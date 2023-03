Daniel Scioli y un mensaje para La Cámpora: “Acá hay que respetar la figura presidencial”

escuchar

“Acá estoy, contá conmigo”, bromea Daniel Scioli mientras hace un deliberado uso del eslogan que estrenó en su carta abierta de hace dos semanas, un virtual lanzamiento de su precandidatura presidencial. Sin cortar lazos con el presidente Alberto Fernández, a quien defiende de los ataques de los leales a Cristina Kirchner, Scioli asegura que quiere “una nueva oportunidad” y sienta posiciones divergentes, sobre todo en la pelea contra el narcotráfico que tiene en vilo a la ciudad de Rosario y a otros sectores del país, y el juicio político a la Corte, que para él es “un tema del Congreso”. En una entrevista telefónica con LA NACION, mientras se preparaba para volver a Brasil a cumplir con sus funciones diplomáticas, y luego de recorridas de campaña por el conurbano, promete en caso de ser presidente una gestión “moderna”.

-En las últimas semanas aparecieron una carta suya y varias recorridas por el conurbano. ¿ Hará un lanzamiento formal?

-Tengo un alto sentido de la responsabilidad en cuanto a los lugares que vine ocupando en estos años. Tampoco puedo perder de vista el 49 por ciento de (los votos en) 2015 y el conjunto del país, siento la obligación de exponer mis ideas, actualizadas y modernizadas, lo que me permitió llegar a la embajada en Brasil. Mi agenda es la de desarrollo y la producción, en contrapartida con la agenda del ajuste, la que ganó en 2015 y después se dio lo que se dio. De la mano del crecimiento y la expansión productiva viene la solución para los problemas.

-¿La carta es un lanzamiento, entonces?

-La carta generó reacciones positivas, aliento, en todo el país. Lo que hago lo desarrollo en función de la agenda con Brasil, sea en la Vendimia de Mendoza, o ayer en Esteban Echeverría, con empresas, con gobernadores que quieren venir a Brasil para desarrollar de uno y otro lado. Cada elección va configurando nuevos escenarios, y acá que se habla de cerrar la grieta, esa ha sido siempre mi especialidad.

-Desde el sábado se dieron durísimas declaraciones del kirchnerismo críticas hacia el Presidente, incluso hablando de una actitud “egoísta” del Presidente por no bajar su candidatura...

-A ver…veo mas allá, estoy mirando el futuro, escuchando a la sociedad. Hay un hartazgo de peleas que muchas veces rozan o implican una falta de respeto institucional a la figura presidencial, acá hay cuestiones que ya están pasando de castaño oscuro más allá de que respeto todas las opiniones. Siento y convoco a una reflexión: busquemos que todo pueda transcurrir en un marco de respeto, sin descalificaciones, en especial con un Presidente que viene haciendo todos los esfuerzos necesarios para preservar la unidad en la diversidad del Frente de Todos. Le tocó la pandemia, la guerra, y ahora una sequia que va a impactar muy fuerte en el ingreso de divisas, siento que son temas que hay que abordar con una gran responsabilidad y consenso, mejorando lo más que se pueda el clima político interno y en general.

-A usted también le tocó padecer la crítica del cristinismo cuando era gobernador…

-Sí, después vino el 49 por ciento. Hay que tener cuidado, la sociedad cuando no le alcanza el sueldo, cuando viene una inflación de estas características, cuando vemos la inseguridad, frente a esto tenemos la responsabilidad de actuar con un espíritu constructivo y de respeto. En eso me baso, siempre he sido coherente en eso, no tengo que sobreactuar, la gente me conoce. Acá hay shock de ajuste, como Macri y Milei, y un shock de inversión y desarrollo productivo, como estoy promoviendo en la relación con Brasil. Una visión de-sa-rro-llis-ta, pro-duc-ti-vis-ta, tenemos sectores estratégicos que el mundo demanda.

