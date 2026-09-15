De gira en EE.UU., Jorge Macri destacó el respaldo a una eventual alianza entre Pro y LLA en 2027

WASHINGTON.- La gira que Jorge Macri lleva a cabo desde el viernes por Miami y esta capital, con reuniones con funcionarios del gobierno de Donald Trump, legisladores, alcaldes e inversionistas, le sirvió al jefe de gobierno porteño para estrechar los lazos de la Ciudad con Estados Unidos, pero, a la vez, para cosechar el respaldo a una eventual alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027.

En un diálogo con LA NACION y otro medio argentino en un hotel de Washington, Macri sostuvo que en los distintos encuentros -entre ellos uno con el subsecretario de Estado, Christopher Landau- sintió el apoyo a esa alianza que él mismo impulsa entre funcionarios del gobierno de Donald Trump e inversores “porque quieren tener certeza del rumbo” de la Argentina.

Muy importante reunión con Christopher Landau, @DeputySecState Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a @cristianritondo @gzinny y @fulviop.



Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre,… pic.twitter.com/vksxFFebr4 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 14, 2026

“La ven en el presidente Javier Milei. Ven la decisión y la acción. Entienden que cualquier herramienta que ayude a consolidar eso y a blindarlo es bienvenida”, dijo el jefe de gobierno porteño.

Macri está acompañado en la gira -que culminará el miércoles- por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo, y el presidente del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo.

El propio Ritondo expresó que entre los objetivos del viaje -además de fortalecer las relaciones de la Ciudad con Estados Unidos, que son “históricas de parte de Pro”- estuvo exhibir una “garantía de que el cambio que se está produciendo en la Argentina” continuará su senda en 2027, cuando Milei buscará ser reelecto.

Ritondo es uno de los delegados de Pro en las reuniones con los referentes de La Libertad Avanza que se realizan cada quince días en la Casa Rosada, después de que Karina Milei llamara por teléfono a Mauricio Macri para ensayar un acercamiento y mejorar la coordinación entre ambas fuerzas.

“Más allá de que muchas veces tengamos que renunciar al protagonismo como partido, tenemos que asegurar que no puede volver a fracasar un modelo capitalista y liberal en la Argentina, como ya nos tocó a nosotros. Tenemos que garantizar que eso no pase en la Argentina”, señaló el jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Jorge Macri agregó que el planteo fue “muy bienvenido para quienes gobiernan hoy Estados Unidos, que ven en la Argentina un aliado estratégico”.

“Ver que un partido que comparte ideas con quien gobierna, y que hoy no está en el gobierno y tiene esta vocación, fue festejado. En un punto los sorprendió”, reveló el alcalde porteño. La administración de Milei tiene en La Casa Blanca liderada por Trump a su principal aliado internacional.

“También para nosotros es importante aprovechar este nivel de atención que hay sobre la Argentina, para que conozcan que el Pro siempre estuvo parado en este mismo lugar, y vamos a estar, no importa quién esté en el gobierno. Para nosotros las relaciones de la Argentina con Estados Unidos son estratégicas, y hoy más que nunca”, agregó Macri, que evitó dar definiciones concretas sobre el posible acuerdo entre Pro y LLA de cara al año próximo.

Jorge Macri y Javier Milei, en un acto en Plaza San Martín. Tadeo Bourbon

“A esta distancia hablar de cuál será el mecanismo para un probable acuerdo es muy lejos en la Argentina, de verdad es lejos. Pero las relaciones son buenas”, explicó Macri, quien destacó que el clima de trabajo con LLA “es muy distinto al de hace un año”.

Por otra parte, el jefe de gobierno también se refirió al vínculo que mantiene con su primo y exmandatario Mauricio Macri, titular del Pro, y a la decisión de Hernán Lacunza, exministro de Hacienda, de lanzarse como precandidato a presidente de cara a 2027.

“Con Mauricio estamos muy bien, como siempre. Con miradas distintas, complementarias. Él estuvo en mi cargo, con lo cual tiene siempre cosas para opinar y agregar, pero él también está en esta misma línea [respecto del posible entendimiento electoral con LLA]. Él ha tenido un compromiso muy grande con el camino de Milei, fue el primero que dijo que había que apoyarlo en el ballotage”, continuó.

Respecto a Lacunza, Macri dijo que “no es un candidato acordado en Pro”, pero que “tiene derecho a ser precandidato”, como cualquier otro integrante del partido. “No fue parte de una discusión interna donde todos nos pusimos de acuerdo. Tiene ganas, tiene derecho a serlo, no me parece mal”, señaló.

En la reunión con Landau, funcionario clave para el vínculo de Estados Unidos con la región, Macri señaló que hablaron “del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo” y de “dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no se volverá al pasado”.

Además, Macri mantuvo un almuerzo en el Citi Bank con unos 25 empresarios y referentes del sector financiero, a quienes les describió las oportunidades de inversión en la Ciudad.

Se sumaron reuniones con la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, y con tres republicanos: el senador Bernie Moreno (Ohio); la congresista María Elvira Salazar (Florida), y el congresista Michael Rulli (Ohio), co-chair del Caucus Argentina en el Congreso norteamericano, un grupo bipartidista legislativo que se enfoca en los temas bilaterales.

“Nos reunimos con el senador Moreno para conversar sobre una prioridad común: consolidar el cambio de rumbo que está llevando adelante la Argentina y que siga siendo un socio confiable para el mundo. La relación con Estados Unidos es estratégica para sostener ese camino. El Congreso también es un ámbito clave para construir acuerdos en materia de seguridad, comercio, inversión y desarrollo”, señaló Macri.

Jorge Macri se reunió con Richards Walters, funcionario de la Casa Blanca

También se reunió con Richards Walters, funcionario de la Casa Blanca para asuntos legislativos, políticos y públicos, y participó de una conferencia en la sede del Atlantic Council, uno de los think tanks de Washington que sigue más de cerca los temas de la Argentina.