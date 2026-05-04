Manuel Adorni aseguró que “bajo ningún gobierno hubo tanta libertad de prensa”

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió este lunes a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada tras la reapertura de la sala de periodistas. La última había sido el pasado 25 de marzo, poco después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre sus viajes y los nuevos bienes que componen su patrimonio.

Apenas pasadas las 11, el funcionario mileísta comenzó su alocución e hizo alusión a la polémica que se generó por el cierre de la sala de periodistas durante una semana y defendió la medida tomada por el Gobierno. “Desde el primer día este Gobierno le abrió las puertas al periodismo; bajo ningún gobierno tuvieron tanta libertad de decir lo que quieran, cuándo y dónde quieran”, consideró. Debido a la grabación de imágenes sin permiso en Casa Rosada con anteojos con cámara, el Gobierno no dejó entrar a los acreditados de TN y eltrece.

“Por eso sorprenden las declaraciones de algunos colegas... Llegaron a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre en la Casa Blanca con lentes espías y no haya consecuencias? Es evidente que está mal y así lo expresaron algunos. El reconocimiento para ellos“, añadió.

Adorni. Captura

En plena guerra con los medios, el Gobierno endureció en mayo del último año los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados.

Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio.

También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”.

En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada, según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que, el jueves 23 del mes pasado, se extendió a todos los medios.

Manuel Adorni presenta el informe de gestión 2026, en la Cámara de Diputados, la última semana Santiago Filipuzzi

A principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa, contra Ucrania y su entonces aliado, el gobierno de Milei, derivó en la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de un puñado de medios, entre ellos A24.com, Ámbito Financiero, El Destape y Tiempo Argentino.

La controversia se resolvió el viernes 17, con el reingreso de los periodistas, aunque dos días después la emisión del programa que Luciana Geuna conduce en TN derivó en la última escalada, con denuncia penal de Casa Militar contra ese canal y la prohibición general. El cierre derivó en el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales.

“Después de una semana de evaluación, la Casa Militar adoptó un nuevo protocolo para evitar este tipo de acciones. Esto no es amenazar al periodismo, no es amenazar la libertad de expresión. Estamos a favor de la libertad de prensa", remarcó en este sentido el vocero, que aseguró también que “todo va a volver a la normalidad”.

El jueves por la noche, el Gobierno anunció que devolvería el acceso a la prensa para este lunes. Y prometió una conferencia de prensa a cargo del propio Adorni, y aunque la promesa fue relativizada con el correr de las horas, se confirmó esta mañana. Un vínculo conflictivo, que más allá de eventuales aperturas y cierres, seguirá con la tensión como denominador común.