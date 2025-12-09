“Pitu” Salvatierra juró por la radio Futurock al asumir como legislador porteño

El dirigente social Alejandro “Pitu” Salvatierra juró de una forma muy particular este martes durante su asunción como legislador en la ciudad de Buenos Aires. El dirigente del barrio Ciudad Oculta se llevó las miradas cuando posicionó su mano sobre la Constitución Nacional y juró, entre otras razones, por la radio Futurock.

El dirigente -que en el pasado estuvo preso por robo a bancos y tenencia de drogas y se reconfiguró como referente social- se acercó al estrado con una vestimenta particular. Su traje y corbata azul, junto con su camisa blanca y una gorra negra de cuero, que no permitía que se vieran sus ojos o expresiones. Caminó hacia el estrado de la presidencia con las manos en sus bolsillos, y solo sacó una de ellas para jurar.

“Por los porteños, en especial por los que viven en una villa, por Perón, por Eva, por Néstor, por Cristina [Kirchner], candidata y libre”, dijo al comienzo. Y continuó: “Por la comunidad organizada que representa Futurock, y, sobretodo, por la memoria de mi vieja que soñó que este día iba a llegar y al fin llegó. Sí, juro". Le siguió una serie de aplausos de parte de los presentes, aunque algunos lo miraron con estupor, como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Como otros legisladores del kirchnerismo, Salvatierra destacó en su jura a la expresidenta que se cumple prisión domiciliaria en su departamento en el barrio de Constitución, y a otros referentes del peronismo en el país.

Sin embargo, su mención a Futurock llamó la atención. Salvatierra es integrante del programa Segurola y Habana de la radio, conducido por la periodista Julia Mengolini. Allí se ha manifestado repetidas veces sobre las críticas que recibió de diferentes sectores políticos por su pasado.

La jura ocurrió este martes en una sesión preparatoria donde también se definieron las nuevas autoridades de la Legislatura Porteña.

“Antecedentes penales”

Salvatierra estuvo preso durante siete años por ser líder de una banda dedicada al robo de bancos. Saltó a la fama tras estar involucrado en la toma del Parque Indoamericano en 2010. Luego, en 2016, fue detenido en Villa Lugano por tenencia de drogas, entre ellas pastillas y marihuana. Quedó procesado por dicho caso. Para no declarar se tragó una cuchara y terminó internado en el hospital Santojanni.

El militante -referente del barrio Ciudad Oculta- afirma que su situación de conflicto con la ley es parte de su pasado, antes de cambiar su vida y convertirse en un referente villero del sur de la Ciudad. Para estos comicios fue candidato por la lista de Leandro Santoro. Al presentarlo como candidato, Santoro lo describió como “periodista y militante”. Sumó que coordina un instituto de formación que reúne cooperativas barriales, escuelas para adultos y un comedor para 600 personas.

“Evidentemente es recurrente para determinados sectores revisar mis antecedentes penales, cosa que nunca he negado. Estuve preso ocho años de mi vida. No perdí mi tiempo. No estuve sentado en una celda mirando el techo. Terminé la secundaria, aprendí carpintería, albañilería y electricidad. Pagué la condena. Cuando recuperé la libertad, busqué empleo, y logré, a través de la fundación de Madres recuperar mi vida, recomponerla”, señaló tiempo atrás en Futurock.

El dirigente enumeró en aquella entrevista los trabajos que realizó tras obtener su libertad: “He construido un instituto villero de formación que tiene una escuela primaria y secundaria, cuatro comedores y ocho cooperativas que nos está costando un montón sostenerlas. Que damos el alma, la vida, la sangre que tenemos para que sigan vivas”.

Luego, criticó a aquellos funcionarios que hablan de meritocracia, pero no la reconocen su persona. “La política es incluir a aquellos que no se pudieron incluir solos. No puedo comprender cómo los abanderados de la meritocracia de este país no pueden verla [la meritocracia] en mí. Yo nací del barro, nadie me regaló nada. Gané todo lo que tengo con mi esfuerzo. Arranqué diez kilómetros atrás de todos ustedes y, sin embargo, los alcancé. Y tengan cuidado, que en cualquier momento los paso”, cerró.

Durante la sesión preparatoria juraron 30 diputados electos en los comicios del 18 de mayo. El peronismo y La Libertad Avanza representaron a los bloques más numerosos y los cuales se quedarán con dos vicepresidencias. La vicepresidencia primera seguirá en manos de Pro, a cargo de Matías López.

Juraron varios exdiputados nacionales, como Silvia Lospennato (Pro), Leandro Santoro (PJ) y Vanina Biasi (FIT). También exfuncionarios del gobierno porteño como la vocera Laura Alonso y el exsecretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, y el exjefe de gobierno porteño y candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.