad de Buenos Aires y tiene mandato hasta diciembre de 2027. El bloque de Diputados de Pro tiene 37 integrantes y solo cinco de ellos se referencian con el liderazgo de la ministra libertaria. Arabia es uno de ellos.

Arabia presentó un proyecto de ley que busca agravar las penas contra quienes comentan maltrato y/o crueldad animal, establecer multas y tipificar nuevas conductas. La iniciativa fue bautizada en las redes sociales como “ley Conan”, por el difunto perro del Presidente. Ayer, el diputado protagonizó un tenso intercambio en una entrevista televisiva cuando le tocó exponer sobre el proyecto de ley que se discutió en comisión. El periodista Esteban Mirol lo calificó de “chupamedias” del Presidente y el legislador abandonó el estudio de televisión.

En febrero, Arabia tuvo otra polémica. Se viralizaron fotos de un viaje suyo a Italia que habían sido filtradas de su cuenta personal de Instagram. Tras la difusión de imágenes, las críticas no tardaron en llegar, especialmente entre los usuarios de la red social X, que comenzaron a comparar el viaje del diputado macrista con el escándalo del yate de lujo en el Mediterráneo del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Ante el avance de las repercusiones, Arabia publicó un breve descargo en la misma red social. “Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública”, comenzó.

La Ley Conan, mi proyecto de ley contra el maltrato y la crueldad animal, se empieza a debatir mañana en la comisión de legislación penal. Vamos a aumentar las penas, establecer multas, tipificar nuevas conductas y penar el abandono animal. — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) July 2, 2024

LA NACION