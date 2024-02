escuchar

Durante los operativos que tuvieron lugar el miércoles por la noche en las inmediaciones del Congreso, cuando en el recinto ya habían pasado a cuarto intermedio por la ley ómnibus, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo entre forcejeos a cuatro mujeres por resistencia a la autoridad. Finalmente fueron liberadas este jueves por la mañana y, al salir de la alcaldía de Madariaga donde estaban alojadas, grabaron un video para contar lo que les pasó, con críticas al accionar de las tropas comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde las fuerzas aseguraron que cuando se produjo el arresto la PFA intentaba despejar el área, ellas se resistieron a irse, se quedaron sentadas en la calle, debieron correrlas, hubo empujones y las apresaron. En medio de la situación el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Eduardo Toniolli quiso subirse al camión de la Policía pero no lo dejaron y tras eso se identificó a una de las mujeres como Ivanna Bunge, militante del radicalismo.

Fue justamente desde la cuenta oficial de la Unión Cívica Radical (UCR) que anunciaron la liberación de las cuatro detenidas, mientras que un rato después la propia Bunge publicó en su cuenta de Instagram el video con las otras tres chicas.

“Siendo casi las 9 de la mañana estamos en la dependencia donde nos asilaron esta noche por cantar el himno pacíficamente, sentadas frente al Congreso, en modo de resistencia pacífica por el proyecto de la ley ómnibus y el DNU”, introdujo Bunge en esa grabación donde se la ve en primer plano, con sus tres compañeras detrás.

“Nosotras cuatro no nos conocíamos, nos conocimos ahí cuando nos sentamos y dijimos: ‘No podemos dejar que se avasallen todos nuestros derechos’. Anoche no la pasamos lindo, estuvimos dando vueltas en una combi y no sabíamos dónde íbamos a terminar, pedimos información y no nos decían, y transitábamos dentro de ese móvil sin saber la dirección”, narró además sobre los momentos posteriores a las detenciones, que se vieron en vivo por televisión.

Sin embargo, la militante radical destacó el trato en la última alcaldía donde quedaron alojadas hasta la mañana. “Pasaron cosas bastante feas, pero también pasaron cosas buenas. En la última dependencia donde estuvimos, estuvimos cuidadas, protegidas, asistidas”, admitió aunque para cerrar marcó: “Pasamos 12 horas y un poco más de estar arrestadas por cantar el himno pacíficamente en frente del Congreso. Las que recuerdan de derechos se deben imaginar que esto avasalla todo” .

Liberadas

Al unísono en la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la Unión Cívica Radical (UCR) anunciaron que las chicas ya habían salido de prisión. “Nuestros abogados informan que el fiscal ordenó la liberación de la militante de nuestro partido Ivanna Bunge y otras mujeres que fueron detenidas ayer en forma irregular por cantar el Himno frente al Congreso Nacional y que acaban de recuperar su libertad”, anunciaron.

Asimismo contaron que la legisladora porteña Inés Parry y el abogado de Evolución Leandro Halperin las acompañaron durante toda la noche en la alcaldía de Madariaga. “Las cuatro pasaron toda la noche detenidas injustificada e innecesariamente”, consideraron desde la UCR, conducida por Martín Lousteau

“El oficialismo alienta un peligroso avance represivo sobre aquellos que piensan diferente y reclaman en forma pacífica”, sentenciaron para cerrar.

Por su parte, Halperin aclaró que el proceso sigue porque hay una causa penal de por medio contra las cuatro mujeres. “Ahí también las vamos a acompañar”, adelantó.

