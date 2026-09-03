Revocan una insólita medida judicial contra periodistas que habían obtenido Tapia y Toviggino

En una decisión unánime, los jueces de la sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro revocaron la medida cautelar que imponía a un grupo de periodistas y dirigentes políticos la prohibición de contacto por cualquier medio con los jefes de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y pretendía establecer límites de lo que se podía informar sobre ellos.

Quien había resuelto, en mayo, la cautelar pedida por los dirigentes futbolísticos investigados por fraude es el juez Walter Federico Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar. Se trata de un magistrado que ha expresado en sus redes sociales simpatías políticas por el kirchnerismo.

Los camaristas Luis Cayetano Cayuela, Gustavo Herbel y Carlos Blanco hicieron lugar a las apelaciones que presentaron las defensa de los periodistas Nicolás Pizzi (LA NACION), Luis Gasulla (LN+ y El Observador), Bruno Yacono (TN) y Mariano Roa (Clarín), entre otros, además de los dirigentes Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica.

En los argumentos de la decisión, los jueces señalaron que en la medida de Saettone no se dice qué delitos se estarían cometiendo ni se acreditan las circunstancias que supongan verificado un riesgo cierto sobre Tapia y Toviggino.

“Es claro que la apariencia de responsabilidad requiere una hipótesis delictual consistente”, indica el fallo. Se añade que “afectar la tranquilidad de modo genérico, por sí solo, no alcanza para describir la configuración de un delito; y, por lo tanto, no resulta procedente una medida cautelar penal que siempre deriva de la imputación de un delito; toda facultad jurisdiccional en materia penal, depende de la existencia de una hipótesis delictiva, de lo contrario, resulta ajeno a esta competencia”.

Sostienen los jueces que la acusación de Tapia y Toviggino, avalada por Saettone, colisiona contra la libertad de expresión: “La afectación, restricción o limitación de derechos constitucionales, como en este caso el de la libertad de expresión, no puede justificarse con un fundamento tan genérico e impreciso”.

Saettone había impuesto a los denunciados la prohibición de contacto respecto con los jefes de la AFA y sus familias, “por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación, directa o indirecta”.

Además, ordenó “la prohibición de acercamiento” de los nombrados al domicilio de los denunciantes y a los lugares donde desarrollen sus actividades habituales", en un radio de 500 metros, por el plazo de 90 días”. Se les prohibía “realizar conductas que impliquen la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante, no quedando alcanzadas por la presente aquellas manifestaciones o referencias vinculadas a su actuación pública o a asuntos de interés general, en tanto no impliquen contacto directo o indirecto ni la difusión de datos personales”.

En la argumentación de los denunciantes, los periodistas “estarían generando odio para con el dicente y grupo familiar, provocándoles un daño psíquico y físico, razón por la cual solicitó el dictado de medidas tendientes a resguardar su actividad laboral y su vida personal”.

Saettone había justificado su decisión así: “Tiene como finalidad resguardar la seguridad y tranquilidad del denunciante y su grupo familiar, sin implicar una restricción irrazonable de derechos, sino una limitación mínima y necesaria en función del riesgo advertido”.

A su juicio, no impedía “el ejercicio de derecho alguno por parte de los denunciados, sino únicamente restringe la posibilidad de contacto con el denunciante, permitiendo así compatibilizar los derechos de ambas partes y evitar situaciones de peligro”.

Ese argumento fue rechazado por la Cámara revisora.

Las defensas de los periodistas y dirigentes debieron presentar un recurso de queja ante la instancia revisora, después de que el juez denegó las apelaciones a su medida.

Un juez militante

El juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar

Walter Federico Saettone tiene un perfil público que incluye elogios a Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.

Su accionar había llamado la atención en el verano cuando autorizó un allanamiento a Matías Yofe, un dirigente de la Coalición Cívica que con sus denuncias impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar atribuida a Toviggino.

Aquel operativo se realizó en medio de una causa por “extorsión”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

De 46 años, lleva más de una década en los tribunales. Fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro -con asiento en la Ciudad de Pilar- el 11 de diciembre de 2013. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos en los que el gobernador era Daniel Scioli, versión Frente Para la Victoria.

En su perfil de X dedicó posteos para quien era la jefa política del exgobernador bonaerense. “Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”, escribió al retuitear una publicación con un video de Cristina Kirchner.

Tuit del juez Walter Saettone

También emitió opinión sobre el desarrollo de causas judiciales en las que la expresidenta aparece acusada. El 29 de septiembre de 2020, Saettone consideró que “resulta que realizar planteos en una causa es dañarla, tenía entendido que eso era ejercer un derecho constitucional”, al referirse a una noticia que daba cuenta de intentos por invalidar testimonios de arrepentidos en la Causa Cuadernos.

El perfil del juez Saettone incluye además conexiones con Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával. Con el primero, compartió una foto en febrero de 2020. “Día del Bicentenario del Tratado del Pilar”, comentó. El juez mencionó a Achával en una publicación del 2019. “Hermoso momento en escuela de arte y música El Cirko acompañando el proyecto para músicos locales Diego Blanco presentado a Federico Achával”, narró.

El fútbol también encuentra un lugar entre sus publicaciones. Se reconoce hincha de Huracán, pero también compartió posteos sobre el club Real Pilar. Es además un apasionado de la música, fan de los Rolling Stones y guitarrista amateur.

Su nombre llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La exlegisladora Debora Sabrina Galan, que pertenecía al bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración en el que propuso a sus por entonces colegas “expresar su beneplácito por la realización y estreno de la película nacional documental ‘El libro de los Jueces’, dirigida por Matías Scarvaci”, en el que Saettone aparece entre sus protagonistas.