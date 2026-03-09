Javier Milei, tras la designación de Mahiques: “Es falso que va a salvar a Tapia y Toviggino”

El presidente Javier Milei respaldó este domingo la designación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y rechazó las versiones que vinculan su llegada con un presunto intento de favorecer a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Claudio ‘Chiqui’ Tapia o a Pablo Toviggino”, afirmó en una entrevista con el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en LN+. “Si son culpables, que paguen”, agregó.

El último viernes, tras la salida intempestiva del extitular de la IGJ, Daniel Vítolo —quien hasta entonces era la cara visible del oficialismo en los avances contra la AFA y quien había solicitado incorporar veedores a la entidad de fútbol— Mahiques negó que su llegada al Ejecutivo fuese para tapar investigaciones. “No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. No hay ningún interés mío en hacerlo”, afirmó Mahiques, en diálogo con LN+.

El ministro designado, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, es hijo de Carlos Mahiques, camarista de la Casación Federal, y tenía para resolver la pelea de competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, pero dejó el caso el mes pasado, después de que LA NACION publicó que el camarista había festejado el año pasado su cumpleaños en esa quinta. “Como toda persona pública sufre operaciones”, consideró el Presidente.

Javier Milei Mano A Mano Con Luis Majul (Parte 1)

En este contexto, el mandatario destacó la trayectoria del flamante funcionario y sostuvo que cuenta con experiencia en el ámbito judicial. Según explicó en la entrevista grabada antes de su viaje a Estados Unidos, uno de los objetivos de su gestión en esa cartera es avanzar hacia “mayor libertad dentro del Poder Judicial”.

“Mahiques es una persona con mucha experiencia”, evaluó Milei y explicó: “Tiene mucho trabajo en la función pública en la justicia. Es alguien que entiende y que está en condiciones de hacer frente a un ministro tan importante como el de Justicia”. En ese sentido, justificó la elección: “Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Conoce la dinámica del sector judicial. Necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender”.

Asimismo, el jede fe Estado fue consultado sobre las vacantes en la Justicia Federal. “Es un tema que hay que resolver”, reconoció. “Aquellas que requieren una mayoría simple podemos avanzar sin problemas, y se va a intentar encontrar a los mejores”, manifestó.

Cruces en el Congreso y críticas a empresarios

Durante la entrevista, el Presidente también defendió su combativo discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y renovó sus críticas al kirchnerismo. “Le di una domada a los kukas en el Congreso. No estuvo planificada mi reacción. Yo no empecé con las agresiones. Estas personas son enemigos políticos”. Y añadió: “Los kukas quieren destruir la economía. Son ignorantes, maleducados y violentos”.

En esa línea, le envió un mensaje a la oposición: “No me van a llevar puesto como a [Mauricio] Macri. Él tiene el manual de las formas”. Y se diferenció: “Yo tengo un perfil más gladiador. Al kirchnerismo no le regalo un milímetro. Me parece triste estar discutiendo las formas. No me voy a dejar pisotear por los que destruyeron la Argentina”.

En su ofensiva, Milei también arremetió otra vez contra los empresarios y tildó de “prebendarios y extorsionadores” a referentes como Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, a quienes acusó de haber operado contra el gobierno, pero aclaró: “No soy anti-empresario”.

Javier Milei Mano A Mano Con Luis Majul (Parte 2)

Y fue especialmente crítico de Techint, al denunciar que cobraba el acero un sobreprecio injustificado y que pretendía que el Ejecutivo les “besara el anillo”, una práctica que, según sentenció, se terminó con su llegada al poder. “Techint se pagó la tonelada de tubo de acero por 4000 dólares cuando vale US$1400. El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, dijo.

Sobre el caso de Fate, explicó: “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Comparto su dolor. He estado desempleado. Sé el sufrimiento y el dolor”.

En tanto, reconoció que la empresa de neumáticos había advertido al Gobierno que iba a despedir a los empleados: “Fate tenía problemas hace muchos años, era una práctica tradicional de apretar gobiernos con que si no le subían la protección para Fate y Aluar, tiraba a la gente a la calle. ¿Cree que no llamó antes para decir que iba a tirar a la gente a la calle? A mí no, pero sí a gente del Gobierno".

Consultado sobre una eventual reelección, el Presidente respondió: “Eso va a surgir si hago las cosas bien. No quiero reformar la Constitución y tampoco quiero reelección indefinida”. Y concluyó: “En 2031 me voy a vivir a un campo. No me ven más. Me voy a vivir con mis hijitos”.

La liberación de Gallo

Milei se refirió también al regreso del gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo I en Venezuela y fue liberado por una gestión secreta de la AFA. “Lo importante es que volvió a la Argentina. Fue posible gracias a que Trump liberó a Venezuela de [Nicolás] Maduro”, dijo, al tiempo que cuestionó que la dirigencia futbolística haya presuntamente demorado el operativo para su excarcelación. “Si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes? No hubo un solo foro en el que no haya reclamado por Nahuel Gallo”, lanzó.

El gendarme argentino Nahuel Gallo GNA

En materia económica, Milei ratificó el rumbo de su gobierno y volvió a pronosticar una fuerte desaceleración de la inflación. “Pasado el primer trimestre, la inflación va a volver a caer. Entre junio y agosto la inflación va a empezar con cero”, aseguró.

Ahondó entonces en que ese proceso consolidará una vez que se termine de “reprocesar la caída de la demanda de dinero”, permitiendo que la economía argentina crezca a “tasas del 8%” si se mantiene la disciplina fiscal y el combate contra lo que denominó la “actitud golpista” de ciertos sectores de la oposición.