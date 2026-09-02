Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas a Pareja y al modelo económico de Milei

La concejala de La Matanza, Leila Gianni, anunció que se aleja de La Libertad Avanza (LLA) por sus diferencias con el modelo económico de Javier Milei.

“Es una decisión profundamente meditada. No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo”, expresó Gianni, exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, a través de su cuenta personal en la red social “X”.

En rigor, Gianni había sido apartada del bloque de concejales de LLA en el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, luego de que se terminara de desgastar su vínculo con Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en el territorio bonaerense.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Gianni había chocado con el sector que lidera Luis Ontiveros, dirigente de confianza de Pareja y hombre fuerte de LLA en La Matanza, cuando se discutió la presidencia de la bancada de los libertarios en el Concejo Deliberante. Ella aspiraba a quedarse con ese puesto con el objetivo de posicionarse en la pelea por la sucesión de Fernando Espinoza en 2027.

“Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza”, expresó Gianni. En su mensaje, valoró el ordenamiento de las cuentas públicas y el “combate” contra los “militantes del hambre”, pero consideró que la “macroeconomía no puede borrar” a los que “trabajan, los comerciantes, emprendedores y vecinos”.

La concejala argumentó que “desde las fuerzas del cielo no se puede comprender al pueblo” y anticipó que apostará a una nueva fuerza política. “No importa lo que digan los trolls: cuenta lo que se siente en la gente”, resaltó.

“Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, continuó.

Además, la exintegrante de la cartera de Sandra Pettovello reivindicó las recorridas en el distrito y advirtió que “la política no puede ser un negocio personal”.

QUÉ PASA SEBASTIAN PAREJA? ME METÍ DONDE NO DEBÍA?

Qué triste. Qué decepción ver que algunos de LLA, en La Matanza están más preocupados por el poder, el negocio y el curro que por los vecinos.

Yo me debo a la gente. A estar cerca, escuchar y defenderlos.

Voy a visibilizar y… pic.twitter.com/56FcAt6GqG — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Minutos después, publicó otro tuit en el que apuntó directamente contra Pareja. Advirtió sobre el supuesto armado de una feria ilegal en un predio nacional en Villa Celina y acusó al diputado de frenar los pedidos de informes que presentó ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “¿Qué pasa, Pareja? ¿Me metí donde no debía? Qué triste. Qué decepción ver que algunos de LLA, en La Matanza están más preocupados por el poder, el negocio y el curro que por los vecinos. Yo me debo a la gente", puntualizó.

Leila Gianni anunció su alejamiento de LLA

El portazo de Gianni provocó sorpresa en las filas de LLA. No obstante, dirigentes de confianza de Pareja relativizaron el efecto político de la salida. “Es ella y su ego”, comentaron. En el mundillo libertario presumen que la concejala se va del partido de Milei porque explora un eventual acercamiento a Espinoza. Ella lo niega.

De inmediato, los macristas Hernán Finocchiaro, hermano del exministro de Educación durante la gestión de Cambiemos, y Javier Ferreyra, dos alfiles de Pro cercanos a Cristian Ritondo, anunciaron que se irán de la bancada que compartían con Gianni en el Concejo Deliberante de La Matanza. Finocchiaro y Ferreyra anunciaron que crearán un bloque de Pro a través de un comunicado en el que llamaron a “blindar el cambio” a nivel nacional.

“Seguiremos trabajando por una provincia mejor y una Argentina más grande, aportando desde nuestro lugar para consolidar y blindar el cambio que los argentinos venimos sosteniendo”, indicaron Finocchiaro y Ferreyra, que pertenecen al sector de Pro que apuesta por lograr un entendimiento con el Gobierno para converger en las elecciones de 2027.

El año pasado, Pareja, el encargado del armado libertario en Buenos Aires, había aceptado contener a la exsubsecretaria de Legales de la cartera que conduce Sandra Pettovello y auxiliarla con su plan de posicionarse como posible candidata en La Matanza. Fue un pedido que bajó desde la cima de la Casa Rosada.

Gianni había logrado tener línea directa con Javier Milei, a quien supo visitar en la Quinta de Olivos. En pleno auge de sus denuncias públicas contra Juan Grabois, Pettovello la llevó a conocer al jefe del Estado.

Gianni, en el cierre de campaña de LLA en 2025 Hernan Zenteno - La Nacion

En los comicios bonaerenses de septiembre pasado, Gianni encabezó la lista de concejales de LLA en La Matanza. Sin embargo, Pareja siempre desconfió de los movimientos de la dirigente. Durante la campaña, la exfuncionaria había tenido cortocircuitos con el esquema de Ontiveros, quien no toleraba sus gestos de autonomía. Ella se quejaba por lo que consideraba un boicot a su postulación.