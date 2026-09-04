De la “emoción” al “puro humo”: el anuncio de Milei por Malvinas se ganó elogios y críticas en Tierra del Fuego

USHUAIA.− La cadena nacional con la que el presidente Javier Milei anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para “ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego” y conformar el “polo logístico más importante del Atlántico Sur” tuvo un impacto inmediato en esta provincia.

Apenas terminado el mensaje presidencial, comenzaron a conocerse las primeras reacciones de dirigentes fueguinos. Desde el oficialismo, el senador Agustín Coto dijo a LA NACION que “para la base naval integrada hay asignación de presupuesto, pero en términos reales el costo es gigante. En función de este anuncio hay que ver cómo se asignan los recursos para avanzar”, y reconoció: “Al momento se hizo la platea y parte de la estructura”.

En sus redes sociales, Coto recordó cuando el 4 de abril de 2024 “el presidente de la Nación dio el puntapié inicial de lo que hoy se anunció: el fortalecimiento de nuestro sistema de defensa, la inversión en logística y seguridad para nuestro Atlántico Sur y la firme convicción de defender realmente y no solo discursivamente nuestra soberanía nacional”.

Agustín Pedro Coto Ricardo Pristupluk

El entusiasmo choca con el ajuste de los recursos, entre ese momento y el año siguiente, según informó el Gobierno al Congreso, no hubo avances en la obra pese al presupuesto asignado.

Rápido de reflejos, el gobernador Gustavo Melella se expresó en X: “Como gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso acompañamos la construcción de un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía. Valoramos la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada”.

Hacia el final del mensaje, Melella, líder de Forja y ligado al kirchnerismo, señaló: “Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y nuestra proyección antártica reafirma la importancia estratégica de Tierra del Fuego y nuestra condición de país bicontinental. Para concretarlo será indispensable establecer presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la Provincia”.

Victoria Villarruel, junto al gobernador Gustavo Melella y (en el centro) el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, Juan Carlos Parodi Prensa Senado

También se expresó el exintendente de Ushuaia y actual legislador y referente radical Federico Sciurano. “Es muy importante lo que sucedió hace un rato con el mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la causa Malvinas y en contra del proyecto petrolero Sea Lion”, le dijo a LA NACION, para enfatizar: “La defensa de la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica o partidaria. Milei anunció decisiones concretas vinculadas al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Es una noticia que nos llena de esperanza a los fueguinos y a los argentinos”.

También consultado por este medio, el presidente de los veteranos de guerra de Malvinas en Ushuaia, Juan Carlos Parodi, expresó: “Debo admitir que me emocioné, ahora hay que esperar que los anuncios se hagan reales”.

Federico Sciurano

Por su parte, el intendente de Río Grande, Martín Perez, trajo al centro de su declaración la situación de la industria fueguina y el contraste entre el avance petrolero británico y la parálisis de las obras en la base naval durante la gestión libertaria. “Durante el gobierno de Milei Sea Lion tomó la decisión final de inversión, cerró su financiamiento y avanzó a la etapa de desarrollo. Navitas ya había sido declarada ilegal e inhabilitada por 20 años en 2022 por su participación en el proyecto, y Rockhopper había recibido la misma sanción en 2013″, afirmó, para contrastar: “La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó en 2022 y durante esta gestión quedó paralizada. Al mismo tiempo, Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis industrial. En 2023 había 11.282 trabajadores industriales; en 2026 quedan 6680. Son 4602 puestos menos, una caída del 40,8%”.

Desde una posición también crítica, la senadora peronista Cristina López apeló a la ironía: “Todo humo, para que no se hable de tu ajuste salvaje que lleva a la miseria a millones de argentinos y argentinas. Todos los anuncios del admirador de Margaret Thatcher son políticas de Estado que llevaron adelante los gobiernos nacionales y populares”.