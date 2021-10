Darío Nieto: “Macri tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI, pero no mandó a espiar a nadie”

Darío Nieto integra el círculo de confianza de Mauricio Macri desde hace años. Fue el secretario privado del expresidente durante la gestión de Cambiemos y es uno de los principales laderos del fundador de Pro en el llano. Por su estrecha relación con Macri, quedó en la mira de la Justicia el año pasado, cuando allanaron su casa en el marco de la causa por espionaje ilegal, en la que están procesados Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y su exnúmero dos, Silvia Majdalani, entre otros.

Luego de que la Justicia le dictara la falta de mérito en el caso, Nieto decidió aceptar la propuesta de Macri y se calzó por primera vez el traje de candidato de Juntos por el Cambio. “Sentí que era el momento de poner el pecho en esta batalla, porque es una etapa muy delicada. Quiero ir contra los que no quieren cambiar la Argentina”, remarca Nieto, quien competirá en las próximas legislativas por una banca en la Legislatura porteña.

-¿Mauricio Macri cometió un error al ausentarse en la indagatoria en la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan?

-En primer lugar, ¿qué interés puede tener Macri en espiar a los familiares de ARA San Juan? Es una causa armada por el kirchnerismo en medio del proceso electoral para perseguir políticamente a Macri. Él jamás espió a nadie. Sobre si hizo bien o mal en ir, es un tema judicial, pero sus abogados recusaron al juez en el día de la citación y esta semana seguramente irá a la indagatoria.

-¿En qué se basa para decir que es una causa “armada por el kirchnerismo”?

-No había habido movimientos en la causa contra Macri antes de las primarias. Es muy extraño que dos semanas después de las PASO, Macri, quien ni siquiera estaba mencionado en el expediente, sea llamado a indagatoria en tiempo récord. El juez [Martín] Bava subroga el juzgado de [Alejo] Ramos Padilla, que sabemos la tendencia que tiene. Bava viene de ese palo y es muy cuestionado por su concurso y los resultados que obtuvo.

-Facundo Manes reclamó “ejemplaridad” y Luis Juez aseguró que Macri “no se puede defender como Cristina Kirchner”. ¿Qué dice?

-Son opiniones. Juntos por el Cambio sacó un comunicado diciendo que Macri se está ajustando a derecho. Seamos conscientes de que el abogado de Macri se presentó en la Justicia.

Darío Nieto, ex secretario de Mauricio Macri e investigado por espionaje ahora candidato a legislador porteño de Juntos por el cambio. Se hizo en un bar de Palermo. Hernan Zenteno - LA NACION

-¿A qué atribuye esas críticas de Manes y Juez, dos aliados clave para JxC en estas elecciones?

-Quizás no estaban al tanto de la situación judicial. Habría que preguntarles a ellos.

-¿Macri no tenía control o conocimiento sobre el accionar de la AFI?

-Claro que tenía conocimiento, dependía de él, pero jamás mandó a espiar a nadie.

-Arribas era un hombre de mucha confianza de Macri.

-Si era un hombre de confianza de Macri, hay que preguntárselo a él. Yo no manejé la gestión de la AFI ni la conozco.

-Macri dice que es víctima de una “persecución”, ¿el expresidente teme ir preso?

-No. Está muy tranquilo con lo que ha hecho toda su vida y en sus cuatro años de gestión. No teme ir preso, pero entiende que hay una persecución y un apriete muy grande del Gobierno sobre la Justicia.

-¿No hubo presiones a la Justicia durante el gobierno de Macri?

-No. Había independencia de los tres poderes.

-¿Cómo quedó su situación procesal?

-Los jueces y fiscales me dieron la falta de mérito. Eso quiere decir que no hay ninguna prueba que me vincule con el caso. Me comí dos allanamientos, pero, finalmente, la Justicia me dio la razón. En ese momento, decidí salir a contar con quién era. Yo no tengo un departamento en Miami, un auto último modelo ni un bolso lleno de dinero. Y demostré que no somos lo mismo.

-¿Hubo errores en el manejo de la AFI?

-Históricamente, el tema de inteligencia fue un tema complicado en la Argentina. En este caso, calculamos que fue un grupo de cuentapropistas. Pero no soy quién para evaluar la gestión de inteligencia porque no es un tema que yo conozco ni mucho menos.

-¿Hubo una mesa judicial durante la gestión de Cambiemos?

-¿Qué significa “mesa judicial”?

Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, negó las acusaciones en su contra y dijo que los fiscales usan información adulterada para avanzar en su contra Archivo

-Que presionaban a jueces para que avanzaran causas de Cristina Kirchner.

-No. Busquen en los archivos cuánto habla Cristina de Mauricio y cuánto habla Macri de Cristina. No nos importa qué hace Cristina Kirchner.

-¿Su situación judicial lo empujó a ser candidato? ¿Por qué lo pidió Macri?

-Siempre me gustó la política. Quiero poner el pecho en esta batalla, porque es una etapa muy delicada en la Argentina. Con la persecución que sufrí, sentí que era el momento para demostrar que no somos todos iguales. Todo lo que hice fue dentro de la ley. Además, toda mi vida empujé un cambio. En ese marco, creo que tenemos que luchar contra el statu quo. Es lo que representan los sindicalistas que no defienden a los trabajadores y se llenan los bolsillos, como el “Pata” Medina o Hugo Moyano, o los políticos que solo quieren mantener sus privilegios. Quiero ir contra los que no quieren cambiar la Argentina.

