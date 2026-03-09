El lujoso y extraño hotel de Toviggino: sin huéspedes y a disposición sólo del negocio del fútbol

El Puestito, SANTIAGO DEL ESTERO (enviada especial)-. El personal de limpieza deambula distraído como quien tiene todo el tiempo del mundo para realizar unas pocas tareas. Con un paño naranja en la mano, y una botella de limpiador en la otra, con el overol gris se pasea un muchacho que saca el polvo a la parte superior de los pulsadores de incendio de las paredes. Un grupo de hombres y mujeres entró a la cocina a continuar sus conversaciones de mate al percibir que había alguien a quien servir el desayuno. Antes, se encontraban en una elegante mesa de exterior, justo afuera del salón del restaurante, alrededor de un cenicero lleno de colillas. Son las primeras postales que deja ser única huésped en el hotel de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. Un recuerdo de los hoteles vacíos de la historia que enlazaba a Lázaro Báez con los Kirchner.

Desde las habitaciones no se escucha un ruido. En el estacionamiento no hay autos de huéspedes, sólo los de los propios empleados. Cuando la luz refleja en determinada dirección, se ven las cortinas cerradas de las ventanas de todos los cuartos que dan a la calle, a ambos lados del edificio. Es probable que algunos viajeros elijan el Hotel Deluxe fortuitamente -y opten por aprovechar un precio bajísimo para las prestaciones del hospedaje-, pero el público objetivo de este alojamiento no es el turismo espontáneo, dicho por quienes lo atienden, que no dieron ningún indicio de conocer la identidad de su visitante y atendieron con extremo profesionalismo.

“Queremos agradecer enormemente a todo el personal del prestigioso Hotel Deluxe por una estancia agradable y un trato diferencial para con nuestra institución“, reza la última nota, fechada el 24 de enero de este año, del libro de recomendaciones del HT Hotel. La carta fue firmada por Oscar Mirkin, el presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán. Es una retrato de quienes frecuentan el lujoso alojamiento sobre la ruta 9 en Santiago del Estero. No está ni cerca del centro, ni cerca de Termas de Rio Hondo. Queda a unos 15 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades, el cual se puede ver desde la terraza del 2do piso.

El hotel está pulcramente mantenido, aunque las inesperadas lluvias torrenciales de este fin de semana produjeron estragos en varios lugares comunes del edificio, incluido el salón VIP, en el que tuvieron que poner cinco baldes y correr los cortinados para evitar que se arruinen con las goteras caudalosas. Las habitaciones tienen todas las comodidades esperables en los hoteles de más alta categoría: pantuflas, bata de alto gramaje, kit de aseo completo, frigobar y cafetera Nespresso. La iluminación LED es moderna y los mármoles, caros. Esto es la habitación de menor categoría, que incluye menos amenities que las tres “top”: Máximo, Valentina y Vittoria, en referencia a sus hijos.

El personal está todo dispuesto. En la mañana de este viernes eran por lo menos 30 en los jardines y dentro del casco principal. Cuatro de mantenimiento afuera, otros tres cerca de la pileta, dos en la escalera de porcelanato y vidrio principal, cuatro mozos, entre otros. La ausencia de comensales y de huéspedes no parece reducir la cantidad de trabajadores atentos al lustrado de la madera de los modernos mobiliarios, ni la atención de un spa que nadie utilizaría en esa fecha, porque no había reservas.

Las mesas, como para más de 100 personas, a las 10 de la mañana estaban preparadas para recibir el servicio de almuerzo. Esto es por las copas dobles para vino y agua, la disposición de triple plato arriba de mantel e individual y los cubiertos para carne. No fue servido el buffet prometido en la tarifa, tal vez por la baja eficiencia y el desperdicio de disponer en una mesa larga la comida para una persona. Se ofreció el servicio individual con lo que típicamente contiene el desayuno americano. Las mesas, entonces, listas para el mediodía. Pero hasta las 13 no había ningún comensal.

Los servicios extra tampoco parecen reducirse por la temporada baja. Hasta preparado y listo para su uso está el tanque de flotación para relajación profunda marca Elixir, usado por muchos deportistas para acelerar la recuperación muscular luego de periodos de intenso entrenamiento. O para relajarse y mejorar el sueño, para aquellos huéspedes fuera de la Liga Profesional de fútbol.

No solo los practicantes de ese deporte llegan en grupo al Hotel Deluxe. Asociaciones de hockey, de tiro deportivo, natación, entre otras prácticas, se hospedan ahí. Parece la terminal de descanso de una provincia que, gobernada por Gerardo Zamora, tiene entre sus prioridades atraer el deporte. Está preparado para recibir con lujo. La pregunta, frente a las investigaciones actuales, es quién hizo y con qué dinero la inversión necesaria para uno de los hoteles más modernos del país. Y cómo se mantiene con la baja llegada de turismo.

