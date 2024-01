escuchar

10.30 | El Gobierno aceptó hacer modificaciones a la ley ómnibus

El ministro del Interior, Guillermo Francos, en su exposición en el plenario de las comisiones, admitió “errores de redacción” en el texto que se modificarán para que haya más claridad.

Debate en Diputados sobre la "ley ómnibus" con las presencia del ministro del Interior Guillermo Francos.

“La clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y durante este período de la democracia no ha respondido a las expectativas que el pueblo tenía”, argumentó Francos para señalar que las reformas pueden generar “discusión y polémica”.

10.25 | Francos defendió la derogación de las PASO

En un mensaje a través de X, el ministro del Interior, Guillermo Francos, defendió el capítulo de la ley ómnibus que deroga las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Con esta reforma, queremos simplificar los calendarios electorales y trasladar a los partidos la tarea de organizar y financiar sus internas”, dijo el funcionario.

El principal argumento es el gasto que implica financiar las internas. “En estos últimos 12 años las PASO implicaron un enorme gasto para el Estado. Solamente en 2023 se gastaron $11 mil millones entre aportes de campaña y boletas electorales para 15 agrupaciones políticas, 10 de las cuales no pasaron el piso previsto por la ley”, agregó.

En ese sentido, concluyó: “Hoy tenemos 791 partidos políticos con capacidad de participar en elecciones nacionales. Tenemos que dar la discusión sobre el sentido para la política argentina de tener tantas agrupaciones, que no aportan al funcionamiento del sistema democrático”.

10.17 | Martín Tetaz: “Por una emergencia no se puede cerrar el Congreso por cuatro años”

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz criticó este miércoles el contenido de la ley ómnibus que le delega facultades extraordinarias al Presidente. “No se puede usar de argumento que por una emergencia se cierra el Congreso por cuatro años . La conversación sobre la delegación de facultades es sobre reducir la delegación y los plazos”, dijo en una entrevista para Futurock.

Asimismo, marcó que su bloque aceptaría repetir lo que ocurrió con expresidente Mauricio Macri y darle las mismas facultades y por una similar cantidad de tiempo. “Nosotros ya hemos planteado que no le íbamos a dar las mismas facultades extraordinarias que le negamos a Alberto [Fernández] y que sí le otorgaremos las que le dimos a Macri”, agregó.

A tan solo horas de que el Gobierno aceptara hacer modificaciones al proyecto para lograr el dictamen, Tetaz adelantó: “En la medida en que escuche los planteos y muestre voluntad de hacer modificaciones que plantea la oposición, se va acercando a hacer consensos”.

09.25 | Comenzó el debate

Previsto para después de las 9, comenzó el debate por la ley ómnibus en la cámara de Diputados con las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales.

09.15 | La crítica de Lemoine a Tetaz por opinar “como los kirchneristas”

“[Martín] Tetaz estuvo opinando como los kirchneristas”, dijo esta mañana la diputada de la Libertad Avanza Lilia Lemoine a la prensa en la puerta del Palacio Legislativo sobre el diputado nacional del espacio Evolución.

“Y sí, no hay tiempo, porque cuanto más tiempo pasa hay más pobres, más indigentes. Mucha gente pide la reforma, estoy de acuerdo con las preguntas, pero ayer hubo burlas sobre nuestro presidente. Estamos asombrados de que quieran usar una sesión para pelear y no querer escuchar. La ley no se negocia, sí aceptamos mejoras en pos de recuperar la libertad del pueblo argentino”, expresó al ser consultada sobre el debate.

“Las leyes tienen que salir, sé que hay controversias en el tema de la pesca, hay cosas que se pueden subsanar. Con respecto al DNU, ya lo cuestionan pero por ahora no se tocó ningún derecho de nadie. A los sindicatos no les gusta perder caja, pierden poder, pierden plata y eso no les gusta”, expresó.

09.05 | El reclamo de Germán Martínez

El legislador nacional, Germán Martínez, previo al debate, y frente a los medios apostados en el Congreso de la Nación, reclamó: “Los que escribieron y pensaron el proyecto de la Ley Ómnibus, no están viniendo al Congreso. Es imprescindible que vengan Caputo y Sturzenegger”.

Además, aseguró: “No están dando las explicaciones que pedimos. Que el Gobierno le eche la culpa al Congreso de la inflación es un despropósito”, agregó.

09.00 | Debate en comisión de la ley ómnibus

Este miércoles, de 9 a 20, las comisiones de Legislación General (cabecera), Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se reúnen por segunda jornada consecutiva para debatir el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que ingresó hace 13 días a la Cámara baja.

Presupuesto y Hacienda es presidida por el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert. La comisión de Asuntos Constitucionales es comandada por Nicolás Mayoras, de La Libertad Avanza (LLA). En tanto, Legislación General recayó sobre Gabriel Bornoroni, también de LLA.

La norma pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa, social y, entre otras medidas, habilita a imponer sanciones a la protesta.

Con la propuesta, que espera su tratamiento en el Congreso, el Gobierno se propone avanzar en la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, modificaciones tributarias y la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

