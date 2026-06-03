La diputada libertaria Virginia Gallardo bailó y se disfrazó de Messi para “palpitar” el Mundial

Ataviada con la camiseta “10″ de la Selección Argentina, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo se mostró en redes sociales bailando y disfrazada de Lionel Messi para “palpitar” el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Palpitando el clima mundialista y adentrándonos en una etapa cargada de emociones, expectativas y mucha ilusión, este fin de semana fuimos a acompañar a los chicos en Rubio Fútbol 5, un espacio de Corrientes Capital que reúne a equipos infantiles de distintos barrios de la ciudad a través del fútbol”, contó la legisladora en las últimas horas desde sus redes sociales.

El Video De Virginia Gallardo

Gallardo se vistió con una máscara de Messi para pasar una tarde con los niños, con quienes compartió las instalaciones del club y jugó además un partido de fútbol. Incluso llevó pelotas con los colores albicelestes.

“Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos”, añadió.

Para Gallardo, “a veces no se trata de grandes gestos, sino de hacerse presente. Y eso, al final, es lo que más vale”.

La publicación de Gallardo

La legisladora también subió un video bailando en la Costanera de la ciudad de Corrientes para “palpitar” la llegada del Mundial y el primer partido de la Selección Argentina, el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia.