Caso $LIBRA: el juez rechazó como querellantes a dos bielorrusos que reclaman más de US$ 2 millones

La investigación criminal sobre la “memecoin” $LIBRA registró un nuevo traspié en los tribunales argentinos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó como querellantes a dos inversores biolurrusos que habrían perdido más de US$ 2 millones por el controvertido colapso del criptoactivo. Y lo hizo con dos argumentos singulares: los reclamantes no aparecen en los padrones tributarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones.

El abogado de Sviatlana Krasutskaya y Vladislav Lapchenko -quienes reclaman perjuicios por 1.768.079 y 240.048 dólares, respectivamente- apeló hoy la resolución de Martínez de Giorgi, que en su resolución del miércoles pasado también sostuvo que los reclamantes no acreditaron de manera fehaciente ser los verdaderos titulares de ese dinero ya que no están a sus nombres las billeteras virtuales informadas, Phantom Wallets.

Martínez de Giorgi aplicó, además, un “enfoque basado en riesgo” al subrayar que la nacionalidad de los presuntos afectados es un factor determinante, apoyándose en una resolución del Consejo de la Unión Europea que sancionó a Bielorrusia en 2006. “De acuerdo con el enfoque basado en riesgo establecido por la normativa de prevención de lavado de activos, la vinculación con una jurisdicción sujeta a sanciones [por Bielorrusia] constituye un factor relevante que debe ser especialmente considerado”, sostuvo. “Conlleva extremar los recaudos en la identificación de las personas físicas y/o jurídicas involucradas, así como en la verificación del origen de los fondos mencionados”.

Para el letrado que patrocina a los bielorrusos, Nicolás Oszust, el argumento de juez resulta “arbitrario”, lo que plantó al apelar la decisión. “¿Qué tiene que ver la Unión Europea (y sus normas) en esto? ¿Si la Unión Europea sancionó a Bielorrusia, eso puede ser fundamento para rechazar una querella por una estafa en Argentina?”, planteó. “Si la Unión Europea (o Estados Unidos o Mongolia, o el Reino de Lesoto o el país o ente del mundo que sea) decide sancionar a Bielorrusia por una cuestión geopolítica (por ejemplo, por un supuesto alineamiento con Vladimir Putin), eso jamás puede resultar en un rechazo a una querella en una causa de Argentina, en la cual se perjudicaron a nacionales bielorrusos”, remarcó.

La pulseada por la aceptación o rechazo como querellantes de Krasutskaya y Lapchenko en la “causa $LIBRA” que tramita en Comodoro Py excede a los presuntos damnificados. Por un lado, porque impactaría en el patrimonio de los imputados: aceptar a los bielorrusos podría elevar los embargos contra Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en otros $3000 millones para asegurar eventuales resarcimientos.

Por el otro, el ingreso como querellantes ambos afectados permitiría proponer medidas de prueba independientes, dándole un nuevo impulso a un expediente que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi y cuya instrucción está delegada en el fiscal Eduardo Taiano, quien ha enfrentado múltiples cuestionamientos de otros damnificados y de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la parsimonia de la pesquisa.

Ahora, la Cámara Federal deberá decidir si confirma el criterio restrictivo que adoptó el juez Martínez de Giorgi para rechazar como querellantes a los bielorrusos, o si, como sostiene el abogado de ambos, aplica una “interpretación amplia” de la legitimación activa, tal como la propia Sala II ya dispuso en marzo de 2025, en resoluciones previas en el mismo expediente judicial vinculadas al escándalo cripto.