Daniel Scioli y Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y crítico de Máximo Kirchner

-El oficialismo, o al menos una buena parte, parece más concentrado en impulsar el juicio político a la Corte Suprema en el Congreso mientras hay un gran problema con el narcotráfico, la inflación llegó al 6,6 por ciento. ¿No es una agenda disociada de la realidad?

-Vamos por partes. Lo de la Corte es un debate que se está tratando en el Congreso, el problema del narcotráfico es un tema muy serio en el cual fijé posición, es un flagelo que hay que enfrentarlo con todos los recursos humanos, jurídicos, frente a un escenario de la muerte hay que estar dispuesto desde el Estado a combatirlo con el mayor rigor. El adicto es un tema de salud pública, ese es otro camino, estuve con el padre Pepe y hace un trabajo ejemplar, ayudando a los chicos a recuperarse de las drogas.

-No le gustó demasiado a los organismos de derechos humanos que se haya manifestado “a la derecha de la derecha” en el combate al narcotráfico…

-Los respeto mucho, pero yo en este momento quiero ser muy claro y decidido para impulsar una discusión desde mi aspiración futura, que quede muy claro lo que pienso.

-¿Cómo enfrentaría la inflación?

-El camino es aumentar la oferta de bienes y servicios, encontrar mecanismos para fortalecer las reservas, sin interferir en la labor que está haciendo el ministro de Economía, en un momento delicado. Generemos las condiciones de confianza, rentabilidad para que las pymes inviertan. Después, hay que buscar vender más, como lo hice en Brasil y también como gobernador.

-En el caso de que Alberto Fernández sea candidato, ¿usted dejaría de lado su aspiración? ¿Y si Cristina fuera finalmente candidata?

-Acá estoy, cuenten conmigo para sacar el país adelante. Después, la gente…esta es una visión colectiva, tengo un gran afecto y relación personal con el Presidente, compartí responsabilidades también con la vicepresidenta. Pero no puedo ser indiferente, lo que declaro no lo hago en contra de nadie sino el favor del país, escucho a la gente, le pongo el hombro, veo lo que el país necesito. Tengo confianza de que esta vez no pase que me digan: “Daniel, tenías razón”, sino poder aplicar mis ideas. Tengo más confianza que en 2015.

-¿Y por qué el resultado sería diferente al de 2015?

-(Piensa) Este es el momento en que la gente quiere mayoritariamente previsibilidad, un dador de confianza, alguien que pueda generar trabajo e inversiones, con mucha experiencia y una visión moderna de la Argentina. Brasil me ha dado esa posibilidad de modernizarme y actualizarme, algo que en las exigencias del día a día de la gestión como gobernador o por otros factores no lo pude desarrollar.

-Con este escenario de tensión palpable ¿El FDT llega unido a la elección?

-Es la responsabilidad de todos los sectores, no es una opinión mía. El Presidente hace lo posible por contener a todos, siento que hasta ahora se tensa pero no se rompe, no sólo hay que mantener la unidad e ir a buscar otros sectores, como hizo Lula, que fue a buscar otros siete partidos, incluso a quienes fueron sus rivales.

-¿Por dónde lo ampliaría?

-Por el punto de encuentro de estas ideas que planteé hace un rato. Hay muchos jóvenes que votan por primera vez, muchos independientes, una clase media muy exigente que mira las distintas alternativas. Hay que entender lo que significa el fenómeno de (Javier) Milei, una muestra de fenómenos que se dan en distintas partes del mundo, de hecho Lula se interesó por ese tema, le mandé sus discursos traducidos, y él convocó a muchos sectores que no eran el suyo. Acá hay que rescatar, no hay que despreciar, hay que escuchar.

-¿Incluiría a Milei entonces en esa búsqueda de consenso?

-A sus electores. No quiero poner nombres propios, no quiero decir hay que acercarse a Milei o a (Rodríguez) Larreta, hay que interpretar, entender, entender a los jóvenes, y en base a eso articular. No debatir tanto el pasado, que es aprendizaje, sino el futuro, lo que hay que construir, si me toca voy a necesitar de todos y todas, lo que viene necesita eso, como la selección argentina, jugar todos del mismo lado.