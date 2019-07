Dante Sica: "En este país, los empresarios te felicitan por WhatsApp y te putean en los diarios" Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se refirió esta mañana a las voces que se pronuncian tanto a favor como en contra de las políticas del Gobierno y celebró que los empresarios"comiencen a expresarse" porque -según indicó- "en este país, en general, te felicitan por WhatsApp y te putean en los diarios, y nunca se expresan en las cosas que están bien y las cosas que están mal".

"Lo mejor es que todos hablemos en 'on'. Este es un gobierno transparente, que juega con la verdad, que dice lo que piensa y que no engaña ni con las estadísticas, ni con las opiniones", aseveró el ministro.

Asimismo, respecto de la posibilidad de avanzar con una reforma laboral que, entre otros aspectos, facilite los despidos, advirtió que "no está en la agenda del Gobierno" y resaltó el mecanismo de diálogo por mesas sectoriales como llave para avanzar hacia una "modernización de las relaciones laborales" dentro del marco normativo actual y para "mejorar la competitividad".

Así lo señaló en una entrevista con la radio AM530, luego de afirmar que no está de acuerdo con las declaraciones formuladas el viernes último por el titular de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, quien reclamó herramientas para "poder despedir sin causa a empleados en todas las industrias y comercios".

"Es una opinión de Crivelli que, si quiere expresarla, puede hacerlo en la mesa de diálogo, pero que no expresa la posición del Gobierno. No comparto la opinión de Crivelli y no está en la agenda que estamos trabajando", señaló Sica.

Además, el funcionario planteó que "hay mucho que se puede mejorar dentro del marco legal existente para mejorar la competitividad" y reivindicó el mecanismo del diálogo a través de mesas sectoriales para avanzar en ese sentido.

"Esa es la dinámica; no es que hay una ley que hay que sacar. No es un sistema de un cambio de una vez sino que todos los sectores deben adaptarse y hacer cambios", dijo y admitió que, aunque no se trata de una generalidad, "muchas veces" sectores sindicales "han ganado derechos que no les correspondían a través de la pelea, del bloqueo y de las actitudes patoteriles", de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.

Por otro lado, el ministro insistió en que la reforma laboral "no es un tema a introducir como de campaña" de cara a las PASO del 11 de agosto y a las elecciones generales del 27 de octubre.

"Tenemos una agenda de reformas que tienden a la estabilización de la macroeconomía, a una mayor inserción de las cadenas productivas, mayor integración con el resto del mundo, a trabajar fuerte sobre los temas de reforma fiscal y a modernizar el sistema de relaciones laborales", detalló Sica, quien sostuvo que el Gobierno seguirá "llevando adelante este programa en los próximos cuatro años".