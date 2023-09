escuchar

Javier Milei asistirá esta tarde a las 19 al Salón Golden Center de Parque Norte, un espacio que suele ser sede de ágapes políticos y que vio desfilar a peronistas, radicales y macristas en época electoral. El candidato presidencial de La Libertad Avanza brindará una charla y dará a conocer su propuesta de gobierno de cara a un auditorio que contará con referentes sindicales y empresarios. Hacia afuera se verá como una disertación más, pero en rigor se tratará de un evento de recaudación para el líder libertario organizado por el mandamás de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, su flamante aliado.

La presencia en el encuentro del líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) aun no estaba confirmada. En la previa, entre los organizadores advertían que es posible que Barrionuevo no se suba al escenario, pese a ser su principal patrocinador, o que directamente no asista. La foto con Milei no colabora con el eslogan de la campaña del líder libertario, que reza que “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

Desde que se conoció que el candidato presidencial y el pope sindical se reunieron y crecieron en sintonía, el discurso “anti casta” de Milei quedó más cuestionado. Tal como reveló LA NACION, en el encuentro privado que tuvieron hace diez días Milei y Barrionuevo, el sindicalista le ofreció organizar un dispositivo que permita la adhesión de dirigentes peronistas y mejorar la fiscalización, además de colaborar con el financiamiento de su campaña, como se verá hoy.

Aún se desconoce que lugar tendrá Barriouevo en caso de que Milei llegue al poder. Por ahora, en los equipos técnicos libertarios, los asuntos laborales están en manos de Miguel Ángel Ponte, que fue secretario de Empleo bajo el ala de Jorge Triaca en el gobierno de Cambiemos y que suena como virtual secretario de Trabajo.

Luis Barrionuevo Archivo

Ni recuerdos de “Wado”

Lo que quedará en claro con el evento de Parque Norte es que Barrionuevo se integró plenamente a la campaña de Milei. En sepia quedó el evento en el hotel Llao Llao de Bariloche, allá por abril, cuando el líder gastronómico levantó la mano del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, a quien veía con más chances de entronizarse como candidato presidencial del peronismo, un plan que terminó frustrado.

Antes del cónclave en Parque Norte, Milei encabezará una reunión con los principales candidatos de la boleta (en su mayoría de la Ciudad y de la provincia, aunque habrá algunos postulantes del interior del país) y con parte de sus equipos técnicos para ajustar la estrategia y el mensaje de la campaña. Se buscará afinar la cuestión discursiva con aquellos que son “voceros” de La Libertad Avanza en los medios de comunicación.

Eduardo "Wado" de Pedro junto a Luis Barrionuevo UTHGRA

El evento de esta noche, que contará con la presencia de la prensa, se presentó como una disertación del candidato “que permitirá conocer en mayor profundidad su propuesta y plataforma política”.

Milei viene haciendo una aparición pública diaria. En su equipo creen que la sobreexposición en esta etapa no suma y además al líder libertario lo ven físicamente cansado. Hoy será el turno de Parque Norte y mañana tiene previsto encabezar una caravana en Corrientes. El líder libertario focalizará su campaña en Buenos Aires, donde cree que tiene más posibilidad de cosechar votos, pero también viajará a provincias clave como Salta, Santa Fe y Córdoba.