Investigan a la hija del exfuncionario de Arsat por haber salido con valijas del departamento donde se hallaron US$ 1,7 millones

Dos mujeres fueron registradas por cámaras de seguridad entrando y saliendo del departamento que Facundo Leal posee en Mendoza entre dos y tres horas antes de que la Policía Federal allanara la propiedad. Entraron y se retiraron con dos valijas tipo carry on. Una de ellas no fue encontrada.

La secuencia ocurrió mientras se desarrollaban los primeros procedimientos vinculados a la investigación que hoy mantiene detenido al ex titular de Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Según reconstruyeron fuentes con acceso al expediente, la cronología aproximada de los allanamientos fue así: en la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontró la droga, los procedimientos comenzaron con una demora por un inconveniente administrativo en la identificación del domicilio de Leal. Esa situación provocó que inicialmente fuera allanado otro de los involucrados en la causa, Gerardo Boschin, el expresidente de Trenes Argentinos.

Tras el procedimiento en su casa, Boschin se dirigió junto al abogado de Arsat hasta el domicilio de Leal. En ese contexto apareció también el abogado Marcelo Rocchetti, aunque hasta el momento no está claro quién lo convocó ni por qué llegó al lugar tan rápido, siendo que Rocchetti defendía a Boschin en la causa por posibles coimas.

Mientras esa actividad se desarrollaba alrededor de Leal, las cámaras de seguridad registraron movimientos en un departamento de Mendoza del exfuncionario. Todavía no había sido allanado, porque se identificó la existencia de esa dirección durante los procedimientos.

Cuando los investigadores observaron las cámaras de ese departamento, vieron ingresar a una de las hijas del exfuncionario junto a una mujer identificada como Julieta, que sería su novia. Ambas con un carry-on. Una hora después, ambas abandonaron el lugar con dos valijas de mano.

Cuando finalmente la Policía Federal allanó la propiedad, encontró la valija grande que contenía los US$1,7 millones, pero no se hallaron estupefacientes ni artefactos de inteligencia, como sí se hallaron en la Ciudad de Buenos Aires. Toda la droga secuestrada en la causa fue encontrada horas antes en el departamento de Palermo, donde los efectivos incautaron ketamina, MDMA, cocaína y otros elementos presuntamente vinculados al consumo y fraccionamiento de sustancias.

A partir de los movimientos detectados por las cámaras, la Justicia ordenó nuevas medidas para localizar a las mujeres y reconstruir el recorrido del equipaje. Hubo allanamientos en un country y en un barrio cerrado donde los investigadores presumían que podían encontrarse las dos mujeres.

También fue inspeccionada otra propiedad vinculada a Leal que se encontraba alquilada. Sin embargo, no se pudo recuperar la totalidad de los elementos buscados. Según fuentes de la investigación, una de las valijas continúa desaparecida. La otra fue encontrada con ropa en su interior.

Los movimientos quedaron bajo análisis en una causa que ya había generado impacto por el volumen de dinero secuestrado. En Mendoza, la Policía Federal encontró US$1,7 millones almacenados en una valija. Según trascendió, el efectivo estaba organizado en paquetes de US$10.000 y agrupado en bloques termosellados de US$100.000.

En paralelo, en el departamento de Palermo fueron hallados más de US$670.000 junto con 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de cocaína, además de teléfonos celulares, computadoras y documentación que ahora analiza la Justicia.

Con una valija aún desaparecida y movimientos registrados pocas horas antes de los allanamientos, los investigadores buscan determinar si existió una maniobra destinada a retirar elementos de interés para la causa antes de la llegada de los efectivos.