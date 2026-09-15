Gildo Insfrán tiene sus olimpíadas, con desfile de equipos, mascotas y la participación de 2600 estatales

POSADAS. A pesar de que está en el poder desde 1995, recién ahora que podría terminarse su largo mandato por un fallo de la Corte Suprema, el gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán, lanzó sus propios Juegos Olímpicos.

Las Olimpíadas Deportivas “Mes del Empleado Público”, en las que participan equipos de 60 organismos estatales en 10 disciplinas deportivas, ya van este año por su tercera edición y se consolidan.

De paso, es otro evento donde se rinde culto a la personalidad de este veterinario de Laguna Blanca de 75 años, que gobierna la provincia más pobre del país desde hace 31 años de forma ininterrumpida, ganando cada elección por guarismos que siempre rondan el 70% para el cacique peronista y el 30% para el eventual opositor.

En estos últimos años en el poder, Insfrán decidió impulsar las Olimpíadas de los Estatales, en la provincia con más alta proporción de empleados provinciales y municipales, en relación al empleo privado.

El evento se lanzó en 2024 y ya va por su tercera edición. Cuenta con su propia mascota (“Yacaré”) y en la ceremonia de apertura se lo vio a Insfrán ingresando al Estadio Cincuentenario de la capital formoseña, al son de la marcha peronista.

Gildo Insfrán gobierna la provincia de Formosa desde 1995 Fernando Font

La competencia se inauguró el domingo, con un desfile de las delegaciones de cada repartición, que ingresaban al microestadio con un cartel, igual que los países cuando comienzan los Juegos Olímpicos. Acá desfilaban, en cambio, el “Instituto de Previsión”, “Canal 11″ o la “Subsecretaría de Empleo”.

Las competencias se realizarán durante tres semanas hasta el 24 de septiembre, en 10 disciplinas: fútbol, básquet, vóley, pádel, carrera de 3 y 5 kilómetros, vóley playero, newcom (vóley pero atrapando la pelota, muy popular entre adultos mayores), pesca, bochas y truco.

Para Insfrán es también una manera de reivindicar al empleado estatal, en momentos en que sufre los embates libertarios en Formosa y a nivel nacional, con recortes, caída de salarios y la promesa de Milei de “destruir al Estado desde adentro”.

Insfrán posa con jóvenes que participan de los juegos, con su imagen de fondo. Para la oposición, el inminente final de su largo mandato, acentuó su personalismo.

Edgar Pérez, administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), destacó el contrapunto que plantea Insfrán con la Casa Rosada. “Con un conductor como el compañero Gildo Insfrán, que ha hecho desde el inicio de su gestión una defensa de un Estado presente, las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica siguen bien en alto”.

“Apropiarse del Estado”

Del otro lado de la vereda, la oposición lo ve como otro caso de un abuso del poder por parte de Insfrán, quien no distingue lo partidario de lo estatal. También se sostiene que, después de tantos años, los formoseños toman como normal esta apropiación de lo estatal.

“La verdad, una vergüenza. Olimpíadas del trabajador peronista le quedaba mejor. Hacen las Olimpíadas del Empleado Público y ponen la marcha peronista de fondo, como si ser empleado del Estado significara ser del PJ. Y, para colmo, organizan un campeonato de fútbol femenino el nombre del tornero es ´copa Gildo Insfrán´“, afirmó Agostina Villaggi, diputada provincial y titular de la UCR-Formosa, ante la consulta de LA NACIÓN.

Para Villaggi, una de las impulsoras del histórico fallo de la Corte, de diciembre de 2024, que le pone fin al larguísimo mandato de Insfrán al frente de Formosa, el hecho de estar transitando sus últimos años en el poder exalta en el mandatario sus tendencias personalistas.

“Como todo autoritario, Insfrán tiene una necesidad permanente de exaltación de su persona, que se agudizó después del fallo de la Corte”, indicó la abogada.

Las delegaciones en el día inaugural, al mejor estilo Juegos Olímpicos, con los estandartes de cada repartición. Las competencias son a la tarde, después de las 14, pensadas para no colisionar con el horario laboral.

Gildo Insfrán deberá dejar el poder en Formosa a más tardar en 2031, por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida.

El jefe político de la provincia reaccionó acatando el fallo del máximo tribunal, como siempre hizo, pero llamando a una Convención Constituyente para reformar la carta magna e incluir, a último momento, una cláusula transitoria que lo habilita a un “mandato de despedida” entre 2027 y 2031, siempre y cuando gane las elecciones el año que viene.

Pero la oposición, con Villaggi a la cabeza, busca que la Corte Suprema haga caer esa cláusula transitoria que Insfrán metió con astucia en el último día de sesiones de la Convención Constituyente.

Villaggi impulsó esta nueva demanda ante el máximo tribunal de la Nación, para que se declare inconstitucional esa cláusula y ahora está a la espera de definiciones políticas de la CSJN.

“La Corte aceptó la competencia para tratar el planteo y ahora estamos a la espera de la respuesta del Gobierno, que debe hacerlo antes del 26 de noviembre”, indicó.

“Eso sería muy importante para poder tener las reglas bien claras para las elecciones que seguramente serán en junio del 2027″, explicó la dirigente radical, que trabaja para que Insfrán se vaya a su casa el 10 de diciembre del año próximo, completando un mandato de 32 años ininterrumpidos en el poder provincial y que no se extienda a 36.