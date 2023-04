D’Elia se reunió con Alberto Fernández y le recomendó que vaya de vice de Scioli

escuchar

El dirigente social Luis D’Elia se reunió con el presidente Alberto Fernández ayer en Olivos, además se fotografió con él y esta mañana reveló parte del contenido de la charla que ambos tuvieron. Así, contó supuestos “aprietes” que recibe el mandatario de parte de La Cámpora, como también dijo que le recomendó a Fernández que vaya como candidato a vicepresidente en una fórmula liderada por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

En un video de casi ocho minutos que publicó en su cuenta de Twitter, D’Elía primero agradeció la “deferencia” que tuvo el Presidente de pasar con él una hora y media en la quinta de Olivos para hablar de “política a fondo”. Aclaró, también, que el mandatario “no lo mandó a decir nada”, pero aseguró tener él la necesidad de plantear su mirada.

“Hay una nueva avanzada de La Cámpora y de Cristina [Kirchner] contra las PASO. No quieren que haya PASO y eso es un grosero error político. No haber hecho las PASO nos hizo perder 3 millones de votos al Frente de Todos, error garrafal. Listas únicas quieren, a patadas en el culo, hechas de arriba para abajo; poniendo amigas, amiguitas, amiguitos. Señalando y discriminando con el dedo”, apuntó primero contra la agrupación que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner, a la que acusó también de romperle actas a su partido en las provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, planteó D’Elia que no quiere “listas únicas hechas a patadas en el culo”, sino ir a una PASO, y después develó las supuestas advertencias que le harían desde la organización bajo la titularidad de Lucía Cámpora a Fernández. “¿Sabés qué le dicen? Le dicen que si hay PASO, Axel Kicillof no va a ir en la lista de Alberto. Que si Alberto es candidato, Axel no va a ser candidato con él, en la lista de él”, aseguró.

Entonces, le dirigió un mensaje directamente al gobernador bonaerense y lo tildó de desagradecido. “La verdad, Axel, con una mano en el corazón, te cansaste de hacer obra pública en la Provincia. Recibiste centenares de millones de pesos para hacer cosas. Te han llenado de obras públicas, de viviendas, de iniciativas. Y vos ahora decís que eso lo hiciste vos solo, que no te lo dio la Nación. Todo lo que hiciste, te lo dio Alberto Fernández. Basta de tirarle tiros al piso del bote, por favor. Sos un gran pibe y te merecés reelegir como gobernador. Yo te voy a votar como gobernador, pero salí de esa estrategia, es horrible”, le pidió a Kicillof e insistió con respecto a las expresiones que tendrían desde La Cámpora para el Presidente: “O sea, le dicen: ‘Si hay PASO, Axel no es candidato en la lista que proponga Alberto con él o con Scioli’. Es una canallada, les pido por favor que no lo hagan”.

Asimismo, comentó que le dijo a Fernández que quiere que renueve porque se lo merece debido a haberse puesto al frente de “los peores tres o cuatro años de la historia emocional de los argentinos” y habló sobre el consejo que le dio al Presidente. “Había varios nombres en danza, no lo voy a tirar acá para que no se moleste ningún compañero. Pero me hago cargo desde hoy. Le dije: ‘Vos tenés que hacer con Scioli lo que Cristina hizo con vos. Ir de vicepresidente de Scioli’. La fórmula tiene que ser Scioli y Alberto Fernández”, enfatizó.

Planteó también que le indicó a Fernández: “Tenés que hacer lo mismo que Cristina hizo con vos, con generosidad, con amplitud. Y que ellos presenten su lista”.

Lamentó, de todas formas, que en la provincia de Buenos Aires se diera una PASO y que los peronistas debieran optar entre Kicillof y Victoria Tolosa Paz. “Esa sí que es una pelea al pedo, porque si Axel puede ser candidato de todos... Es un apriete que no tiene ningún sentido”, remarcó y en otro tramo del video afirmó: “Pobre tipo, Alberto Fernández, y encima tenemos que soportar que los de afuera y los de adentro lo traten como el culo”.

Por último, fue directamente contra el expresidente Mauricio Macri por sus dichos de ayer en La Rural y contra los sectores opositores al gobierno. “El pelotudo de Macri habló de dinamitar. Dinamitate las pelotas. Lo que hay que dinamitar acá es la oligarquía argentina hija de puta, bastarda, proimperialista de mierda, jodida, egoísta, todo para ellos. Quieren un país para 200 familias. Para eso quieren ganar los amarillos y [Javier] Milei, para rematar el Estado, sacar los derechos laborales, privatizar las jubilaciones, terminar con los planes. ¿Vos querés eso? Votalos a esos hijos de puta, pero después no digas que no te avisamos”, advirtió para concluir.

LA NACION