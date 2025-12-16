Daniel Tillard deja la presidencia del Banco Nación y asume Darío Wasserman, un hombre de Karina Milei

Después de que se confirmara la salida de Juan Pazo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien será reemplazado por Andrés Vázquez, Javier Milei se apresta a oficializar otro recambio en el Gabinete. Es que el economista Daniel Tillard deja la presidencia del Banco Nación y será sustituido por su número dos en la entidad, Darío Wasserman, un hombre de extrema confianza de Karina Milei, la hermana del presidente y uno de los habitantes más poderosos de la Casa Rosada.

Tillard, extitular de Bancor (la banca pública de Córdoba), había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza (LLA). “Etapa cumplida”, expresó Tillard en la intimidad.

En las últimas horas, el economista cordobés presentó la renuncia a su cargo. Se había quedado sin terminales políticas en la Casa Rosada desde que Francos fue desplazado de la Jefatura de Gabinete, después de que sufriera fuertes presiones derivadas de la interna de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente.

Quienes conocen a Tillard reconocen que se había quedado sin interlocutores políticos. “No hablaba ni con [Manuel] Adorni ni con Karina ni con Javier”, graficaron desde un despacho oficial.

Minutos antes de las 14, a través de un comunicado, el ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, confirmó las modificaciones en la conducción del Banco Nación. En el texto, Caputo destacó la labor de Tillard -“se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos”-. Por su parte, el funcionario saliente le agradeció la confianza a Milei y Caputo.

Daniel Tillard, junto con Guillermo Francos, en Expoagro Banco Nación

Tillard y Francos se habían conocido durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador de Buenos Aires. Coincidieron en el Banco Provincia, donde Tillard fue gerente durante ocho años.

El economista cordobés era uno de los últimos funcionarios ligados a Francos que permanecían en la gestión de Milei. Hasta ahora, Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente, es el único sobreviviente.

Tillard será reemplazado por Wasserman, actual vicepresidente del Banco Nación, según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales. Ambos tenían una buena relación, pero Wasserman contaba con una ventaja: tiene llegada a los hermanos Milei y, sobre todo, a la secretaria general de la Presidencia.

Es que Wasserman, un desarrollador inmobiliario que supo estar cerca de Pro y que cultiva el bajo perfil desde que arrancó la gestión libertaria, es el esposo de Pilar Ramírez, la jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña y brazo ejecutor de Karina Milei en la Ciudad.

Pese a que le gusta mantenerse en un segundo plano, Wasserman tiene injerencia en la toma de decisiones del armado libertario en la Capital. Por caso, tiene estrechos lazos con los Menem, escuderos de la hermana del Presidente.

Wasserman y Ramírez conocieron a los hermanos Milei antes de las elecciones presidenciales de 2023. En ese momento, el economista ultralibertario y su principal consejera buscaban contactos con el mundillo empresario para apuntalar el sueño de llegar a la Casa Rosada. Wasserman y Ramírez les abrieron las puertas de su casa y los ayudaron a tender puentes con el establishment. Así, construyeron un vínculo estrecho con los Milei.

Después de que LLA derrotara al PJ en el balotaje, los Milei les reservaron a Wasserman y Ramírez un lugar relevante en la nueva estructura de poder. Mientras que la hermana del primer mandatario eligió a la exfuncionaria de Aerolíneas Argentinas como su lugarteniente en la Capital -la empoderó para correr a los díscolos Ramiro Marra y Eugenio Casielles-, Wasserman fue nombrado como vicepresidente del Banco Nación.

La transformación del Gabinete

El Gabinete de Milei mutó en sus primeros dos años de gestión. En un primer momento, el Presidente le dio un papel preponderante a los cuadros técnicos o políticos que había conocido durante su paso por Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekián. Puso a Nicolás Posse como jefe de Gabinete -también le concedió el control del área de inteligencia-, a Francos al frente de la cartera del Interior y le dio a Guillermo Ferraro el ministerio de Infraestructura.

Con la salida de Posse, Santiago Caputo acumuló poder y quedó a cargo de las áreas más sensibles del Estado, como la SIDE o la DGI. Sus tentáculos también llegaron a YPF, el manejo de las empresas públicas o las áreas de Justicia y Salud. Así se inició una etapa marcada por la interna entre Caputo y Karina Milei, que erosionó el “triángulo de hierro” del Presidente.

Tras la victoria en las legislativas, el jefe del Estado rediseñó el Gabinete: corrió a Francos y empoderó aún más a su hermana, quien se llevó el rédito por el espaldarazo en las urnas, ya que había apostado por fortalecer el despliegue territorial de LLA en todo el país, en contra de la voluntad de Caputo, quien prefería cuidar la alianza con gobernadores afines. Con el respaldo en las urnas, Milei priorizó a los puros en el nuevo esquema: ungió a Adorni como jefe de Gabinete y evitó hacer grandes concesiones a los aliados. Apenas incorporó a Diego Santilli (Pro) como ministro del Interior.

Con el ascenso de Wasserman, la hermana del Presidente suma más poder en el dispositivo de poder del Estado.

Desde que puso un pie en la Casa Rosada, Milei ya echó a 200 funcionarios de alto rango. El dato surge de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado.

Los últimos cambios fueron el desplazamiento de Sergio Neiffert como titular de la SIDE -lo reemplazó Cristian Auguadra, cercano a Caputo- y Pazo, quien se fue de ARCA. En ese puesto subió otro funcionario de extrema confianza del consultor: Andrés Vázquez, quien era hasta hoy jefe de la DGI.