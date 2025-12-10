Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El Gobierno presentará un capítulo tributario que busca eliminar impuestos internos para autos y motos, entre otros, para abaratar los precios de esos bienes; incentivar el alquiler para agregar oferta; abaratar la compra-venta de propiedades; bajar el impuesto a las ganancias que pagan las empresas y crear un miniRIGI para pymes con la intención de impulsar la inversión en la economía

Va a haber un “régimen de Incentivo para Medianas Inversiones; exención de IVA a la energía eléctrica usada en industrial; eliminaciones impositivas importantes, entre los que se destacan impuestos internos a los electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, etcétera; y se eliminan los impuestos cedulares a renta financiera y enajenación de inmuebles”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa sin dar detalles de los anuncios.