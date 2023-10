escuchar

Javier Milei aterrizó en Santiago del Estero ayer pasadas las 14 con un vuelo de Aerolíneas Argentinas para concentrarse en el hotel Hilton de cara al debate presidencial de esta noche. El líder libertario no había imaginado llegar a esta instancia decisiva como el candidato favorito, con todas las luces encima. Habitualmente el que va primero en la carrera es el que más tiene para perder en el careo con sus competidores y por eso aparece la tentación de dejar la silla vacía.

En La Libertad Avanza rechazan que Milei haya pensado alguna vez en bajarse, pese a los rumores que circularon cuando sus representantes -su hermana Karina Milei y su amigo y consultor Santiago Caputo- se reunieron con la Cámara Nacional Electoral (CNE), que es la que organiza el evento. El debate es obligatorio por ley. Así, hace varios días que Milei bajó el perfil y se encerró a estudiar junto con sus equipos técnicos los contenidos que expondrá en tres tópicos que están contemplados esta noche. También analizó la cuestión estratégica y ensayó las preguntas que les hará a sus principales contrincantes, Sergio Massa y Patricia Bullrich, para tratar de incomodarlos.

Para lo actitudinal, aseguran en La Libertad Avanza, no hubo coaching. “Se va a mostrar centrado, como viene estando”, anticipó un estrecho colaborador de Milei a LA NACION. En su espacio saben que el ojo de los televidentes se posará especialmente sobre su figura y que sus adversarios podrían tratar de desencajar al candidato libertario. En el entorno del candidato estiman que mostrará un perfil más apaciguado como el que exhibió tras las PASO y no el estilo volcánico que cultivó en la primera parte de la campaña.

Todos juntos en el mismo avión de @Aerolineas_AR 1494 rumbo a Santiago del Estero. Hubo cánticos cruzados. La política argentina @AgenciaTelam pic.twitter.com/pP83Qdy8AI — Julio El Ali (@Julio_El_Ali) September 30, 2023

De todas formas, sus asesores le recomendaron que no exagere en la postura ni deje de ser espontáneo, para no perder el activo que lo trajo hasta acá. “Lo impostado no va”, dijo uno de sus colaboradores más cercanos. En La Libertad Avanza tampoco hicieron simulacros del debate, como hicieron en otros espacios políticos.

El debate, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Forum de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, llega tras una semana de versiones y especulaciones en redes sociales por el estado de salud del candidato libertario. Milei redujo al mínimo sus apariciones en los últimos días y suspendió una entrevista con CNN y dos eventos con empresarios. En su entorno explicaron que atravesó un cuadro de fiebre y que además optó por concentrarse en la preparación para el debate. De todas formas, en las semanas previas, Milei ya venía moderando sus actividades a una por día como máximo y quienes lo trataban lo describían como visiblemente cansado.

Estrategia y temas

En La Libertad Avanza deslizan que “lo natural” es que Milei busque confrontar mayormente con Massa para intentar neutralizar a Bullrich. En La Libertad Avanza notaron que en las últimas dos semanas perdieron algunos puntos en los sondeos luego del pico que tocaron en los días posteriores a las PASO, mientras que la candidata de Juntos por el Cambio ganó terreno, aunque desde el tercer lugar. Por eso, la disputa voto a voto de Milei es con Bullrich y le conviene instalar un escenario de segunda vuelta con el peronismo.

Milei, en tanto, buscará sacar mayor ventaja en el primero de los temas que se abordará en el debate, que es Economía. En los otros dos tópicos, se estima, quedará en una posición más defensiva. Para el capítulo “Derechos Humanos y convivencia democrática”, se estuvo preparando con Villarruel, que pretende darle un giro de 180º a la política de derechos humanos y que viene provocando controversia con la agenda en defensa de las víctimas de Montoneros y ERP.

Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo en la sesión en Diputados para tratar la Ley de alquileres Fabián Marelli

Con respecto al eje “Educación”, Milei viene de una semana complicada luego de que su referente en esa materia, Martín Krause, dijera que “si la Gestapo hubiera sido argentina”, hubieran muerto “muchos menos judíos”. La propuesta de los vouchers educativos que impulsaban los libertarios, en tanto, hace tiempo que quedó más desestimada como una reforma “de tercera generación”.

Las preguntas que le hará a sus rivales así como también el mensaje que quiere pasar durante el debate fueron aspectos que Milei trabajó junto a Caputo, un consultor político que supo trabajar bajo el ala de Jaime Durán Barba y que, a través de Ramiro Marra, llegó a hacerse muy amigo del líder libertario en el último tiempo.

Milei, que podrá tener solo cinco invitados en el recinto, viajó junto a su hermana, Karina, junto a Villarruel y a Caputo. En las próximas horas se sumarán el coordinador de sus equipos técnicos y eventual jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la posible titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovello, además de Marra y el jefe de comunicación, Leandro Vila.