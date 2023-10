escuchar

La incipiente alianza entre Javier Milei y el sindicalista Luis Barrionuevo, escenificada el mes pasado en un acto conjunto en Parque Norte, pareció terminar de tomar forma en las últimas horas a partir de que el líder gastronómico dio a conocer un supuesto acuerdo con el libertario para reclutar 200.000 fiscales en 11 provincias y que el propio economista lo reconociera como aliado. Sin embargo, ante la consulta de LA NACION, esas afirmaciones fueron tajantemente desmentidas desde el entorno de Milei. “La fiscalización es responsabilidad exclusiva de La Libertad Avanza y tiene como responsables a Guillermo Ferraro y Carlos Kikuchi”, enfatizó Guillermo Francos, virtual ministro del Interior de Milei, en diálogo con este diario.

“Lo que diga o haga Barrionuevo corre por cuenta de él, no podemos hacernos cargo de lo que digan otros”, sostuvo, en tanto, otra fuente de La Libertad Avanza, desde donde se encargaron de subrayar que los diálogos con Barrionuevo se dan en el marco de la voluntad de Milei de, en caso de llegar a la Casa Rosada, impulsar reformas que transformen el mercado laboral. “Javier va a ser el próximo presidente y se ve que mucha gente quiere acercarse”, añadieron, en referencia al líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).

Sin embargo, el acercamiento político de Milei con Barrionuevo no deja de ser un hecho. “Todos los que quieran hacer una nueva Argentina son aliados”, fue la respuesta huidiza del libertario este lunes, al ser consultado por su vínculo político con el sindicalista. Un día antes, durante el debate de candidatos a presidente, Patricia Bullrich lo había acusado de haber armado sus listas con “chorros”, y enfatizó en sus lazos con Barrionuevo. “Vos también”, atinó a responderle el economista a la candidata de Juntos por el Cambio, sin desmentir la afirmación que ella había hecho.

“Un tipo que juega a la mancha con los aviones”, lo definió Milei a Barrionuevo el lunes por la noche, durante una entrevista con A24, en la que evadió la pregunta acerca de la existencia de un supuesto pacto de financiamiento y fiscalización electoral con el gremialista a cambio de otorgarle mayor injerencia en una eventual gestión libertaria.

“Incomodidades”

Los guiños de Milei al gastronómico dejan al descubierto el pragmatismo frente a la “casta” -Barrionuevo domina el gremio desde hace 44 años, cuando ingresó como delegado normalizador de la mano de la dictadura- que el candidato de La Libertad Avanza es capaz de tolerar en su camino hacia el poder. Un punto que no deja de generar “incomodidades” en el seno del espacio libertario, como lo admitió la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. “A Barrionuevo, puntualmente, no lo conozco, pero no es un personaje con el que yo tenga acuerdo”, sostuvo la compañera de fórmula de Milei en una entrevista con LN+, ante la consulta de si acordaba con la idea de que el titular del gremio de los Gastronómicos formara parte de la La Libertad Avanza.

El domingo pasado, Barrionuevo puntualizó que pretende reclutar 200.000 fiscales entre los afiliados de la Uthgra. Este martes volvió a ratificarlo, al asegurar que utilizará su sindicato para fiscalizar 11 provincias para La Libertad Avanza en las elecciones del 22 de octubre, con Catamarca como epicentro.

“Él tenía una estructura de las PASO y yo cepillando la elección de las PASO te puedo decir sin equivocarme que Milei estuvo en el 35-37%, pero hubo lugares donde no se fiscalizó. No es que le robaron votos, sino que no tenía estructura y ahora la va a tener”, señaló Barrionuevo, en tono de jefe de campaña. Según confiaron a LA NACION fuentes que participan de ese armado, de las 57 seccionales gremiales que tiene Gastronómicos distribuidas por todo el país, Milei se habría garantizado por ahora el respaldo de 45.

Reforma laboral

En su gira de entrevistas, Barrionuevo no solo aseguró que intervendrá en la fiscalización. También puso sobre la mesa su intención de formar parte de la reforma laboral que tiene en su cabeza Milei y planteó su deseo de que los sindicatos se hagan cargo de los seguros de desempleo. “La gente desocupada va a cobrar con su gremio”, señaló, en un intento porque sean las agrupaciones quienes absorban la responsabilidad de pagarle a los que pierdan su trabajo, algo que, de concretarse, podría generar tensiones con los movimientos sociales. “Hay que capitalizar a los desocupados. Cada gremio va a tener que adecuarlos, ordenarlos y organizarlos”, deslizó.

El gremialista hasta se animó a aventurar que en un eventual gobierno de La Libertad Avanza los sindicatos manejarían los planes sociales, algo que el propio Milei se encargó de desmentir: “No es así”. Y ante la consulta de cómo se manejaría la política social, el economista volvió a repetir que “se va a terminar con todos los intermediarios, se va a hacer que la gente reciba de manera directa la plata”, luego de ratificar que del tema se encargaría su eventual ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El libertario destaca el modelo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), lo que lo llevó a incluir al jerarca sindical Gerardo Martínez entre sus principales contactos, un diálogo que luego derivó en Barrionuevo, el sindicalista que tiene al gremio de los gastronómicos en un puño desde 1979.