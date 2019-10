Macri, en 2015 Fuente: Archivo

Cuatro años pasaron desde que Mauricio Macri participó de dos debates presidenciales. Uno de ellos en octubre, con cuatro candidatos más, y el otro en noviembre, a días del ballottage, solo con Daniel Scioli. Cuatro años pasaron y también su primer gobierno. Tras ese mano a mano, Macri venció en las elecciones y llegó a la Casa Rosada. Hoy el mandatario volvió a presentarse en un debate y mostró varias diferencias.

En 2015 había tenido una actuación firme, escudado por dos gestiones al frente de la ciudad, que le habían confirmado el apoyo de los porteños, y el desgaste del gobierno de Cristina Kirchner en todo el país. Entonces Macri llegó al debate con más problemas ajenos que propios. Por eso se mostró seguro, incisivo y lanzó frases que incomodaron a su rival, al que repitió una y otra vez que no estaba siendo sincero, que seguía "el cassette" del kirchnerismo.

Asimismo, se comprometió a mejorar la educación pública en el país, a luchar para erradicar a la pobreza, a ponerle un freno a la inflación, e insistió en todas las cuentas pendientes que le quedaba al gobierno tras doce años. Por eso, fue combativo en cada promesa de campaña de Scioli y le preguntó cada vez que pudo: "¿Por qué no las hicieron en estos diez años que gobernaron?". Además, se mostró suelto incluso para salirse del discurso político y reclamarle a su contrincante que vuelva a ser quién era. "Daniel: ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Parecés un panelista de 6, 7, 8, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años".

Sin embargo hoy fue el presidente quien recibió la mayoría de las críticas. Pese a que cada vez que pudo se defendió, fue incomodado por los otros cinco candidatos, en particular por el compañero de fórmula de Cristina Kichner, Alberto Fernández. El rol punzante que Macri ocupó en 2015, cuando cuestionaba a Daniel Scioli, esta vez lo tuvo como víctima. Fernández trató al Presidente, durante toda la noche, como a alguien que está fuera de la realidad. Así fue como se repitieron una y otra vez en el debate frases como "usted tan vez no lo sepa", "tal vez no lo entienda, Presidente" o "quizás no se haya enterado". Aquel rol de crítico despiadado que Macri mostró hace cuatro años, hoy lo sufrió en carne propia. En total, Fernández lo señaló con el dedo 27 veces.

Macri contra Macri: cómo cambió el discurso del presidente en los debates de 2015 y 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Cámara Electoral

Las frases de Macri en 2015

"Tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero"

"Creemos que hay que desarrollar la economía, que hay expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar"

"Daniel: ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Parecés un panelista de 6, 7, 8"

"El problema en la Argentina no es el dólar, el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista"

"La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad"

"¿Vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos ocho años? El de Cristina Kirchner, que pasó el dólar de 3 a 15"

"Ahora entiendo a los periodistas. Es frustrante: no hay ninguna chance que encare la pregunta que uno le hace. Me quedan un par de bloques más, espero perder el invicto antes de que termine la noche, Daniel, por favor. Por favor"

"Nuestro compromiso es con un gobierno confiable, con reglas de juego claras, que realmente vuelva a fomentar la inversión, recuperar la producción de energía. Y no sólo las energías convencionales sino las no convencionales, como Vaca Muerta"

"Me tengo confianza para armar el mejor equipo de los últimos cincuenta años, convocando a las mejores de este país para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor"

"Hay 14 millones de argentinos que siguen en la pobreza"

Macri, en 2015 Fuente: Archivo

Las frases de Macri en 2019

"Por más que no lo sientan en el bolsillo, estamos mejor"

"La expresidenta Kirchner condecoró al dictador Maduro. Nosotros cuestionamos las violaciones a los derechos humanos en Venezuela"

"Me sorprende que el candidato del Frente de Todos hable de corrupción y de que fui yo el que destruyó la economía, cuando él, hasta hace poco, dijo que fue la presidenta Kirchner quien destruyó la economía"

"Digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos desde el 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente"

"Ciencia y Tecnología es uno de los presupuestos que más crecieron. Y los invito a ver los proyectos, algunos son espectaculares. El Frente de Todos dice que le interesa la Educación, pero ocultó las mediciones en todos sus gobiernos"

"Ahora me imagino que [el candidato a gobernador bonaerense, Axel] Kicillof, va a poner una narcocapacitación"

"Sabemos que tenemos problemas, pero traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos otra cultura del poder, hemos modernizado la Argentina. Si pudimos todo eso, ¿cómo no vamos a poder arreglar la economía? Depende de nosotros"