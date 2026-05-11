Solo en Off | Sandra Pettovello y un viaje al Vaticano que despierta aplausos y celos en el Gabinete

Con el Papa León XIV siendo objeto de ataques directos por parte del presidente Donald Trump, el gobierno de Javier Milei intenta, de modo discreto pero sin pausa, sostener un vínculo fluido con la Iglesia argentina y el Vaticano en tiempos difíciles. Con un guiño del canciller Pablo Quirno, encargado del vínculo institucional y que invitara al Papa al país, y el secretario de Culto, Agustín Caulo, habrá un pronto viaje al Vaticano para seguir reforzando un vínculo que, en los últimos tiempos, viene sufriendo oscilaciones y desencuentros. Fuentes nacionales y vaticanistas dan por hecho que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estará antes de fin de este mes en el Vaticano, para la audiencia general de los miércoles, en las que el Sumo Pontífice comparte una foto y unos minutos de conversación con sus invitados.

Werthein y Pettovello se reunieron con el papa León XIV

La visita, guardada bajo siete llaves por Pettovello y sus colaboradores, representa una continuidad en el vínculo que la ministra tenía con el antecesor de León XIV, el Papa Francisco, a quien visitó en distintas oportunidades hasta su fallecimiento. En momentos de internas desatadas, y sin poder despegarse de las denuncias judiciales que rodean al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en el oficialismo agradecen las gestiones de Pettovello, aunque su cercanía con la Iglesia –sobre todo a través de Cáritas, entidad con la que tiene relación directa por cuestiones de su ministerio-despierta celos en algunos de sus colegas del gabinete.

“Las gestiones de Pettovello se coordinan con la Cancillería y Milei está al tanto”, dice una voz del Gobierno, cuidadosa en equilibrar la balanza y con el objetivo de no herir sensibilidades. No será, con todo, sencillo recuperar un vínculo deteriorado: además de sus sucesivas menciones a la pobreza en el país y la violencia verbal que parte de la propia Casa Rosada, la Iglesia respaldó días atrás el reclamo por la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada (estuvo monseñor Jorge Lozano en la puerta de Balcarce 50), y reiteró su “vocación por el diálogo constructivo” en reuniones con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada libertaria Juliana Santillán, y un grupo de diputados e intendentes del PJ bonaerense, todas encabezadas por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo.

El rabino Wahnish, asesor espiritual de otra figura de LLA

Reconocido por ser el apoyo espiritual del presidente Javier Milei, en su proceso de acercamiento al judaísmo, el rabino y embajador en Israel, Axel Wahnish, tiene contacto permanente con el primer mandatario. Pero no sólo con él: la diputada libertaria y presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Juliana Santillán, confesó en un programa del canal de streaming Anima que también conversa sobre judaísmo con el religioso y diplomático, en el contexto de su acercamiento a la fe judía. “Tengo una forma de vivir por mi judaísmo, y estoy caminando hacia la ortodoxia”, dijo Santillán al programa Es Cueto, y agregó que habla “dos horas por teléfono” con el rabino, abarcando “la lectura de la Torá (Pentateuco), el Talmud sobre todo y la Kabalá”, precisó. “Cuando vos leés las leyes del pueblo de Israel, decís ‘quiero caminar por acá”, agregó la diputada.

La diputada libertaria Juliana Santillán, quien preside además la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara baja

Sin precisar si el estudio derivará en su conversión formal, afirmó que tiene “lecturas diarias” de los textos hebreos, y que intenta “volcar” esas enseñanzas “a la vida material”, sorprendió.

Por la vuelta 2: Macri ya tiene su candidato para Boca

Movedizo, el ex presidente Mauricio Macri diseñó una serie de reuniones políticas para este mes, que comenzarán este viernes en Vicente López (foto con la intendenta Soledad Martínez), con el objetivo de reposicionar al Pro de cara a lo que viene. Pero además de movilizar dirigentes para subir sus acciones y las de su partido, a módica distancia de la gestión nacional libertaria, Macri sostiene su intención de desbancar a Juan Román Riquelme en 2027 y volver, por medio de algún intermediario de confianza, al poder en “su” Boca Juniors, club que presidió doce años y que representó su trampolín hacia la política.

Abocado a reorganizar Pro, Macri recibió hoy recibió a Francisco Quintana, exaliado de Larreta

Cuentan voces cercanas que luego de intentarlo con el ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en 2023, Macri optaría por impulsar a Francisco Quintana, actual secretario de Justicia porteña y de buen vínculo, tanto con el exmandatario como con el operador judicial Daniel Angelici. Claro que el panorama opositor tiene también a Mario Pergolini, Jorge Reale y José Beraldi como eventuales postulantes. “Podemos ir todos juntos”, se entusiasman cerca de Macri.

Patricia Bullrich, curiosa presencia oficialista en una reunión con críticas al Gobierno

El miércoles pasado, convocados por la senadora Carolina Moisés, entidades y representantes de distintos medios expusieron ante la comisión de Libertad de Expresión sus posturas críticas en relación al cierre inicial de la sala de prensa de la Casa Rosada y las actuales y severas restricciones al desarrollo profesional de sus tareas para los acreditados en Balcarce 50. “Nos hubiera gustado que el Gobierno participe”, dijo Moisés, junto a un cartel con el nombre del secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, ausente con aviso.

Patricia Bullrich en el Senado SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

Llamó la atención la presencia, en primera fila, de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, un rato antes de difundirse que había conversado con el presidente Javier Milei sobre la conveniencia de que el jefe de gabinete Manuel Adorni presentara “cuanto antes” su declaración jurada para refutar las acusaciones en su contra. Bullrich se mantuvo en silencio durante una hora, al igual que el radical libertario Pablo Cervi. Distinta fue la reacción del cordobés Luis Juez, quien pasó a saludar, pero minutos después partió a otra reunión. De los radicales, Carolina Losada sí realizó una encendida defensa del trabajo periodístico.

La mamá de Pinedo, reafiliada al Partido Demócrata bonaerense

No todos los días un partido político recibe entre sus filas a una ex afiliada de 96 jóvenes años. Ocurrió días atrás, cuando el Partido Demócrata bonaerense saludó el regreso de Sofía Laferrer de Pinedo, histórica dirigente de ese partido y su antecesor, el Partido Conservador. “Gracias Sofi por apoyarnos en este nuevo comienzo”, fue el público agradecimiento que la conducción demócrata dedicó en el video alusivo al acto, en el que Laferrer de Pinedo completó su ficha de reafiliación al PD, que a nivel nacional preside la actual diputada nacional por Mendoza, Mercedes “Mechi” Llano, alineada con el gobierno libertario.

Expresidenta de la asociación Conciencia, de Voluntarias para la Patria, del Partido Conservador de la PBA (se desafilió después) y candidata a diputada en las listas de Domingo Cavallo, Sofía es madre de Federico Pinedo, expresidente provisional del Senado, y presidente por medio día, entre la salida de Cristina Kirchner y la asunción de Mauricio Macri, en 2015. “Es una fenómena y está muy bien”, comentó el orgulloso hijo de Sofía, hoy sherpa del G20 del gobierno libertario.