El kirchnerismo evalúa un acto masivo por el 25 de mayo con Cristina como única oradora

Sin dar señales sobre su futuro político, Cristina Kirchner encabezó anoche una reunión con un grupo de sindicalistas aliados, todos ellos distantes y críticos de la conducción actual de la CGT. Todos ellos estarán hoy en la marcha que el kirchnerismo activará en el Palacio de Justicia para cuestionar a la Corte Suprema y denunciar una supuesta prescripción contra la vicepresidenta. Pero además de la movida de esta tarde en los tribunales, la expresidenta escuchó una propuesta acercada por los dirigentes: conmemorar los 20 años de kirchnerismo con un masivo acto en la avenida 9 de Julio. Sería el 25 de mayo, a dos décadas exactas del desembarco de Néstor Kirchner a la Casa Rosada.

En uno de los salones del Senado, Cristina Kirchner recibió anoche a Mario Manrique (Smata), Sergio Palazzo (Bancarios), Héctor Amichetti (Gráficos), Abel Furlán (UOM), Soledad Alonso (Secasfpi), Roberto Baradel (Suteba), Sonia Alesso (Ctera), Vanesa Siley (Sitraju), Hugo Yasky (CTA), Daniel Catalano (ATE), Omar Plaini (Canillitas), Walter Correa (Curtidores) y Edgardo Llano (Personal Aeronáutico). Dos de los presentes confirmaron a LA NACION que se habló sobre el acto del 25 de mayo, aunque aclararon que no se definió aún nada al respecto.

“Se habló de política”, dijo seco y tajante uno de los protagonistas. Otro testigo del encuentro dijo que se conversó sobre el empleo y la caída salarial. A propósito, Alonso, una dirigente sindical de la Anses que además es la titular de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados Bonaerense, dio detalles sobre un proyecto de su autoría que propone establecer por ley la tasa de interés aplicable a los juicios laborales de la provincia, lo cual impactaría positivamente en las indemnizaciones de los trabajadores. Walter Correa, el curtidor que es ministro de Trabajo de Axel Kicillof, valoró la iniciativa. También Plaini, que encabeza la misma comisión [Trabajo y Legislación Social] que Alonso, pero en el Senado provincial.

“Fue una escucha activa de Cristina a los diferentes sectores que representamos. Le llevamos nuestras preocupaciones y fue un ida y vuelta de una conversación muy fructífera en materia de análisis coyuntural del pasado, el presente y del futuro. Le planteamos de manera unánime lo del acto por el 25 de mayo”, dijo Alonso a LA NACION.

“Estuvimos hablando de geopolítica, del Fondo Monetario Internacional, acerca de la dificultad que hay en el Gobierno para obtener divisas, que el salario rinda ante una inflación que no afloja. Fue una charla extendida en la que le dijimos que nuestra voluntad es de acompañar la decisión de que sea ella la candidata a presidenta. La charla fue muy intensa, muy rica”, dijo Catalano a El Destape radio. Y agregó: “Lo que ella plantea es que no depende de una persona, la crisis en la que estamos inmersos no puede resolverse por la propia existencia de alguien, tiene que haber un colectivo, una masa crítica que pueda realizarse en un función de un proyecto de país y de que eso no depende de la voluntad de alguien ni de la existencia de una persona en el poder. Hay que seguir discutiendo, debatiendo. Nosotros, por supuesto que con toda la voluntad, queremos que el proyecto político lo encabece ella en las elecciones y hay que seguir discutiendo”.

La tropa de sindicalistas que visitó anoche a la vicepresidenta no comulga con el liderazgo de “los Gordos” en la CGT. Algunos se referencian con Pablo Moyano, que no participó del encuentro en el Senado. En el ajedrez sindical, las tribus más cercanas al kirchnerismo son: el Frente Sindical, cuyos representantes ayer fueron Manrique y Plani; la Corriente Federal, encabezada por el bancario Palazzo; la vertiente más oficialista de la CTA, liderada por Yasky y Baradel, y el gremio estatal de ATE-Capital, cuyo número uno es Catalano.

Ajenos a esta iniciativa, la CGT avanza con la organización de un acto para el Día del Trabajador en un estadio cerrado y en el que podría participar Sergio Massa. Los gremios cegetistas impulsan la candidatura presidencial del ministro de Economía a pesar de no haber logrado domar la inflación y de la caída salarial.

