Los Moyano tildaron a Macri de “boludo asintomático” e “inútil”

Hugo y Pablo Moyano cruzaron al expresidente Mauricio Macri tras su entrevista con LN+, con descalificaciones muy duras como cuando utilizaron las expresiones “boludo asintomático” e “inútil”. En el reportaje, el exmandatario había acusado a los dirigentes del gremio de los camioneros de extorsionar y ser “una de las causantes de que el país no pueda crecer”.

“Es uno más de los disparates y estupideces que dice este señor. Yo no quiero ofender, pero es un boludo asintomático y lo pasan en el canal que ahora es de su propiedad gracias al esfuerzo y trabajo de toda su vida”, acusó Hugo Moyano en declaraciones a Radio 10. La Nación ya aclaró públicamente que Macri no tiene ninguna relación con la señal LN+.

El líder del gremio de los camioneros indicó que le “leyeron una partecita” de Primer Tiempo, el libro de Macri. Y aseveró: “Hablan de este personaje como si hubiera sido un patriota, cuando haberlo tenido como presidente fue uno de los peores errores que cometió el pueblo argentino”.

Macri tuvo un vínculo aceitado con los Moyano en los primeros tiempos de su presidencia, que se cortó cuando los gremialistas se opusieron a su intención de impulsar una reforma laboral, que finalmente se fue realizando por cuotas con convenios particulares de algunas ramas laborales.

El expresidente y Moyano llegaron a compartir un acto en el que se inauguraba un monumento a Juan Domingo Perón, en octubre de 2015 antes de las elecciones presidenciales en las que el líder de Pro terminó venciendo en un ballotage. El sindicalista recordó ese hecho en sus declaraciones radiales: “Yo soy peronista de toda la vida, y una vez me invitaron a un acto donde se iba a poner un monumento a Perón y fui”. Pero aclaró: “Nunca tuve relación con Macri, eso es mentira”.

Hugo Moyano y Mauricio Macri, el 8 de octubre de 2015, al inaugurar un monumento a Perón, en tiempos de buenas relaciones. Archivo

En tándem con su padre, Pablo Moyano también le respondió a Macri desde la radio. “Ha sido el presidente más inútil que tuvo nuestro país desde la vuelta de la democracia, superando a [Fernando] de la Rúa”, afirmó el secretario adjunto de camioneros, en declaraciones a radio El Destape.

“Los Moyano extorsionan, es una práctica habitual de Pablo Moyano. Son una de las causantes de que el país no pueda crecer. Con extorsión, atropello y los sobrecostos que tiene la industria del transporte, mucha gente no puede lograr que su producto llegue a otra provincia o al puerto para ser exportado”, había asegurado Macri en la entrevista televisiva.

“La mafia la generaron ellos, persiguiendo a los dirigentes que no pensamos como ellos”, retrucó el hijo de Moyano, quien calificó de “impresentable” al expresidente, y agregó: “El personaje siniestro de Macri no me va a perdonar que nosotros nos opusimos a la reforma laboral”.

LA NACION