La factura por el pernocte no fue hecha por HT SRL, una de las sociedades vinculadas a Toviggino y la que comparte el nombre con los logos en todo el hotel, sino por SEGON SRL. Actualmente, es titular de la firma otra sociedad llamada SOMA SRL, receptora de US$468.000 en apenas siete meses por parte de Tourprodenter, la LLC en la mira por desvíos de dinero de la AFA en el exterior. Toviggino la integró de forma directa hasta 2016, para luego cedérsela a Mauro Paz, uno de los investigados como posibles testaferros. La empresa figura con más de 100 empleados registrados y con una extensa cantidad de actividades declaradas ante AFIP. La principal no es la hotelería, sino “servicios de seguridad e investigación“. A lo largo de los años, se le incorporaron: alojamiento y venta de combustibles hasta explotación de minería y pompas fúnebres.

Con la primer actividad esta empresa se liga al gobierno provincial. Por lo menos en dos ocasiones “ganaron” licitaciones para servicios de seguridad y vigilancia privada en dos ubicaciones. El primero, en diciembre del 2023, para la exzona del hospital de Termas de Rio Hondo y el Centro Integral de Salud. La segunda, en junio del 2024, se hizo para el Hospital Ramón Carrillo. Ambas por 12 meses y por montos similares: $373 millones y $380 millones, respectivamente. También, en las dos oportunidades, las competidoras en la licitación fueron dejadas de lado antes de hacer la evaluación económica por motivos formales.

La dirección fiscal de Segon SRL se ubica en la capital, en Japón 1271. En esa dirección se encuentran los carteles de dos empresas. Una, llamada SADE, ofrece servicios de enfermería. Al lado atiende Jardín de Pentecostés, una funeraria y cementerio, enfrente del hotel en la ruta 9. LA NACION recorrió el predio de descanso y se encontró con que, a tres años de su lanzamiento, apenas hay un puñado de lápidas. Eso pese a los convenios de descuento que firmó con algunos organismos, como el Colegio de Abogados de Santiago del Estero.

El CUIT deriva a varios emprendimientos en el imperio empresarial de Toviggino, derivando en decenas de direcciones que llevaban otros emprendimientos, otros CUITs, y así sucesivamente. Si uno pasea por Santiago del Estero no hace falta tanta red de relaciones. El entramado queda a la vista en la cartelería de él y su familia. En pleno centro, por el negocio de su esposa custodiado por un policía y un guardia privado. En la avenida Roca, con el bar de “Neurus by La Vigilia”, la bodega en Mendoza adjudicada al tesorero de la AFA. Una oda a la provincia de la que es originario Gerardo Zamora.

La característica polirubro de su universo es clara en los distintos sectores que componen el predio donde se encuentra el hotel. La cancha de polo, de pádel, el cuadrilátero de salto, la de futbol, el salón de eventos empapelado en motivo francés, el gimnasio, la peluquería, el modesto parque acuático para niños con una sala tipo kinder para el cuidado de los niños y el sum con barra completa, entre otras comodidades. Un all inclusive de baja concurrencia.

A un mal negocio tiene derecho cualquiera. La sospecha detrás de este hotel es qué nivel de facturación a partir de servicios prestados tiene, frente a un panorama en el que múltiples sociedades ligadas a Toviggino y potenciales testaferros son reportadas a la Justicia por parte de ARCA como emisoras de facturas apócrifas y de bajo nivel de actividad para el grado de ingresos y movimientos. Las suspicacias se agrandan porque este hotel es usado para alojar a la selección nacional, sus rivales o los equipos de las finales de la liga, que siempre se juegan en el estadio. Las visitas le valieron una camiseta firmada por todo el plantel y encuadrada en un pasillo del hotel, al lado de los premios de salto equino que obtuvieron sus hijos en los últimos años.

El hotel es el epicentro de estas incógnitas y una más. Los terrenos linderos han sido objeto de reiteradas denuncias por parte de pobladores. Aseguran que Toviggino, a través de grupos de choque integrados por barrabravas, los cuales comandaría desde sus épocas de presidente de la Liga Santiagueña, realizaron usurpaciones o bien negocios espurios para obtener hectáreas de tierra. Las acusaciones afloran en diversos puntos de la provincia. Desde colonias fiscales hasta el norte, en el departamento de Alberdi, donde una investigación que involucró a la PROCUNAR y al Ministerio de Seguridad asoció a un campo tomado a Toviggino y este a una pista clandestina narco que operaba dentro del predio.