-¿Por qué considera que María Eugenia Vidal en la Ciudad no pudo sacar una amplia ventaja en las PASO?

-Juntos por el Cambio sacó el 47-48 por ciento de los votos. Fue una buena elección.

-¿No fue una elección regular, como piensan algunos referentes de Pro?

-No. Fue una buena elección y estoy convencido de que vamos a crecer en las generales de noviembre.

-¿Larreta se equivocó en no permitirle a Patricia Bullrich que fuera candidata en la Ciudad?

-No creo que Larreta no le haya permitido ser candidata. Ella decidió no postularse para seguir recorriendo el país, priorizando su proyecto presidencial. Y está muy bien. Fue una decisión de Patricia y Horacio acompañó.

-¿A Macri le hubiese gustado que fuera Patricia?

-Mauricio tuvo un gesto de grandeza y dejó sus intereses personales de lado. Fue el primero en entender que el verdadero adversario es el kirchnerismo, no nuestras internas. No importa quién sea el presidente en 2023, sino concentrarse para ganarle al kirchnerismo. Esa fue la línea que seguimos.

-¿Larreta y Vidal tuvieron que endurecer su discurso e involucrar a Macri en la campaña para retener al núcleo duro de Pro?

-Lo que pasó es que, sobre el final de la campaña, en Juntos por el Cambio entendimos que con el kirchnerismo es muy difícil negociar y ser moderado, porque ellos siempre van a todo o nada y se radicalizan. ¿Cómo vas a construir confianza con tipos como Aníbal Fernández, que insultan a Macri? Entendimos que el “basta” al kirchnerismo tiene que ser muy contundente y que nuestro discurso debía ir asociado a eso. Ahora, nuestro rol es construir una alternativa distinta.

-¿Qué deben hacer para retener los votos de López Murphy evitar una fuga de votos a Javier Milei?

-La Ciudad dijo “basta” al kirchnerismo. Ese 48% nos ratificó la confianza, pero está en nosotros construir qué futuro queremos y contar qué alternativa de gobierno podemos ser. En lo personal, estoy trabajando sobre varios proyectos, como la economía de conocimiento, la inclusión en el currículo escolar de la educación financiera y la sustentabilidad.

-Con sus errores y traspiés, ¿el Gobierno le hizo la campaña a Juntos por el Cambio?

-La pandemia desnudó al kirchnerismo. Mostró todos sus errores y que no solo roban, sino que tampoco hacen. Son ineptos e hipócritas. La gestión económica, sanitaria o en materia de educación y seguridad fue un desastre. No hicieron una cosa bien y encima señalan con el dedo. Es muy triste.

-¿El triunfo es una reivindicación de la gestión de Cambiemos o un castigo al Gobierno?

-Fue un poco de las dos cosas. Las PASO fueron un “basta” al Gobierno y una demostración de que el camino de Macri no estaba tan errado. A Macri pueden criticarle muchas cosas, pero su gestión tenía un rumbo: quería un país integrado al mundo, con reglas claras, transparencia, fomentando el empleo privado. Esa es la gran diferencia con el Gobierno actual.

-¿Macri se siente reivindicado después del triunfo en las PASO?

-Entiende su rol. No le importa la reivindicación o no, sino que la Argentina entre en la senda del crecimiento y que Juntos por el Cambio estemos unidos para ponerle un freno al kirchnerismo y ser una alternativa de gobierno.

-¿Macri sigue siendo el líder de JxC, pese a la derrota de 2019?

-Sí. Es una persona muy valiosa.

-¿Larreta se equivoca en adelantar la discusión por la candidatura de 2023?

-Entendimos que lo importante es el 2021. Como contó Patricia Bullrich, Mauricio propuso en el búnker de Costa Salguero que todos depongan sus intereses personales hasta el 15 de noviembre.

-¿Larreta y Bullrich están cumpliendo el “pacto”con Macri?

-Creo que sí.

-¿Macri quiere volver en 2023? ¿De qué depende esa decisión?

-Está tranquilo y entiende que hoy el rival es el kirchnerismo. Siempre esas decisiones dependen de la gente.

-Si mejora en las encuestas, ¿se va a lanzar?

-No sé si depende de las encuestas. A los dirigentes los elige y los jubila o no la gente. Depende de las personas, no tanto de Mauricio.

-Hablando de “jubilar”. ¿Larreta logró correr a Macri o el expresidente se corrió para evitar una fractura?

-Fue un gesto de grandeza de Macri. Entendió que era un momento delicado y priorizó ganarle al kirchnerismo, sin tensar la cuerda.

-Massa dijo que el Gobierno convocará a la oposición para discutir un acuerdo poselecciones. ¿Macri va autorizar que haya un canal de diálogo?

-Me parece muy oportunista lo de Massa. Al margen de eso, estamos dispuestos al diálogo si es transparente, público y con la Constitución sobre la mesa.

-¿Hay chances de que haya un diálogo entre Cristina Kirchner y Macri?

-Hoy, no lo veo.