Una de las desaparecidas identificadas en el centro clandestino de La Perla era cercana a Juan Schiaretti

CÓRDOBA.- Aunque esta semana la Justicia federal de Córdoba dará la lista completa de la nueva tanda de desaparecidos identificados en un área del excampo de detención clandestino La Perla, ya trascendieron los nombres de tres parejas. Una de las mujeres, Graciela Doldán, fue compañera de militancia y amiga de Juan Schiaretti.

El exgobernador y actual diputado nacional, posteó en sus redes sociales: “Quiero expresar mi recuerdo emocionado por Graciela Doldán, cuyos restos fueron identificados en La Perla junto a otros pertenecientes a compañeros y amigos desaparecidos".

Agregó que “duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo, especialmente para las familias y seres queridos que aún buscan respuestas".

Schiaretti también destacó “la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, y el profesionalismo y compromiso del Equipo Argentino de Antropología Forense" (EAAF).

Quiero expresar mi recuerdo emocionado por Graciela Doldán, cuyos restos fueron identificados en La Perla junto a otros pertenecientes a compañeros y amigos desaparecidos.



Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) May 10, 2026

Doldán era abogada laboralista y militante de Montoneros y fue secuestrada en abril de 1976. Su hermano Roberto celebró el hallazgo: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

Según datos del Archivo Provincial de la Memoria, Doldán nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe; fue secuestrada junto a una compañera en su casa en la ciudad de Córdoba; tenía 34 años.

También fueron identificados Ester Felipe y Luis Mónaco, militantes de Villa María; su hija es la periodista Paula Mónaco Felipe, quien vive en México. Fue ella quien en sus redes escribió “hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”.

Otra pareja identificada es la de Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy. Él estaba en su trabajo en una funeraria del centro de Córdoba el 10 de setiembre de 1977 y ella al poco tiempo en la misma ciudad. Eran padres de Mariela, quien quedó con unos vecinos y creció con sus familiares.

Las excavaciones en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba HANDOUT - Argentine Forensic Anthropologic

Además, fue identificada la pareja de José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados en Córdoba el 15 de agosto de 1977 en barrio de General Paz, delante de sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Él era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y era empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Ella era psicopedagoga.

En marzo fueron identificados en base a los mismos restos hallados en la Loma del Torito, en el predio de La Perla: Carlos Alberto Dambra Villares, José Nicolas Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza Gamberale. También, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

Las tareas de excavación fueron ordenadas por titular del juzgado federal 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja. Fueron en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.