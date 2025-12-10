Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Se crea el Instituto Javier Milei en Alemania: un think tank que desarrollará propuestas de desregulación
El Instituto Javier Milei ya es una realidad en Alemania. Se trata de un think tank que fue fundado con el objetivo de elaborar propuestas de desregulación para Alemania y el resto de Europa. Este espacio fue creado por Carlos Gebauer y contará con el trabajo conjunto de especialistas en derecho, economía y políticas públicas.
Qué dice el informe final que presentó el Consejo de Mayo
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo junto a representantes de los distintos sectores, con excepción del representante de la CGT, Gerardo Martínez. El documento incluye recomendaciones y propuestas sobre 8 de los 10 lineamientos que el Gobierno trazó en 2024 con los mandatarios provinciales. Entre los puntos que se destacan se encuentran los proyectos de reforma laboral e impositiva que serán enviados en las próximas horas al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Milei llegó a Oslo vestido con el mameluco de YPF
El presidente Javier Milei llegó este martes a Noruega vestido con el mameluco de YPF, un atuendo que ya ha usado en oportunidades. El mandatario se encuentra en Oslo para participar de la ceremonia de reconocimiento a María Corina Machado, la dirigente venezolana, reconocida con el Premio Nobel de la Paz.
El principio del fin de Chiqui Tapia
Es el principio del fin de Tapia, dice un dirigente del fútbol que no es amigo del presidente de la AFA, pero lo frecuenta. Se refería al escandaloso espectáculo que dieron ayer más de 30 procedimientos para allanar la central del fútbol argentino y las sedes de varios clubes. En rigor, Claudio “Chiqui” Tapia está sospechado por el entramado de dinero que rodea a su entorno: fundamentalmente al tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino, y al financista Ariel Vallejo, la cara visible de Sur Finanzas, una financiera que era anunciante y prestamista de clubes de primera división.
Indemnizaciones, horarios, salarios… Los detalles de la nueva ley laboral que impulsa Milei
Javier Milei se prepara para avanzar con una ambiciosa reforma de la legislación laboral, cuyos ejes serán la flexibilización para contratar y despedir personal y limitar el ejercicio del derecho a huelga.Con el proyecto de ley de modernización laboral presentado este martes, el Gobierno apuesta a obtener media sanción en el Senado antes del fin de año. El proyecto prevé eliminar de la legislación actual términos como “justicia social”, un concepto al que el Presidente calificó alguna vez como “aberrante”.
Impacto en el precio de los autos, Ganancias para empresas, y cambios en alquileres y ventas de inmuebles
El Gobierno presentará un capítulo tributario que busca eliminar impuestos internos para autos y motos, entre otros, para abaratar los precios de esos bienes; incentivar el alquiler para agregar oferta; abaratar la compra-venta de propiedades; bajar el impuesto a las ganancias que pagan las empresas y crear un miniRIGI para pymes con la intención de impulsar la inversión en la economía
Va a haber un “régimen de Incentivo para Medianas Inversiones; exención de IVA a la energía eléctrica usada en industrial; eliminaciones impositivas importantes, entre los que se destacan impuestos internos a los electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, etcétera; y se eliminan los impuestos cedulares a renta financiera y enajenación de inmuebles”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa sin dar detalles de los anuncios.
