Un gran revuelo se originó el miércoles después de que la diputada nacional de la izquiera Myriam Bregman publicara una foto en la que se ve a un miembro de la Gendarmería abocado al operativo de seguridad por la ley ómnibus en el exterior del Congreso con la bandera de Gadsen adherida a su chaleco, algo que está prohibido para las fuerzas federales. Con rapidez la postal se viralizó y generó tanto detracciones como apoyo de los seguidores del presidente Javier Milei. Quien respondió sobre el tema este jueves fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene a cargo a los gendarmes.

Este símbolo que el agente presentaba en su pecho es de origen estadounidense y tiene una serpiente cascabel a la defensiva con la frase “Don’t tread on me [no me pises, en inglés]”. Con esta imagen suele asociarse a los liberales clásicos y a los libertarios.

“Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético”, denunció en su cuenta de X (ex Twitter) Bregman. Al escrito la dirigente del Frente de Izquierda sumó una foto en la se observa al gendarme montado con su uniforme, casco, lentes rojos y pasamontañas, mientras que se hace un zoom sobre las insignias y ahí aparece la bandera de Gadsen.

Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético. pic.twitter.com/Kd2vPnkJ2g — Myriam Bregman (@myriambregman) January 31, 2024

La misma persona fue captada también en videos durante los momentos de fricción que se dieron en la movilización. En esas grabaciones busca ordenar a la gente y aparece con el emblema libertario.

Cuando le preguntaron a Bullrich por el tema no dudó en su respuesta. “Cualquier miembro de la fuerza que tenga un distintivo que no pertenezca a la fuerza y que sea partidario tiene una actuación administrativa” , sentenció la ministra de Seguridad desde la sede de su cartera. Sin embargo, no dio más detalles sobre si este agente fue identificado o si efectivamente iniciaron este proceso contra él.

Un Gendarme usando un parche con la bandera de Gadsen



EL CAMBIO DE ÉPOCA ES TREMENDO 👏pic.twitter.com/CxE8R5NU76 — Gian del 56% 🇦🇷🇺🇸🍊 (@Gianferreyra_) January 31, 2024

Mientras, el miércoles por la noche, el Presidente celebró la actitud de esta persona, ya que avaló con varios Me Gusta en X mensajes que se referían a esta situación. “Un gendarme usando un parche con la bandera de Gadsen. Un cambio de época tremendo”, fue uno de los tuits que destacó el mandatario. “A más de un zurdo se le va a zafar un tornillo”, fue otro. Ponderó también un posteo que decía, en contra de lo vertido por Bullrich: “Los políticos zurdos no entienden que esto no es un símbolo partidario. Es un símbolo internacional. Significa que ya no van a pasar por encima de nosotros. Ahora la Argentina es libertaria”. Todos esos posteos mostraban junto a los escritos la foto del gendarme con el símbolo.

En la Argentina, la ley 19.349 de Gendarmería Nacional regula todo lo que tenga que ver con esa fuerza. En el artículo 27 de la sección II determina los deberes esenciales del gendarme en situación de actividad. En el punto F indica: “La no aceptación ni el desempeño de funciones públicas electivas y la no participación directa o indirecta en las actividades de los partidos políticos”.

