De qué operaron de urgencia a Carlos Bianco en Barcelona y qué dijo el ministro de Kicillof

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado en las últimas horas en Barcelona, España, a donde había viajado junto al gobernador Axel Kicillof en el marco de una cumbre progresista en el país ibérico.

Según informó a través de un posteo en X, el funcionario fue intervenido de urgencia por un cuadro de apendicitis. “Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo”, dijo y definió la cirugía como “exitosa”.

El posteo de Bianco tras ser operado en Barcelona

“Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país”, cerró y extendió palabras de agradecimiento por “la preocupación y los deseos de pronta recuperación”.

Cumbre progresista

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este fin de semana Barcelona para participar en una cumbre mundial de las izquierdas, apadrinada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, y en la que también participaron varios mandatarios latinoamericanos. Entre ellos, se destacó la presencia del presidente brasileño,Lula da Silva,el colombiano Gustavo Petro,y la mexicana Claudia Sheinbaum. En el orden del día se incluyó el compromiso de formar un frente común para combatir las políticas de la ultraderecha y estimular un cambio de ciclo político que favorezca las fuerzas progresistas.

Kicillof con Lula. Foto: prensa Kicillof MARIANO SANDA

“Junto a Axel Kicillof participamos en la Movilización Global Progresista que se desarrolla en Barcelona, donde el gobernador mantuvo encuentros con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y otros líderes internacionales”, contó ayer Bianco a través de X.

El gobernador bonaerense se reunió, entre otras actividades, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y otros referentes europeos.

El sábado por la mañana, el mandatario bonaerense expuso en dos de las 30 conferencias programadas en la cumbre, que se extendió por dos días para compartir experiencias y generar nuevas propuestas políticas. Habló en dos paneles, dedicados a los temas “Soluciones progresistas para un mundo que se desliza hacia el caos” y “Respuestas locales progresistas: en la primera línea de la democracia”.

Carlos Bianco es la persona de mayor confianza de Kicillof en el gabinete bonaerense FERNANDO MASSOBRIO - LA NACION

“Kicillof reafirmó la posición de la Provincia de Buenos Aires en favor de un modelo inclusivo que busca ampliar los derechos del pueblo mediante la inversión pública y el impulso a las políticas de bienestar para las mayorías”, indicó Bianco y sumó: “En un mundo en el que están en boga fuerzas de ultraderecha que promueven la violencia y el abandono, los bonaerenses sostenemos una alternativa de paz, diálogo y construcción de futuro”.