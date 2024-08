Denuncia contra Fernández: Kicillof habló por primera vez tras publicarse las fotos de Fabiola Yañez

Escuchar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló por primera vez luego de que se conocieran las fotos de Fabiola Yañez con moretones en el rostro y en el cuerpo, tras haber denunciado al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Lo hizo antes de partir a La Rioja, donde visitará a su par Ricardo Quintela, con quien compartirá un acto y firma de convenios.

“Por supuesto que todos estamos muy shockeados por esta situación. Esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva. Es gravísima la denuncia. Así que, bueno, estamos todos en shock” , dijo Kicillof en Medios Provincia, una radio local.

Todavía el gobernador no se había referido al tema, desde que el fin de semana se conoció que había fotos, videos y capturas de pantalla en los que Yañez acusaba a Fernández de haberla maltratado cuando ejercía la Presidencia. Después, la exprimera dama fue a la Justicia y también aparecieron grabaciones del exmandatario en la Casa Rosada con la panelista Tamara Pettinato, en los que se decían “te amo”. El dirigente bonaerense fue uno de los principales aliados de esa gestión, debido a que ambos compartían signo político.

Mientras que ya se habían expresado públicamente algunos funcionarios de su Gabinete, Kicillof mantenía el hermetismo al igual que la expresidenta Cristina Kirchner, que ya volvió de México pero no ahondó sobre su compañero de fórmula.

La excusa para visitar La Rioja es que Quintela presentará la nueva Constitución provincial. Sin embargo, Kicillof y su colega dan movimientos para una renovación del Partido Justicialista (PJ), cuyo último titular fue el propio Fernández, que ahora está de licencia y todavía no fue expulsado en medio de este escándalo.

Entre críticas al gobierno nacional, ahora comandado por Javier Milei, Kicillof lo planteó a Quintela -acérrimo enemigo de la Casa Rosada- como un aliado estratégico para ese lavado de cara que le intentan dar a la fuerza, en plena crisis.

“Venimos acumulando diferentes hechos de mucha importancia. Ricardo participó el 1 de julio de un acto muy importante en la provincia de Buenos Aires, el día que conmemoramos al General Perón, ante una inmensa multitud, su palabra es muy importante para nosotros. Y, bueno, juntarnos los que creemos todavía que es posible el desarrollo con equidad, inclusión, siempre constituye algo que presenta perspectivas para nuestro pueblo”, admitió y acotó: “Creo que es lo que nos está demandando la sociedad”.

Sin embargo dijo que los “arreglos institucionales” se verán más tarde, mientras que en noviembre están convocadas las elecciones para renovar el comando partidario. “Ricardo y varios dirigentes importantes, nacionales y federales, están mostrando otra cara [a la de Milei]”, planteó Kicillof.

Incluso, consultado sobre por qué no fue el candidato al PJ, el gobernador justificó: “La provincia de Buenos Aires yo había dicho que varios la usaron como un trampolín para rápidamente hacer política a nivel nacional, y yo tengo un compromiso con el pueblo de la Provincia. Creo que en ese sentido, la decisión de las candidaturas es un tema que tienen su complejidad. El ministro de Economía, que fue Sergio Massa, quedó a tres puntos de ganar en primera vuelta aún con todas las dificultades que había, así que trabajamos muchísimo por esa campaña. Acá se ganó también en balotaje a Milei. Hicimos una enorme contribución hasta donde pudimos. Luego, tanto las decisiones de los armados, las listas y las candidaturas requieren un trabajo. Yo me considero una persona que no es improvisada y que cumple sus compromisos”.

