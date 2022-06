Datos: la Provincia confirmó que hay 31.000 estudiantes que no volvieron a clases y 350 escuelas con problemas de gas

En medio de la ola polar que atraviesa el país desde el comienzo de esta semana, el director de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, admitió que hay 350 escuelas con problemas de gas en la provincia de Buenos Aires y que todavía más de 30.000 estudiantes no volvieron a las aulas después de haber abandonado en pandemia.

“Tenemos 350 con problemas parciales o totales [de gas]”, afirmó en Radio La Red el funcionario que responde al gobernador Axel Kicillof, cuando surgen reclamos por esta cuestión en colegios del conurbano.

Sobre estos establecimientos, planteó que algunos no tienen suministro y que en otros se generan dificultades, por ejemplo, relacionadas a los protocolos para el manejo del servicio.

“Son estas complejidades de que el auxiliar no prende más la estufa, no hay modo de prenderla si no viene un gasista. Tenemos muchas escuelas con las condiciones listas, a la espera de la empresa para que dé el okey o del gasista para pender el servicio, esto ha traído complejidades”, contó. También dijo que en los comedores escolares se duplicaron las raciones y que eso aumentó la demanda de gas en las cocinas.

