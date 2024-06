Demian Reidel, jefe de Asesores de Milei, salió a defenderlo ante las críticas por los viajes al exterior

Escuchar

Acompañante del presidente Javier Milei en múltiples de sus desembarcos internacionales, su jefe de Asesores, Demian Reidel, salió el lunes a defender al mandatario ante las críticas que recibe por sus asiduos viajes al exterior. Según planteó el economista que incentiva al líder libertario a incursionar en el mundo de la Inteligencia Artificial (IA) -por lo que, de acuerdo al propio Milei, podrían ganar un Premio Nobel-, es importante que el Presidente viaje porque de esta manera exhibe a la Argentina ante posibles inversores.

“Viaja para mostrar que en la Argentina queremos ser un país normal, no es que va a recibir premios. Al Presidente creo que, además, no le divierte viajar todo el tiempo y no poder estar en su casa. A nadie le gusta dormir en un avión. La gente le tendría que agradecer y no quejarse de que va a recibir un premio, sino pensar por qué hace esto. Porque todas estas cosas ponen a la Argentina nuevamente en el mapa de los países normales. Es como un CEO que va a hacer la presentación de marketing para mostrar sus productos”, enfatizó Reidel para dar un espaldarazo a Milei, que ya tiene denuncias en la Justicia por los costos de sus salidas del país, que fueron más que sus desembarcos en las provincias.

En ese sentido, el jefe de Asesores hizo una comparación: dijo que nadie compraría un auto usado sin ver el vehículo o a su dueño anterior. “Este trabajo de informar a los países que la Argentina volvió a ser parte de la normalidad, y que si ponés el lomo te va a ir bien, lo está haciendo el Presidente y es importantísimo. No es ir a pavear, ni de vacaciones ; la gente que piensa eso no lo pensó dos minutos”, se quejó en Canal 26.

Asimismo arremetió contra aquellos que tildaron a Milei de solo ir a sacarse fotos a Estados Unidos, cuando visitó empresas tecnológicas y se reunió con multimillonarios como Elon Musk o Mark Zuckerberg. “Los empresarios de Silicon Valley que vimos, además de la gente más rica del planeta, es la que maneja el negocio del planeta. Estos tipos no se juntan a sacarse fotos, se juntan porque piensan que de repente hay algo interesante para discutir; Zuckerberg no necesita sacarse fotos. Esto no es un tour de vacaciones, es un tour para volver a insertar a la Argentina en el mundo, y que vean que somos serios y la pasión que tiene el Presidente al transmitir los temas. Hay una diferencia en hacer las cosas en persona”, justificó sobre esa gira en la que acompañó a Milei.

Incluso ahondó sobre aquellos que reparan en que la cantidad de travesías que hizo el Presidente en estos seis meses -que incluyeron paseos no solo por Estados Unidos, sino también por Israel y por Europa- no trajeron todavía inversiones de peso. “El Presidente está poniendo a la Argentina en el mundo, ¿ustedes no se dan cuenta? La gente dice que Elon Musk ‘no invirtió'. Es tan superficial esa mirada. ¿Qué se piensan? ¿Que la gente invierte dos mil palos en media hora porque se le cantó? Estos tipos tienen guita porque no hacen pavadas”, sostuvo.

Convencido de que en el exterior entienden que “la Argentina cambió”, Reidel siguió: “No es que te habla alguien y ponés una cantidad de guita impresionante porque te gusta alguien; pero si no habla, no lo vas a hacer jamás”.

El funcionario destacó, además, que Milei es “un tipo muy famoso y carismático”, que aparece como un líder mundial por su eje en las ideas de la libertad. “Nunca vi algo así, a veces suena como una exageración, pero como figura política emergente no hay nadie parecido en el mundo. Este interés que genera es bueno para el país, no por sacarse fotos”, insistió, esperanzado, el hombre que también es cercano a la hermana presidencial, la secretaria general, Karina Milei.

El desarrollo de la IA en la Argentina

Por otra parte, Reidel tildó a la IA como un “tsunami” y dijo que sería “criminal” no prepararse para los cambios que puede implicar. Bajo la idea de que la Argentina se convierta en el cuarto polo para el desarrollo de esta tecnología -pese a que aclaró que esto no se podrá hacer en lo inmediato porque no hay infraestructura ni “estabilidad política” para tal fin-, el asesor comentó que “los planetas están alineados” para al menos ponerlo como un objetivo de esta gestión.

“Nosotros con el RIGI [por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que está incluido en la Ley Bases] damos certidumbre de que no les vamos a expropiar las cosas. Además, tenemos baja regulación y creemos en la libre empresa como un valor de esta nueva república. Tenemos el clima. Combinado hace que esta gente quiera escucharlo, queremos que vengan a invertir”, sostuvo.

Aseguró también que Milei “es un tipo que la ve” y que por eso decidió adentrarse en el mundo de la IA. “Estamos acá en La Matanza, la típica, vos usás IA y La Matanza no tiene qué comer. Sí, pero esto viene igual. No es una cosa o la otra; tenés que resolver La Matanza, los comedores truchos, pero hay una revolución tecnológica que es un tsunami y si no te preparás, es criminal”, planteó.

