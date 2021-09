Elogios y críticas: el fenómeno de Javier Milei en los barrios donde mejor y peor le fue en la votación

“Y sí, es entendible, acá le fue bien”, dice Hugo Zappoli sobre Javier Milei . Está pegando el cartel de un local comercial junto a otro empleado, en la avenida de los Corrales, Mataderos. Es justamente en esta comuna, la 9, donde el economista tuvo su mejor performance electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Zappoli y su colega se trenzan después en interpretaciones sobre el devenir político del candidato liberal. Uno piensa que sería necesario “algo más moderado”. El otro responde que “no va a poder, el sistema se lo va a comer y va a ser un desencanto”. La discusión del fenómeno Milei se repite en diferentes puntos de la ciudad. En un recorrido desde Mataderos, la comuna donde más votos sacó, a Caballito, donde peor le fue, LA NACION relevó las diferentes opiniones que despierta el candidato.

Quienes lo apoyan muestran su hartazgo con la corrupción y lo destacan como un político nuevo que se atreve a “decir lo que hay que decir”. Del otro lado, quienes lo rechazan consideran que se va “al otro extremo” e incluso puede resultar “un peligro” .

En su debut electoral, el candidato cosechó más de 230 mil votos y se consolidó como la tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires, donde se postuló como diputado nacional. Las primeras encuestas, e incluso los sondeos que circularon durante la misma tarde de la votación, giraban en torno de 6 a 8 puntos. Cerrado los comicios ya apuntaban a los dos dígitos, pero el bunker fue una fiesta cuando se enteraron del 13,7%. Su fuerte estuvo en el sur de la Ciudad pero superó el 12% en todas las comunas.

“Es la estrella de estas elecciones”, afirma Miguel, un hombre de 74 años que atiende un kiosco callejero que armó con tres mesas, varios paquetes de galletitas y algunas golosinas frente al negocio donde trabaja su mujer hace más de 40 años, cerca de la feria de Mataderos. “A mí me gusta mucho, dice lo que tiene que decir. Algún día tiene que llegar alguien nuevo. Mira ahora, toda esta manga de resucitados, todos con causas. Yo llego a robar una gallina y me ponen contra la pared”, dice indignado sobre el nuevo gabinete que se formó tras la crisis política que desataron los resultados de las PASO. Y agrega, en referencia a las nuevas medidas: “Yo ya le dije a mis amigos: nosotros vamos a agarrar la plata, pero a estos no lo votamos”.

Miguel cree que en estas elecciones “pasó lo que tenía que pasar” y coincide con alguna de las propuestas que mencionó Milei, como la de eliminar el Banco Central. “No creo que sea tan impracticable. Quizás [el Banco Central] es una pantalla y hay mucho negocio detrás. A veces son necesarias grandes soluciones para los grandes problemas”, reflexiona, mientras abre sus manos y levanta sus cejas con un gesto de incertidumbre.

Javier Milei se presentó como un outsider que apunta contra la “casta política” a la cual suele definir con insultos. “¡Tiene miedo, la casta tiene miedo!”, es la arenga que se escucha en los actos del candidato de la Libertad Avanza. Según el economista, los resultados de las PASO “muestran el hartazgo” de la sociedad hacia los políticos.

“Dice algo distinto de la economía. Yo tengo un negocio y sé que si gasto más de lo que gano, no me funciona”, explica Daniel, un hombre de 39 años a cargo de un puesto familiar que iniciaron sus abuelos, hace más de 70 años, en el Mercado del Progreso, Caballito. “Yo lo voté a Milei, quiero gente nueva. Si viene un joven cualquiera lo voto, antes que a estos”, asegura el comerciante, y remarca que el principal problema es que la plata “no alcanza”. La misma frase utilizo Patricia, empleada de un puesto cercano: “Quiero gente nueva, que saque a todos estos corruptos”.

Frente al mercado, David atiende un puesto de diarios y agradece que terminó la primera parte de la campaña, que copó con mesas la avenida Rivadavia. Dice que fue “agotadora”. Él atribuye al “hartazgo” los resultados que consiguió Milei, se define “en las antípodas” del liberal y advierte: “Siempre hay una derecha fuerte, fíjate en Francia que esta [”Marine”] Le Pen. Este es un pichón de esos, pero puede convertirse en un peligro”.

“Tiene unas ideas un poco extrañas. Mezcla todo”, considera Claribel, que atiende un local de ropa en el centro de Caballito. “A veces es un poco revirado y a veces está bien. Es raro”, opina Betty, una mujer que estaba comprando en el mercado. “Yo no voté. Cuando cumplimos 70 años mi marido y yo dijimos hasta acá llegamos. Es agotador”, agrega a LA NACION. No fue la única que lo admitió: dos señoras de su misma edad que también caminaban por el mercado reconocieron que no asisten a los comicios desde que cumplieron la edad necesaria para que el voto sea optativo.

Mario, que está a cargo de una verdulería, cree que el economista “se va al otro extremo” porque “está haciendo campaña contra la política”. “Habla mucho de economía pero el país no se maneja con la economía nada más. La gente vota por el pan y así nos fue”, afirma el hombre y asegura que él aprendió a votar “de grande”. Hoy, le interesan también las instituciones y se fija en cinco aspectos antes de decidir su voto: justicia, seguridad, economía, corrupción y narcotráfico.

“El pueblo está harto, quiere trabajar”, afirma Daniel, que lustra zapatos frente al mercado hace más de 10 años. Aunque vive en provincia, viaja hasta la ciudad para trabajar siempre en la misma esquina. “Hay que ver si llega”, dice sobre Milei y agrega mientras se ríe: “Va a llegar al poder y se va a afanar todo”.

En cada uno de sus actos, Milei remarca que él va a “barrer” a la casta política. Aunque en un principio prefería no proyectar de cara al 2023, hoy asegura que su fuerza se expandirá a nivel nacional e incluso aventuró una fórmula presidencial compartida con Patricia Bullrich. “No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos”, contestó al ser consultado por El Diario. Después de las PASO, desde la Libertad Avanza sueñan con ser segundos en las elecciones del 14 de noviembre y dejar en tercer lugar al kirchnerismo.