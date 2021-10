Myriam Bregman contó por qué no lo saludó a Javier Milei en el debate y le puso un particular apodo a Leandro Santoro

Los momentos más tensos del debate entre los candidatos a diputados porteños, que se emitió anoche por el canal TN, tuvieron como involucrados al liberal Javier Milei y a la representante del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. Ambos no solo contrastaron posturas ideológicas sino que también discutieron por el tiempo pautado para hablar. Incluso en el tramo final del programa, los candidatos se unieron para una foto y cuando Milei quiso saludarla a Bregman con el puño, ella lo esquivó y lo chocó con la dirigente de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal.

“A mí me cuesta saludar a alguien que dice ‘zurda de mierda, zurdos de mierda, van a correr’. Hacía tiempo que no escuchaba una barbaridad como esa, que en un acto empiecen a arengar a todo el mundo con ‘los zurdos van a correr’, que en las redes pongan cualquier barbaridad, y que después para ganar un voto se cambie la campera de cuero, se ponga un traje y me quiera dar la mano...”, explicó Bregman esta mañana en Radio Urbana, sobre el candidato de La Libertad Avanza.

Pese a que aclaró que por la presencia de Milei no dejaría de presentarse en ningún debate, sostuvo: “Primero parecía más calmado, pero le contrastás una idea y empieza a gritar de una manera descontrolada. Está acostumbrado a ser patrón de estancia, siempre con el caballo del comisario . Cuando alguien le repregunta, contesta con la teoría de no sé quién. Eso de hablar en difícil para que no te entiendan y creer que sabés mucho me resulta muy chocante”.

La candidata izquierdista aseguró que en el Congreso no le dejarán pasar “ni una de sus barbaridades” al liberal y contó sus percepciones durante el debate. De hecho narró una situación que ocurrió al concluir: “Milei no paraba de gritar, me agredía todo el tiempo, me agredía su tribuna también. Cuando termina, se me acerca alguna persona que estaba con él a decirme ‘vos te querías victimizar’ . Es un trato amenazante que no hay que permitírselo. No tengo problemas para dar explicaciones de cómo voto, qué hago... Si hay algo de lo que la izquierda puede dar cuenta, es de su coherencia ”.

“Juan Domingo Perdón”

Por otra parte, Bregman también se refirió a Leandro Santoro, que encabeza la lista del oficialismo en la Capital, y le puso un particular apodo. “Está actuando como una especie de Juan Domingo Perdón [por el personaje de Peter Capusotto]. Está de candidato y vive pidiendo perdón por lo que hace su fuerza política. No podés ser candidato de una fuerza política por la cual te tenés que estar disculpando cada cinco minutos por lo que hace”, comentó al respecto de Santoro, con quien anoche discutió pero que se puso de su lado en los cruces contra Milei y Vidal.