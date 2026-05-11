La pata peronista que busca abrirse de Kicillof y La Cámpora intenta posicionarse en el interior

El armado peronista que se lanzó el 1º de Mayo, con el objetivo de construir una alternativa partidaria que no quede acotada a la pertenencia al kicillofismo o al cristinismo, buscará extender su influencia en el interior del país, donde concentrará su próxima actividad política. Los nuevos pasos de este sector, conformado por dirigentes como Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos, es avanzar con su proyecto político “por regiones”. Consideran que fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires también tienen terreno fértil para sus intenciones.

“Este mes vamos a hacer una [actividad] similar en el interior. Puede ser en Entre Ríos o Santa Fe”, adelantó una fuente de este nuevo grupo peronista, que el 1° de Mayo, en el predio Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires, se presentó con una jornada denominada “El peronismo debate para ser alternativa nacional”.

El encuentro congregará a “intendentes, legisladores nacionales y provinciales que no están en el Movimiento Derecho al Futuro ni en La Cámpora”, indicó la fuente, que agregó que “hay un montón” que no se identifican con ninguna de las dos principales vertientes de la interna peronista. “[La idea es] repetir lo mismo por regiones”, añadió.

En el lanzamiento del sector presentado por Michel, Tolosa Paz y Olmos, participaron dirigentes del interior del país como los diputados nacionales Ernesto “Pipi” Alí (San Juan), Pablo Yedlin (Tucumán) y Emir Félix (Mendoza). “Gildo [por Insfrán, gobernador de Formosa], lo envió al [exministro de Agricultura Luis] Basterra”, resaltó el dirigente consultado. El último jueves, coincidieron en la Expo San Juan Minera tres de los asistentes a ese encuentro fundacional: los intendentes bonaerenses Federico de Achával (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza) y el intendente de la ciudad sanjuanina de Rawson, Carlos Munisaga.

“Estamos organizando los encuentros regionales para profundizar la presencia territorial. Seguramente, el próximo paso será en Entre Ríos, antes del Mundial, pero todavía no se puso fecha”, reforzó una de las dirigentes que dieron el presente en Parque Norte.

Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras del nuevo espacio Tadeo Bourbon

“El espacio va a seguir buscando un diálogo de dirigentes, discutiendo y debatiendo para adelante”, subrayó, en tanto, un hombre cercano a uno de los asistentes a la cumbre del 1° de Mayo.

El sector que impulsan Michel, Tolosa Paz y Olmos no es una sorpresa para los socios principales del peronismo. “Hablamos antes con Sergio [Massa], con Axel Kicillof y con Cristina [Kirchner]”, aseguran en su núcleo.

Sin precisar cuándo ocurrió, desde el Frente Renovador indicaron a LA NACION que ocho dirigentes del flamante espacio peronista se reunieron con Sergio Massa. cerca del gobernador Kicillof, en cambio, afirmaron que no hablaron “de sector a sector”, aunque aclararon que “siempre hay diálogo con los compañeros”. Cerca de la expresidenta optaron por el silencio ante la consulta de este diario.

También en un armado que intenta no encuadrarse en el cristinismo ni en el kicillofismo trabajan sectores peronistas encarnados en Miguel Pichetto y Emilio Monzó. Los espacios son “paralelos”, consideraron en el sector de Michel, Tolosa Paz y Olmos. “La idea es ser varios sectores en paralelo. En el acto [de Parque Norte] no se habló mal de nadie”, aseveraron.

Guillermo Michel, en el lanzamiento peronista de Parque Norte Prensa Guillermo Michel

Sin embargo, a diferencia del peronismo que se lanzó el 1° de Mayo, en el sector de Pichetto y Monzó ya activaron los acercamientos con Kicillof y, en el caso del diputado y exsenador nacional, también con Cristina Kirchner. Pichetto, la semana pasada, se reunió con el intendente de La Plata, Julio Alak, uno de los principales aliados de Kicillof en la interna peronista.