Daniel Rafecas reafirma que baja su candidatura si sale la reforma de la Procuración, aunque lo llame el Presidente

Alberto Fernández sostuvo hoy que su candidato a procurador sigue siendo el juez Daniel Rafecas y que intentará hacerlo “reflexionar”. Ayer, el magistrado había dicho que si se aprobaba la reforma que impulsa el Gobierno y se flexibilizaban las mayorías para elegir al jefe de los fiscales, él se bajaba de esa carrera.

“A Daniel Rafecas voy a llamarlo, Daniel se precipita”, dijo el Presidente en declaraciones a Radio 10. “Quisiera que reflexione”, agregó. En el juzgado de Rafecas sostienen que no hay chances de dar marcha atrás. El juez escribió ayer, en su cuenta de Instagram, que se trata de “un límite ético insuperable”.

Esta mañana, Fernández dijo, en referencia a su candidato: “Es un hombre del derecho y lo debe afectar este manoseo político. A él no le gusta estar involucrado en eso. Pero quisiera que reflexione”.

Hace tiempo que Fernández y Rafecas no hablan, dicen en el entorno del juez. Sostienen que eso está bien porque el candidato a procurador es un magistrado federal en funciones. Pero advierten que tampoco lo llamó nunca el ministro de Justicia, Martín Soria, ni lo contactaron los promotores de la reforma del Ministerio Público Fiscal en el Congreso, que no le pidieron opinión sobre el rediseño del organismo que, en teoría, él va a conducir.

Rafecas, no obstante, alberga una esperanza. “Soy el primer interesado en acceder al cargo”, contestó ayer a un comentario de Instagram. “Nadie más que yo quiere acceder a este cargo”, le escribió a otro seguidor. El juez sostiene que solo seguiría en carrera si la ley que impulsa el Gobierno no consiguiera los votos o si saliera una reforma muy lavada, que no incluyera el cambio de mayoría para elegir al procurador ni los enormes poderes que el proyecto le confiere al Congreso sobre el Ministerio Público Fiscal.

Ayer dijo además que estaba seguro de que si le hubieran permitido acceder a la audiencia pública en el Senado, hubiera conseguido los dos tercios para su designación. Hoy, Juntos por el Cambio reclamó que el kirchnerismo avanzara con el tratamiento del pliego de Rafecas.

El juez Daniel Rafecas y Alberto Fernández, el día que el Presidente le ofreció la candidatura a procurador, hace un año y cuatro meses LA NACION

El Presidente dijo esta mañana, en referencia a la oposición: “Ellos hablan y hablan, pero no dan el quorum. Como no lo hacen, proponemos nombrar al procurador con la mitad más uno del Senado. Y allí empieza esta reacción”.

El argumento de Rafecas

“Si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, fue el anuncio que hizo ayer el juez en su cuenta de Instagram.

En esa publicación, Rafecas destacó también que fue el único candidato a procurador al que no lo citaron a la audiencia pública necesaria para avanzar con el nombramiento. El Senado, liderado por Cristina Kirchner, no le dio trámite a su pliego, pese a que Fernández lo propuso el 17 de diciembre de 2019. El argumento para no hacerlo fue que no estaban los votos necesarios para darle el acuerdo.