La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y su par de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, protagonizaron uno de los principales intercambios durante el primer debate obligatorio que se realiza en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

El ministro de Economía acusó que Macri generó “una deuda criminal” con el FMI. Sobre esto, Bullrich le preguntó a Massa “cómo siendo el peor ministro de Economía puede ser un buen presidente”, y lo acusó de tener “cinismo” por esa pretensión. Además, calificó de “desastre” su gestión en el Palacio de Hacienda. “Aumentaste 40 impuestos, hiciste todo mal, duplicaste los números de la inflación y del dólar y generaste el 40,1% de pobreza. ¿Y nos querés decir que vas a hacer algo distinto?”, dijo la candidata de Pro.

Durante su presentación, también había apuntado dardos contra el kirchnerismo. “Nos deja una Argentina arrasada, caótica. La pregunta es quién puede hacer este cambio. Massa es casi presidente en funciones y su gestión es un desastre. Milei tampoco. Está solo y tranza con la política y los mafiosos”, argumentó.

“Para cambiar se necesita coraje. Yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, se necesita poder propio y el apoyo de ustedes. Sin eso, se los comen los mafiosos”, dijo la candidata de Juntos por el Cambio.

A su turno, Sergio Massa utilizó su derecho a réplica y chicaneó a Bullrich. “Quiero preguntar si lo van a echar a Carlos Melconian como lo hicieron del Banco Nación”, comenzó. Luego, la apuró: “El bimonetarismo que están planteando, ¿está copiado el modelo de Venezuela o de Cuba, los dos país que hoy tienen este sistema?”.

Pero lo más irónico fue cuando el candidato de Unión por la Patria expresó: “Le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida, ella habla de los jubilados pero me tocó a mi devolverle el 13% que ella descontó”.

En otro momento, la candidata de Juntos por el Cambio ratificó a Melconian como eventual ministro de Economía. “Vengo a eliminar la inflación. Hay que crecer, exportar y generar empleo”, agregó.

En esa línea, volvió a apuntar contra Sergio Massa: “El presupuesto que presentaste en el Congreso es una vergüenza. Es fácil presentar un presupuesto en el que decís qué es lo que vas a gastar, presentas una listita y le decís a los diputados que marquen con lápiz rojo qué quieren sacar. Hacete cargo. Presentaste un presupuesto con déficit, que nos lleva a la hiper”, precisó.

Luego, en esa discusión, se entrometió Javier Milei, quien pidió el derecho a réplica y cruzó a Bullrich: “Usted dice que va a bajar la inflación pero no esbozó ninguna medida. El déficit fiscal se genera prácticamente en el BCRA. Aun cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, no le alcanza para parar la inflación. Y los chantas que tiene como economistas no dicen qué van a hacer con las Leliqs. Solo buscan la independencia del BCRA”.

