La madre de Florencio Randazzo habló sobre el spot de su hijo y reveló a quién votó en 2015

Gladys Campagnon, la madre del exministro de Transporte y actual candidato opositor por el espacio Vamos con Vos, Florencio Randazzo, protagonizó el último spot de campaña de su hijo, donde llamó la atención por usar frases controvertidas.

“Soy bastante boca sucia. No debería haber dicho ‘este pueblo de pelotudos’, debería haber dicho ‘este pueblo que no entiende’. Uso esa palabra normalmente con mis amigas y mis hijos pero no lo debería haber dicho, lo reconozco”, dijo la mujer en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio con vos.

“No soy de las madres que dicen que su hijo es perfecto, pero la gente no sé qué espera. Mi hijo es honesto, trabaja desde los 15 años, nunca se cambió de lugar, no tiene causas, fue un honor de Cristina (Kirchner) tener un ministro como Florencio, nunca va a cambiar su palabra, rechazó ser gobernador. ¿Qué tiene que hacer para que la gente se dé cuenta qué clase de gente es?”, se preguntó Campagnon. “Hablo como mamá... Escucho tanta gente que promete y promete y ponen carteles y se creen importantes y nunca hicieron nada”, agregó.

Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones.

Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes.#AguanteGladys pic.twitter.com/L5uAS4HpMt — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 2, 2021

“Hola, Flori, acá habla tu madre. Necesito que te acuerdes que en la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre, ya sé que ahora es otra cosa”, comienza Gladys en el spot de campaña del precandidato a diputado, donde enfatiza que su hijo debe explicarle a los votantes una serie de cuestiones. “¿Cristina sola puede putear? ¿Tu madre no?”, suma.

“Estos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años y se pasan la pelota. Entonces, por favor, hacela (la publicidad) y explicale a este pueblo de pelotudos”, pide, y añade: “Esta vez sos la primera opción, no sos la tercera, ni la segunda”. En el equipo de comunicación del exministro la definen como “lo más” y como una “gran actriz”.

Cuando le preguntaron a quién había votado en la elección presidencial de 2015, cuando su hijo no pudo competir en las PASO con Daniel Scioli por decisión de la entonces presidenta, ella contestó que eligió al candidato oficialista. “La verdad, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, no hubiera votado a ninguno de los dos, pero lo voté a Scioli”, detalló Campagnon.

Sobre el final de la comunicación con Tenembaum, contó que le pidió a su hijo que “se deje de jorobar con la política” y que se dedique a la familia. “Él tiene su actividad privada y a su familia hermosa que dejó mucho tiempo”, dijo, pero la respuesta no la sorprendió.

“Me dijo que no podía seguir renegando en su casa: ‘Voy a hacer algo, porque a esto no lo aguanto más’. Y es mi hijo, me lo tengo que bancar, qué va a hacer”, finalizó.

LA NACION