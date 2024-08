D’Elia dio más detalles de los mensajes que le mandó Alberto Fernández tras las fotos de Fabiola

Escuchar

El dirigente social Luis D’Elia dio este viernes más detalles de cómo fue que recibió mensajes del expresidente Alberto Fernández el jueves por la noche, tras conocerse las fotos en que la ex primera dama Fabiola Yañez aparece golpeada -luego de denunciarlo por violencia de género- y el video donde se lo ve en el despacho presidencial con Tamara Pettinato diciéndose “te amo”.

Primero, D’Elia publicó los mensajes en su cuenta de X. “Luis. Yo no hice eso. No entiendo como podés creer que hice eso”, le envió Fernández. Ante la falta de respuesta, tres minutos después le preguntó: “¿Estás?”. Continuó a las 22.43. “Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro”, le dijo.

Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes obviamente no le contesté estaba muy caliente 🔥 pic.twitter.com/2E3dlHtNUn — Luis D'Elia (@Luis_Delia) August 9, 2024

Este viernes el exfuncionario de Néstor Kirchner contó que el domingo tuvo una charla de 20 minutos con el expresidente. En ese momento ya había trascendido públicamente que la Justicia tenía chats, fotos y videos donde Yañez aseguraba que Fernández había ejercido violencia contra ella, pero ese material no había salido aún a la luz.

“Me juraba y me rejugaraba que él nunca había agredido a su esposa” , reveló sobre ese intercambio. “Cortamos. Y hasta ese momento no se conocían ni las fotos ni los videos. Y la verdad es [que cuando se publicaron] me llenó de indignación porque él hizo eso siendo presidente de todos los argentinos”, indicó y siguió: “Si a la mujer del Presidente le pasa lo que le pasó a Fabiola, que terminó pidiéndole ayuda a una secretaria y toda la situación que conocemos, ¿qué le espera al resto de las mujeres argentinas?”.

Entonces, aclaró que por eso escribió un fuerte mensaje en X que decía: “Si Alberto Fernández tiene un poco de dignidad, tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al pueblo argentino, y pegarse un tiro en la cabeza”.

Convencido de que “nadie va a perdonar” al exmandatario, D’Elia -que siempre fue un férreo defensor de Fernández, sobre todo en la interna con el kirchnerismo- indicó que luego de escribir eso en X le llegaron los mensajes del exmandatario a su teléfono. “Al rato me mandó. Los acabo de publicar en Twitter. Y no le contesté, nunca le contesté, ni quise hablar. No hay más nada que hablar después de esto”, sostuvo en Radio El Observador.

Además, sobre el contenido de la conversación acotó: “Decía que lo escuchara antes de pegarse el tiro y encima yo era el culpable porque yo creía en las fotos, en lo que vi”.

En tanto, dijo que él tenía un “contacto político” con Fernández, y no de amistad, y que estuvo en su casa (se entiende la de Puerto Madero, donde el dirigente del Frente de Todos está recluido) unas tres o cuatro veces en toda su vida. Asimismo, lo tildó de “pelotudo” y añadió: “¡Cómo el presidente de la República va a dejar así a la mujer!”.

