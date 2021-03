Defensa: dura respuesta de la cúpula de Pro a Estela de Carlotto tras el ataque a Mauricio Macri

Los principales referentes de Pro salieron a defender a Mauricio Macri luego de que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidiera que el expresidente sea detenido. “Macri tiene que estar preso, ya se ha demostrado que es un delincuente. Hay que meterlo preso lo antes posible”, enfatizó ayer Carlotto, en diálogo con Radio El Destape.

Anoche, la cúpula de Pro se abroqueló para respaldar al exmandatario. Desde la titular del partido, Patricia Bullrich, hasta el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe del bloque de Diputados de Pro, Cristian Ritondo, le respondieron a Carlotto.

“Nadie está por encima de la ley, y nadie que quiera defender la democracia y los derechos humanos puede arrogarse la potestad de ejercerla por deseo individual”, aseguró Rodríguez Larreta, quien también lamentó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de retirarse del Grupo Lima.

Bullrich también apuntó en duros términos contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo: “Me gustaría saber con qué autoridad y bajo qué argumento Carlotto exige la prisión del expresidente Macri, mientras aplaude a una expresidenta cómo Cristina Kirchner, que tiene varios pedidos de prisión”, señaló la exministra de Seguridad. Y completó: “¿Será porque pasó de ser víctima a victimaria?”.

El propio Macri le respondió hoy a Carlotto: “Me da mucha pena que no pueda salir del rencor y del odio”, expresó en diálogo con Radio Mitre. Y añadió: “Yo supe perdonar. Supe decir que mi vida no va a estar marcada por el resentimiento y el odio a lo que me pasó. Ese fue mi quiebre mental. Ese episodio, que me llevó a ver la muerte de tan cerca, me llevó a decir que tenía que hacer algo distinto en mi vida. Ella no ha podido”.

En tanto, Vidal dijo que lamentaba las “agresiones” a Macri en el Día de la Memoria. “Quienes saben que sus palabras son escuchadas y dicen defender la democracia no deberían creer estar por encima de la ley y la Justicia”, resaltó.

Nadie está por encima de la ley, y nadie que quiera defender la democracia y los derechos humanos puede arrogarse la potestad de ejercerla por deseo individual. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) March 25, 2021

En esa línea, Ritondo sostuvo que las declaraciones de Carlotto sobre el expresidente Macri “demuestran que se ha metido de lleno en la campaña del odio y la venganza”. “Abuelas de Plaza de Mayo fue una entidad que luchó por sus nietos desaparecidos, pero eso no le brinda impunidad a su presidenta, solo desnuda su afinidad ideológica con el Gobierno”, lanzó el diputado de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter.

Bullrich y Ritondo firmaron esta mañana un comunicado en el que aseguran que Carlotto “ha renunciado a la defensa de los derechos humanos”. “Hablamos sin ambages: ignorar esta instigación al delito que propone la señora Carlotto sería renunciar a la causa de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia. Porque el expresidente Macri no tiene ningún delito probado que amerite una condena penal”, sostienen.

Ayer, en el Día de la Memoria, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo defendió a Cristina Kirchner -sostuvo que es víctima del lawfare- y atacó con dureza al expresidente: lo acusó de ser un “delincuente” y pidió que sea detenido.

Otros dirigentes de peso de Pro, como el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, también defendieron a Macri durante las últimas horas.

Tengo enorme respeto por Estela de Carlotto,pero repudio sus declaraciones sobre @mauriciomacri.No son acordes con la lucha d Abuelas x los DDHH y x el retorno del sistema democrático,ya q desconoce el estado d derecho y las garantías constitucionales del debido proceso.#NuncaMas pic.twitter.com/en4sXYufin — Daniel Lipovetzky (@Lipovetzky) March 25, 2021

El diputado bonaerense Daniel Lipovetzky dijo que pese a que tiene un “enorme respeto” por Carlotto, repudia sus declaraciones, que no fueron “acordes con la lucha” de las Abuelas por los derechos humanos.

Más duro, el diputado nacional Waldo Wolff (Pro), señaló: “La señora Carlotto, que debería saber del peligro de la suma del poder, declama que Macri debe ir preso. Ni siquiera dijo que sea juzgado. Patológico, triste y peligroso”.

Laura Alonso, que fue titular de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Macri, también salió al cruce de las expresiones de Carlotto. “Qué bajo cayó esta mujer. Muestra su verdadera naturaleza antidemocrática. Hay Estado de Derecho, aunque no le guste, Estelita”, escribió Alonso en su cuenta de Twitter.

“La locura es total. Háblame de lawfare”, ironizó el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) al replicar a Carlotto.

Fuertes cruces

La reaparición pública de Macri generó fuertes cruces entre el kirchnerismo y la oposición. A menos de una semana de haber lanzado su libro de memorias, Primer tiempo, el expresidente concedió anteanoche una extensa entrevista a LN+, en la que criticó con dureza al gobierno de Alberto Fernández y aseguró que Cristina Kirchner lo quiere ver tras las rejas.

“Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso, pero estoy tranquilo”, sostuvo Macri. Además, el fundador de Pro dijo que el país “está sin rumbo y sin conducción”. “Este es el último gobierno populista que va a tener la Argentina”, aventuró el expresidente.

Los dichos de Macri provocaron la reacción del oficialismo. Desde Cristina Kirchner hasta el líder de Camioneros, Hugo Moyano, arremetieron contra Macri. “Yo no quiero ofender, pero es un boludo asintomático”, lanzó el gremialista, en diálogo con Radio 10. En paralelo, Pablo Moyano, número dos del sindicato, tildó a Macri de “inútil”.

Me gustaría saber con qué autoridad y bajo qué argumento Estela de Carlotto exige la prisión del ex presidente @mauriciomacri, mientras aplaude a una ex presidenta cómo @CFKArgentina que tiene varios pedidos de prisión. ¿Será porque pasó de ser víctima a victimaria? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 25, 2021

Durante la entrevista con LN+, Macri había apuntado contra los jefes de Camioneros. “Extorsionan, es una práctica habitual de Pablo Moyano. Son una de las causantes de que el país no puede crecer”, opinó.

El encargado de responderle a Moyano fue Hernán Lombardi, extitular de Medios Públicos y uno de los dirigentes de Pro que orbitan cerca de Macri tras su salida del poder. “Moyano, el sindicalista que Alberto Fernández muestra como ejemplo, renueva su compromiso con el respeto y la tolerancia”, subrayó Lombardi.

Cristina Kirchner también apuntó, sin nombrarlo, contra Macri. “Se hicieron los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos”, enfatizó la vicepresidenta al encabezar un acto en Las Flores por el Día de la Memoria.

En diálogo con LN+, Macri pidió “disculpas” por haber permitido el regreso al poder del kirchnerismo. Ratificó que no se postulará en las próximas legislativas, pero evitó precisar si evalúa volver a presentarse como candidato a presidente en 2023.

