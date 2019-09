De qué vive Grabois: el dirigente reveló sus fuentes de ingreso

Juan Grabois reveló detalles íntimos durante un Facebook live

Juan Grabois publicó un Facebook Live en el que respondió varias dudas de los usuarios de esa red social y reveló un aspecto de su vida que puede ser desconocido para muchos: de qué vive, más allá de su rol de dirigente social que hoy lo encuentra apoyando la campaña presidencial del Frente de Todos.

"¿De qué vivís? Buena pregunta, en otro lugar no la contestaría porque esta situación del periodismo patrullero, con gorra policial e interrogatorios inquisidores me molesta, porque nunca tuve ningún cargo público", sostuvo el hombre, que se autodefine como un "amigo" del Papa Francisco.

"Puedo contestar esa pregunta con tranquilidad -continuó-. Desde que tengo 18 años trabajo en relación de dependencia, en muchos casos me hicieron aportes. Soy abogado, tengo un estudio, soy docente de la Universidad de Buenos Aires hace más de 10 años y percibo un salario por mi tarea".

Además, dijo que percibe dinero por diversos compromisos editoriales. "Tengo un par de contratos con Editorial Planeta por libros que he escrito y estoy escribiendo", afirmó.

Según Grabois, con el dinero que recibe le "alcanza para vivir austera y sencillamente, como es un poco el ideal de vida que pensamos es el mejor para ser felices, tener lo suficiente para poder disfrutar de la vida, de la familia, para poder comer, tener una casa, pero no demasiado para alejarnos de la realidad de la mayoría de nuestro pueblo".

Durante el video, que se extiende por 23 minutos, también llamó a realizar una reforma agraria durante un hipotético gobierno de Alberto Fernández y contó por qué tiene lleva el pelo largo: "Hice una promesa, hasta que Macri no pierda definitivamente no me corto el pelo".