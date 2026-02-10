Definen la integración del tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo por Hotesur y Los Sauces

La Cámara Federal de Casación sorteará en las próximas horas al juez que integrará el tribunal oral federal que juzgará a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo en el caso de lavado de dinero mediante las sociedades familiares Hotesur y Los Sauces.

El procedimiento debe realizarse porque había sido designado el juez Rodrigo Giménez Uriburu para acompañar a los magistrados José Micilini y Adriana Palliotti del tribunal oral federal N°5, que tiene una vacante. Pero Giménez Uriburu se excusó porque ya intervino en la causa Vialidad y condenó a Cristina a seis años de prisión.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu Captura

La Justicia debe dictaminar si el caso Hotesur y Los Sauces es una maniobra de lavado consistente en un retorno de dinero para la familia Kirchner, que se originó de manera ilícita mediante las licitaciones con sobreprecios de Vialidad y los fondos retenidos por el impuesto a los combustibles, en el caso de Oil.

Por esa conexión Giménez Uriburu se excusó de intervenir. Michilini y Palliotti admitieron esa excusación y enviaron un oficio a la Cámara de Casación para que se sortee un nuevo juez. Ese trámite se realizará en las próximas horas.

Giménez Uriburu reiteró que, más allá de ya haber juzgado y condenado a dos de los imputados –Cristina Kirchner y Lázaro Báez–, dijo que debe considerarse que en la sentencia de Vialidad se valoraron evidencias que se analizarán en Hotesur y Los Sauces.

Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi, en el juicio de la causa Vialidad Fabián Marelli - LA NACION

Cristina Kirchner, mediante una presentación de sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, había pedido el apartamiento de Giménez Uriburu.

“No acceder al planteo efectuado resultaría violatorio de las normas procesales vigentes e implicaría poner eventualmente en riesgo la validez de estas actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos relativos al temor de parcialidad del juzgador”, dijeron los jueces y aceptaron la excusación de Giménez Uriburu.

Sin fecha

Aún no hay fecha de inicio del juicio en el caso Hotesur y Los Sauces, con lo que la integración del tribunal ya es un paso adelante. El fiscal Diego Velasco viene reclamando con insistencia que arranque el juicio oral, ya que están en marcha peritajes complementarios para terminar de definir la prueba.

Un peritaje contable parcial, incorporado a la causa Hotesur, determinó que su principal cliente en las actividades hoteleras era el empresario Lázaro Báez, mediante las empresas de su holding.

Lázaro Báez sigue preso Marcelo Del Buono

Estas conclusiones respaldan la acusación del fiscal Diego Velasco, que sostiene que parte del dinero que ingresaba al patrimonio de Lázaro Báez en la causa Vialidad por las licitaciones fraudulentas de obras públicas terminaban en manos de los Kirchner a través de contratos hoteleros. Así se cerraba el círculo del dinero.

Los peritos se detuvieron, además, en la firma de tres contratos entre la empresa Hotesur, de los Kirchner, y Valle Mitre, que administraba los hoteles. De esta manera ubicaron a la empresa que se armó en medio del vínculo entre la familia presidencial y el empresario patagónico, su principal cliente.