Declaran dos peritos que encontraron sobreprecios en las obras que el gobierno de Cristina Kirchner otorgó a Báez

El juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez será reanudado el próximo lunes y llegará a su fin la etapa de los testigos, con un coloquio en la sala de audiencias de Comodoro Py del que participarán los peritos ingenieros que elaboraron un informe clave para la causa, cuyas conclusiones señalaban la existencia de sobreprecios en algunas de las obras viales estudiadas.

En la última audiencia declararon los peritos contadores, quienes de forma unánime señalaron que no estaban en condiciones de decidir si esos mayores costos eran irregulares o no.

Pero este lunes lo harán los peritos ingenieros, que ya mostraron tener conclusiones diferentes. El profesional de la Corte es Pablo Eloy Bona. El perito de parte de la fiscalía es Roberto Panizza y la perito de parte de las defensas, que también intervino en la elaboración del informe, es Adriana Alperovich, quien tiene un cargo como funcionaria de este gobierno: es directora Nacional de Residuos.

Cristina y su abogado Carlos Alberto Beraldi, el día que debió declarar en la causa por la obra pública

Los peritos analizaron cinco de los 52 contratos de obras viales que recibieron las empresas del Grupo Báez en Santa Cruz. Sus conclusiones fueron diversas. Panizza y Bona habían señalado que se encontraron sobreprecios en tres tramos de la Ruta 3: el que va del kilómetro 1867 al 1908,6, el tramo Rada Tilly y el tramo Circunvalación-Caleta Olivia.

“Surgen discrepancias significativas entre los montos tanto del presupuesto oficial como de los contratos asignados a las empresas y los valores determinados según el estudio pericial, habiendo una diferencia de precios de las cinco obras estudiadas de casi 170 millones de dólares con respecto al presupuesto oficial y de más de 198 millones de dólares con respecto a las ofertas ganadas por las empresas”, indicó Bona en una de sus conclusiones referidas a los precios.

En el caso puntual del tramo Circunvalación Caleta Olivia de la Ruta 3, indicaron: “Tomando estas cifras en dólares al momento de la licitación se obtiene que el valor de la obra ganada por la empresa Austral Construcciones fue de US$47.285.050 y lo consignado por el suscripto fue de US$36.269.053, dando una diferencia de US$11.015.997; lo que equivaldría a más de 11 millones de dólares de discrepancia”.

Lazaro Baez y Julio De Vido Agustin Marcarian - Reuters

Bona y Panizza también indicaron que la empresa Austral Construcciones no cumplía con los requerimientos para recibir, por ejemplo, la adjudicación de las obras básicas y pavimento del tramo de la Ruta Nacional 3 Avenida Circunvalación-Caleta Olivia. “De lo relevado en todo el expediente no se pudo encontrar presentación alguna del Certificado de Adjudicación, y dado que tenía un tiempo perentorio para su presentación; se entiende que la Empresa Austral Construcciones SA no cumplió tanto lo requerido en el pliego como así también en el contrato. El certificado presentado dice: no válido para la adjudicación”, indicaron después de haber analizado información oficial que está en el expediente.

La perito de las defensas

El informe de Alperovich, propuesta por las defensas de los acusados, en cambio, es favorable a lo que se hizo en el período analizado. “De todas las obras analizadas y para las cuales se recalcularon todos los precios unitarios se desprende que los precios de las ofertas a las fechas indicadas contienen precios que representan los precios de plaza”, concluye ese trabajo.

Este lunes, tanto el fiscal Diego Luciani como las defensas y las querellas podrán interrogar a los peritos. Dadas las diferencias expuestas en sus conclusiones, quienes intervienen en la causa dan por descontado que la audiencia será extensa. El juicio lo llevan adelante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2.

Cuando haya finalizado esta etapa, si ninguno de los imputados pide ampliar su declaración indagatoria, llegará el momento de los alegatos. El fiscal formulará su acusación. La Oficina Anticorrupción (OA) no alegará por la decisión que tomó su titular, Félix Crous, de no continuar con las querellas en las causas penales. Si la Unidad de Información Financiera (UIF) formulará o no un alegato en este juicio es todavía un enigma. Su titular, Juan Carlos Otero, es cercano a Máximo Kirchner. Y los abogados de la UIF a lo largo de este juicio, desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, no tienen un rol activo en las audiencias. Por todo esto hay posibilidades de que la única acusación sea la del fiscal.